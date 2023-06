Bude první Samsung nebo OnePlus? Známe termíny odhalení letních skládaček

OnePlus letos v létě představí svůj první ohebný smartphone

Premiéra se odehraje krátce po letošním ročníku Galaxy Unpacked

Letní prázdniny přinesou i několik klasických telefonů

Už dávno neplatí, že letní měsíce jsou okurkovou sezonou, minimálně ne v technologickém světě. Loni v červenci byly například představené smartphony Google Pixel 6a, Nothing Phone (1) nebo OnePlus Nord 2T, v srpnu jsme se tradičně dočkali nových skládaček od Samsungu. Ani letošní léto rozhodně nebude nutné – začínají se rojit informace o termínech letošních prázdninových premiér.

Samsung si letos se skládačkami pospíší

Už dlouho se mluví o tom, že Samsung letos své skládačky představí dřív než v minulých letech a korejská média těmto informacím dávají za pravdu – letošní ročník Galaxy Unpacked se má odehrát v posledním červencovém týdnu, s největší pravděpodobností ve středu 26. července.

Termín zatím ještě oficiálně potvrzený není, avšak s jistotou můžeme říci, že se událost bude konat v jihokorejském Soulu. Podle tiskové zprávy si Samsung vybral vlastní kongresové centrum COEX ve čtvrti Gangnam-gu, které umožní návštěvníkům zažít podmanivou směs minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V minulých letech událost Galaxy Unpacked zavítala do Barcelony, Berlína, Londýna nebo do New Yorku.

Očekáváme, že Samsung letos odhalí nástupce loňských skládaček Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4, kromě toho se spekuluje o novém typu zařízení, jehož displej se ohýbá nadvakrát.

První ohebný smartphone od OnePlus dorazí v srpnu

Samsung nebude jedinou značkou, která bude letos v létě ohýbat displeje. Svoji prvotinu by měla odhalit i společnost OnePlus – oficiálně víme, že její ohebný smartphone bude představen ve třetím kvartále letošního roku, podle neoficiálních (ale spolehlivých zdrojů) by se tak mělo stát v první polovině srpna v New Yorku.

Spekulovaný OnePlus Fold se bude údajně prodávat na globálním trhu, dokonce se spekuluje, že se bude jednat o globální variantu chystané skládačky Oppo Find N3 – ta má být údajně představena rovněž v srpnu, ale pouze pro čínský trh.

Chystaný telefon by měl zaujmout skládací 8″ obrazovkou uvnitř a 6,5″ displejem venku, obě by měly nabídnout obnovovací frekvenci 120 Hz. Očekávat také máme čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, až 16 GB RAM a až 512GB úložiště typu UFS 4.0. Chybět nemá ani 4800mAh baterie s podporou 80wattového nabíjení a silná sestava fotoaparátů – 50Mpx hlavní s optickou stabilizací, 48Mpx širokoúhlý a 32Mpx periskopický. U každé obrazovky máme navíc najít 32Mpx selfie kamerku.

Nejen skládačky

Letos v létě se nedočkáme pouze smartphonů s ohebnými displeji, ale i několika konvenčních kousků, minimálně by měly dorazit telefony Nothing Phone (2) a OnePlus Nord 3. Konec astronomického léta krátce po prázdninách pak uzavře nová generace iPhonů.

