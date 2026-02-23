Červená je nová oranžová? iPhone 18 odhaluje barvy, vrátí se i jedna zapomenutá

- Nový únik naznačuje, že iPhone 18 Pro dorazí v dříve oblíbené červené barvě
- Kromě toho by se měla vrátit i klasická černá či tmavě šedá
- Červená naváže na popularitu oranžové, ta však možná dorazí také
Současná generace iPhone 17 Pro a Pro Max překvapila svou nabídkou barevných varianta. Jednak máme k dispozici pouze tři, navíc mezi nimi chybí tolik klasická černá, kterou supluje tmavě modrá, tu doplňuje ještě stříbrná a kontroverzní oranžová. Na konci února přichází insider Mark Gurman s prvními informacemi o tom, jakými barvami by měla hrát příští generace iPhone 18 Pro a Pro Max.
Červený iPhone se vrací
Ve svém nedělním reportu si Gurman nejprve pochválil odvahu Applu přijít s oranžovým iPhonem, který dle svých slov používá i on. Je pravděpodobné, že v podobném provedení dorazí iPhone i příští rok. Podle insidera agentury Bloomberg totiž Apple v tuto chvíli zvažuje návrat dříve oblíbené barvy – červené.
Apple is reportedly testing a new deep red color option for the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max 🔥
Source: @markgurman pic.twitter.com/xS8I4NM25s
— Apple Hub (@theapplehub) February 22, 2026
Červená není pro Apple vůbec nezvyklá barva. Od roku 2006 nabízel ve speciální charitativní rudé úpravě své výrobky v rámci řady Product Red, přičemž pokud jste si vybrali červený iPhone nebo iPod, část výtěžku byla věnována na boj proti nemoci AIDS. V této edici byly nabízeny jak iPhony (posledním modelem byl iPhone 14), tak chytré hodinky Apple Watch, sluchátka Beats a samozřejmě i pouzdra a kryty na iPhony či iPady.
„Proto Apple nyní zvažuje pro své příští iPhony tmavě červenou barvu. Vzhledem k úspěchu oranžové barvy by mě nepřekvapilo, kdyby společnost tuto možnost zachovala a pouze přidala červenou jako další variantu. Ale červená a oranžová jsou na barevném kruhu možná příliš blízko u sebe, aby se daly použít obě. Uvidíme, jak se to přesně vyvine, ale mohu vám alespoň prozradit, že v současné době je červená novou vlajkovou barvou, která se testuje pro příští iPhony,“ napsal Gurman.
Podle informací Marka Gurmana by se však nemělo jednat o sytě červenou jako za dob Product Red, ale spíše o tmavší odstín, něco ve stylu bordeaux. Kromě toho očekává u iPhonu 18 Pro a Pro Max rovněž klasickou stříbrnou a také návrat tmavšího odstínu šedé nebo vyloženě černé. Tmavě modrá, která černou zastupuje u současné generace, se údajně neměla uchytit tolik, jak výrobce očekával.