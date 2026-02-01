Apple chystá zásadní upgrade foťáku pro iPhone 18 Pro, ve hře je i telekonvertor

- Apple zřejmě chystá zásadní vylepšení fotoaparátů u Pro modelů iPhonu 18
- Ke dříve spekulované variabilní cloně se má přidat ještě příslušenství v podobě telekonvertoru
- Tuto informaci nicméně prozatím potvrzuje pouze jeden leaker
Fotoaparáty jsou jednou ze zásadních součástí chytrých telefonů, iPhony nevyjímaje. V jejich případě se každý rok spekuluje o výrazných vylepšeních, jež by měly posunout hranice mobilní fotografie zase o kus dále a ani tentokrát to není žádnou výjimkou. Podle nových informací od čínského leakera se nový systém fotoaparátů bude moci pochlubit nejen proměnnou clonou, o které se spekuluje už nějaký ten pátek. Navíc tento informátor tvrdí, že se fotoaparáty určené pro iPhone 18 Pro/Max již dostaly do fáze produkčního testování.
Kromě variabilní clony je ve hře i telekonvertor
Leaker známý jako „Smart Pikachu“ na čínské sociální síti Weibo uvedl, že variabilní clona se dostala do pozdní fáze vývoje technických vzorků, zatímco telekonvertor je aktuálně ve fázi hodnocení. Variabilní clona na iPhone 18 Pro by mohla zlepšit ovládání expozice, zejména u videa. Optickým snížením světla by mohla pomoci zachovat přirozené rozmazání pohybu a plynulejší expozici za jasných podmínek. Analytik Ming-Chi Kuo v prosinci 2024 uvedl, že hlavní zadní fotoaparát obou modelů iPhone 18 Pro bude nabízet variabilní clonu, což by bylo u iPhonu vůbec poprvé.
Tvrzení o telekonvertoru je relativně nové. V klasických digitálních zrcadlovkách jsou telekonvertory optické prvky, které lze přidat k objektivům, aby se zvýšila efektivní ohnisková vzdálenost a zlepšil dosah zoomu, avšak na úkor světelnosti. Není jasné, jak by se to dalo aplikovat na smartphone, ale pokud by Apple zavedl optický systém typu telekonvertoru, podobně jako to má například Oppo či Vivo, pravděpodobně by to vedlo ke snížení množství světla dopadajícího na snímač. V tomto smyslu by variabilní clona teoreticky mohl Apple poskytnout větší flexibilitu při řízení expozice.
Celkový design iPhonu 18 Pro bude v této fázi vývojového cyklu již definitivně stanoven, přičemž gigant z Cupertina v této fázi obvykle pokračuje v hodnocení konkrétních funkcí, jako jsou moduly fotoaparátu. Apple pravděpodobně provádí paralelní testy, aniž by se zavázal k sériové výrobě jakékoli funkce, takže stále existuje prostor pro změny.
