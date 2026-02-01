Chybí vám na iPhonu pořádný zoom? PGYTech má řešení s teleobjektivem

- PGYTech zkouší prorazit na Kickstarteru se zajímavým teleobjektivem
- K němu má v plánu firma dodat i praktické pouzdro či filtry
- Cena za celou sadu se pohybuje okolo 4500 korun s daní
Aktuální Pro modely iPhonu 17 patří co do fotovýbavy mezi to nejlepší, co na trhu seženete. Obzvláště teleobjektiv a jeho 8× hybridní zoom si vysloužil velkou míru chvály a nutno podotknout, že zcela po právu. Apple sice v tomto ohledu nehodlá polevit a podle některých spekulací připravuje pro budoucí generace nasadit dokonce telekonvertor, avšak vzhledem k tomu, že o těchto spekulacích mluví jen jeden zdroj je potřeba to brát se značnou rezervou. Pakliže ale máte rádi pořádné přiblížení, měli byste omrknout tenhle kousek příslušenství.
Telekonvertor pro iPhone
Společnost PGYTech oznámila uvedení nového příslušenství s názvem RetroVa Vintage Imaging pro modely iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Sada obsahuje ochranné pouzdro, kožený grip s fyzickými ovládacími prvky a slotem pro kartu microSD a pochopitelně také teleobjektiv, respektive telekonvertor s 2,35× zvětšením. Kryt má černý povrch z broušené kůže, který je inspirován retro fotoaparáty. Součástí balení je také prémiový kožený grip s kovovou spouští, multifunkčním tlačítkem, ovládáním zoomu a také kolečkem pro dodatečné ovládání dalších funkcí.
Pouzdro je kromě slotu pro microSD kartu, na kterou lze rovnou nahrávat, vybaveno také portem USB 3.1 typu C pro nabíjení. Sada také obsahuje adaptér na objektiv, stativový závit 1/4″ a popruh. S 2,35× přídavným telekonvertorem může iPhone 17 Pro efektivně dosáhnout nativního ohniska 235 mm, což odpovídá přibližně 10× zoomu. Řada iPhone 16 Pro, která je vybavena 5× optickým teleobjektivem, může dosáhnout na ohnisko 282 mm, což odpovídá přibližně 12× zoomu.
K dispozici je také doprovodná aplikace PGYTech Pro Imaging, která uživatelům nabízí ohniskové vzdálenosti 400, 600 a 960 mm. Pomocí adaptérového kroužku můžete také přidat 2× teleobjektiv nebo různé filtry, což fotografové jistě ocení. Pokud máte o toto příslušenství zájem, máme pro vás špatnou zprávu – produkt je v současné době k dispozici na Kickstarteru, nicméně cílovou částku již vybral.
Kompletní sada zájemce přijde na 184 dolarů (cca 4500 korun s daní), zatímco sada gripu s pouzdrem stojí 72 dolarů (cca 1800 korun s daní). Dvojnásobná teleobjektiv také stojí 72 dolarů, zatímco různé filtry vás vyjdou na 16 dolarů (cca 400 korun s daní).