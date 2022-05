Google Pixel 6a a Pixel Buds Pro: v hlavní roli příznivá cena

Na vývojářské konferenci Google I/O nepředstavovala softwarová společnost z Mountain View jen nové softwarové vychytávky, ale také ukázala hardwarové novinky. Vzhledem k množství spekulací není velké překvapení, že se na úvodní keynote ukázala odlehčená verze aktuálních Pixelů se jménem Google Pixel 6a a také sluchátka Pixel Buds Pro. Co všechno Google zvládl do cenově dostupného Pixelu a nových sluchátek ukrýt?

Google Pixel 6a

Vzhled není velkým překvapením, neboť Pixel 6a drží designovou linku nastavenou vybavenějšími sourozenci. Zajímavostí jsou ovšem použité materiály – opět se dočkáme levnějších polykarbonátových zad, nicméně rám bude vyroben z recyklovaného hliníku. Zároveň bude nový Pixel 6a k dispozici ve třech barevných variantách, konkrétně černé, šedé a zelené.

Na přední straně najdeme 6,1″ OLED panel s rozlišením Full HD+ (1080 × 2340 pixelů), 60Hz obnovovací frekvencí, ochranou Corning Gorilla Glass 3 a čtečkou otisků prstů, která je ukrytá v displeji. I přes to, že se jedná o smartphone střední třídy, bude jej stejně jako vybavenější modely pohánět čipset Google Tensor a chybět nebude ani bezpečnostní čip Titan M2.

Meet the new Google Pixel 6a

Watch this video on YouTube

K dispozici bude mít Google Pixel 6a také 6 GB LPDDR 5 RAM, 128 GB interní paměti UFS 3.1 či 4 306mAh baterii s podporou rychlého nabíjení. Google tvrdí, že při maximálním úsporném režimu vydrží Pixel 6a až 72 hodin na jedno nabití. Zapomenout bohužel musíme na 3,5mm audio konektor. Na zadní straně se nachází hlavní 12,2Mpx fotoaparát, který doprovází 12Mpx širokoúhlý snímač. Tady se oproti Pixelu 6 a Pixelu 6 Pro šetřilo. Selfie kamera poté dostala 8Mpx rozlišení.

Ze softwarových vychytávek nechybí nejlevnějšímu Pixelu funkce jako Magic Eraser, Real Tone nebo Face Unblur známé z vybavenějších modelů. Samozřejmostí je možnost natáčet 4K video při 60 snímcích za sekundu. Google taktéž přislíbil 3 roky velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních aktualizací. Google Pixel 6a bude k dispozici od 21. července skrze Google Store za cenu 449 dolarů (cca 10 tisíc korun bez DPH), nicméně do našich končin se nejspíše nepodívá.

Google Pixel Buds Pro

Kromě cenově dostupného Pixelu 6a ukázal Google také nová bezdrátová sluchátka Pixel Buds Pro. Ta se mohou pochlubit aktivním potlačením hluku, transparentním režimem, který naopak ruchy o něco málo posílí, abyste nebyli odříznutí od okolí, možností spárování s vícero zařízeními současně skrze Bluetooth či odolností proti vodě podle certifikace IPX4 pro sluchátka a IPX2 pro pouzdro.

Zajímavostí je šestijádrový čipset, který bude s pomocí algoritmu Silent Seal průběžně přizpůsobovat potlačení hluku, a nechybí ani podpora pro Googla Assistanta. Pokud jde o výdrž na baterii, měla by sluchátka zvládnou přehrávat hudbu až 7 hodin se zapnutým ANC. Pokud tuto funkci vypnete, měli byste se dostat až na 11 hodin poslechu. Co naopak nové není, je vzhled, který se do značné míry inspiroval již dostupnými sluchátky Google Pixel Buds 2020.

Google Pixel Buds Pro budou k dispozici v černé, modré, zelené a červené barvě už 21. července za cenu 199 dolarů (cca 4 500 Kč bez DPH), přičemž do Česka se pravděpodobně oficiální cestou nedostanou.