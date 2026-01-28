iPhone 18 zcela jistě zdraží. Dotkne se to ale jen některých zákazníků

- Krize na trhu s paměťovými čipy se co nevidět promítne do cen spotřební elektroniky
- Dotkne se to i Applu, přestože ten s tím může jako jeden z mála účinně bojovat
- Podle insider Ming-Chi Kua Apple zdraží vyšší paměťové konfigurace, základní modely ale zůstanou „na svém“
Apple může u příštích iPhonů čelit extrémnímu tlaku na marže kvůli zdražení operačních pamětí, podle analytika Ming-Chi Kua ale zkusí držet ceny co nejdéle beze změny, zvlášť u základních modelů. U vyšších kapacit a modelů Pro a Pro Max však kombinace dražší RAM a NAND (úložiště) velmi pravděpodobně povede k citelnému zdražení oproti současnému stavu.
„RAMagedon“ na trhu
Podle TrendForce a korejských zdrojů se Samsung a SK Hynix dohodly s Applem na dramatickém navýšení cen LPDDR pamětí dodávaných pro iPhony, a to už v 1. čtvrtletí 2026. Samsung může pro iPhone prosazovat mezikvartální růst cen přes 80 %, SK hynix si údajně řekl zhruba dokonce o 100 % zdražení. Operační paměti přitom už ve 4. čtvrtletí zdražily asi o 40 % a nyní se čeká, že celkově RAM trh vyskočí v 1. kvartále letošního roku klidně o 60–100 %.
A few quick thoughts on Apple/iPhone memory price hikes:
1. The 1Q26 LPDDR price hikes mentioned in the news are pretty close to what I’ve heard. NAND flash increases, however, are a bit lower.
2. iPhone memory pricing is now negotiated quarterly instead of every six months, so…
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 27, 2026
Důvodem je souběh dvou trendů: výrobci přesouvají kapacity z mobilních pamětí na výnosnější DDR5/HBM pro AI servery a poptávka po pokročilých pamětech obecně roste. Apple byl dosud „výjimečným“ zákazníkem s nižšími nákupními cenami než ostatní OEM, nové dohody ale podle zdrojů vyrovnávají poměr sil více ve prospěch Samsungu a SK Hynixu.
Dlužno ještě poznamenat, že Apple jedná o cenách pamětí nově kvartálně, nikoliv ročně – insider Kuo upozorňuje, že to odráží nebývale nestabilní trh a čeká další navýšení cen i v dalších kvartálech.
iPhony zdraží, počítejte s tím
Kuo ve své nové analýze potvrzuje, že Apple nyní za paměti platí výrazně víc a další zdražení očekává i v průběhu roku, tedy i krátce před uvedením iPhonu 18; respektive modelů Pro a Pro Max, protože základní iPhone 18 by dle nejnovějších úniků letos dorazit vůbec neměl.
Vyšší ceny LPDDR i NAND podle něj tvrdě zasáhnou hrubé marže iPhonů. Apple ale díky své vyjednávací síle dokáže zajistit prioritní dodávky – i za cenu, že část nákladů „spolkne“ sám. Kuo zároveň tvrdí, že Apple se bude snažit „co nejvíc“ vyhnout plošnému zdražení, zejména u základních konfigurací. U „nejlevnějšího“ iPhonu 18, který je prý očekáván na první kvartál roku 2027, očekává nezměněnou startovní cenu oproti iPhonu 17.
Tento optimističtější výhled částečně kontruje jiným leakům a odhadům, které hovoří o tom, že „RAMagedon“ se do cen iPhonů prostě musí promítnout. Analýzy z Citi, Bank of America a JPMorgan, na které odkazují leakeři, počítají s tím, že Apple u iPhonu 18 sáhne po odlišné cenové strategii: základní modely nechá na stejné částce, ale výrazněji připlatíte za vyšší paměť a úložiště, zejména u Pro a Pro Max modelů.
Připlatí si jen někteří
Jinými slovy – zdražení se z velké části přesune na náročnější uživatele, kteří jdou po 512GB nebo terabajtových variantách. Analytik Kuo v tom vidí typický manévr: firma obětuje část marže na hardware, aby získala jistotu dodávek v době krize a dál tlačila ekosystém, kde se jí vrátí peníze na předplatném a doplňkových službých (například nové předplatné Apple Creator Studio).
Apple a drahé paměťové konfigurace
Stojí za zmínku, že dávno před tím, než vypukla krize na trhu s paměťovými čipy, Apple patřil k výrobcům s nejdražšími příplatkovými službami. U konkurenčních výrobců je běžné, že dvojnásobná paměť u vlajkové lodě vychází na 1–2 tisíce korun. Apple si přitom účtuje třikrát tolik:
- iPhone 17 – základní model 256 GB, dvojnásobná paměť s příplatkem 6 000 korun
- iPhone 17 Pro – základní model 256 GB, příplatek za 512 GB či 1 TB vždy dalších 6 000 korun
- iPad Pro M5 – základní model 256 GB, příplatek za 512 GB je 6 000 korun, za 1 či 2 TB vždy 12 000 korun
- iPad Air M3 – základní model 128 GB, příplatek za 256, 512 GB či 1 TB vždy dalších 6 000 korun
- 14″ MacBook Pro M5 – v základu 16 GB RAM a 512 GB SSD, za dvojnásobnou paměť vždy 6 000 korun, za nejvyšší SSD 4 TB příplatek 36 000 korun
Nejvíce to pocítí zejména zákaznictvo v Evropě, kde se daňové zatížení a kurz tradičně promítají do vyšších cen více než v USA. Zdražení pamětí se navíc netýká jen Applu: stejné výrobce používají i Samsung, Xiaomi a další značky, které už naznačily, že kvůli nákladům mohou v příštích generacích zvednout ceny svých top modelů; anebo přejít z 16 GB RAM na 12 či 8 GB.
Pro Apple tohle období paradoxně může být i příležitostí: i když mu vyšší paměťové náklady krátkodobě srazí marže, díky své velikosti a přednostnímu přístupu k dodávkám může zůstat „stabilnějším“ hráčem než menší výrobci. Jak správně upozorňuje Kuo, Apple je jeden z mála, kdo si může dovolit nejdřív zaplatit drahé čipy, udržet ceny z velké části na uzdě a rozdíl dohnat později přes služby – ostatní budou muset zdražovat přímo a to už velmi brzy.