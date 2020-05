Recenze Google Pixel Buds (2020): AirPody pro Android

Google se vrací do boje o přední příčky v prodejích bezdrátových sluchátek. Po ne zrovna povedených a neúspěšných prvních Pixel Buds na trh nedávno uvedl druhou generaci, která jde na vše jinak. A ačkoliv sluchátka zatím nejsou dostupná v Evropě, stojí za to se na ně podívat podrobněji.

Apple se svými AirPods tři roky zpátky otevřel segment zcela bezdrátových sluchátek pro širokou veřejnost. Z původních AirPods se stal hit, jaký málokdo čekal. Ostatní výrobci se postupně přidávali a přidávají a aktuálně je na trhu dostatek alternativ a mnohé z nich posunuly uživatelský komfort ještě dále. Vybírat můžete od levných modelů méně známých výrobců, které rozhodně nezruinují vaši peněženku, až po výrazně dražší kousky zaměřené na sport, například Jabra, nebo komfort a poslech, například Sennheiser.

Kdesi uprostřed cenového spektra, kde najdeme tradičnější výrobce, zuří ten největší boj o přední příčky hned za AirPody od Applu. Výrobci do boje vstupují se svými alternativami. Samsung v minulém roce představil povedené Galaxy Buds a nedávno pak jejich ještě povedenější nástupce Galaxy Buds+. Microsoft konečně uvedl na trh svoje Surface Buds, které také chtějí promluvit do celkových prodejů.

A po zhruba půl roce čekání jsme se konečně dočkali a Google uvedl do prodeje své Pixel Buds. Google zkoušel na pole bezdrátových sluchátek vstoupit již dříve se svými původními Pixel Buds, ale ty stále měly kabel spojující pravé sluchátko s levým a celkově byly vzhledem k vyšší ceně spíš zklamání. Novinka chce toto změnit.

Po původních AirPods, AirPods Pro, PowerBeats Pro, pár méně známých a levnějších modelech, původních Galaxy Buds a nových Galaxy Buds+ jsem se rozhodl vyzkoušet i Pixel Buds od Google. Produktový web a také první zahraniční recenze slibovaly kvalitu za relativně přiměřenou cenu. V České republice se Pixel Buds oficiálně neprodávají, stejně jako ostatní Pixel produkty.

V USA je lze pořídit za 179 USD (4 500 Kč bez DPH) a svými funkcemi a zpracováním konkurují hlavně Samsung Galaxy Buds+ (159 USD), Apple AirPods Pro (250 USD) a Microsoft Surface Earbuds (199 USD). Sluchátka bohužel zatím nejsou dostupná ani v německém Google online obchodě.

Microsoft Surface Buds zatím nemám k dispozici. Všechny ostatní zmíněné ano, takže pokračováním této recenze bude srovnání Pixel Buds, původních AirPods, AirPods Pro a Galaxy Buds+.

Design a zpracování

Michael Fisher, známý spíše jako Mr. Mobile (@theMrMobile), přirovnal ve své video recenzi nabíjecí pouzdro Pixel Buds k vajíčku. Ano, k obyčejnému vajíčku. A nebyl daleko od pravdy. Krabička má tvar zepředu a zezadu zploštělého oblázku.

Velikost odpovídá průměrnému vajíčku, takže krabičku pohodlně schováte do dlaně, do kapsičky na mince u kalhot nebo kamkoli jinam a rozhodně vám nebude překážet. To osobně považuji u bezdrátových sluchátek ze důležité. Chci je nosit neustále u sebe, proto nesmí nikde překážet a tlačit. Ani v kapse, ani v uších. I v tom také tkví úspěch původních AirPods. Krabička Pixel Buds se sluchátky uvnitř váží jen 67 gramů, takže je překvapivě lehká a nepřekáží.

Matně bílé pouzdro působí velmi bytelným a zároveň elegantním dojmem. Jedinou obavu mám právě z úpravy povrchu. Matná barva vypadá podle mě lépe než lesklý povrch například AirPods nebo Galaxy Buds, ale obavy ze zašpinění nebo poškrábání jsou nejspíš na místě. První dva týdny sluchátka nezaznamenala žádný šrám, ale vzhledem k tomu, že jsem celou dobu doma, nemá tento fakt žádnou vypovídací hodnotu. Uvidíme, až se vrátím zpět do normálního provozu.

Víčko krabičky zabírá zhruba třetinu celkové výšky. Jde jednoduše otevřít a zavře se s slyšitelným, někdo by řekl dokonce uspokojujícím cvaknutím. Je pevné, nemá žádnou vůli do stran, což je další plus z pohledu kvality zpracování.

Vnitřek bílého pouzdra je černý, se dvěma otvory a magnety, do kterých sluchátka zapadnou. Diody indikující stav baterie a nabíjení jsou tu dvě. Jedna na přední straně pouzdra, druhá uvnitř. Na spodní straně se usadil USB-C konektor pro nabíjení. Mimo něj lze sluchátka nabíjet i bezdrátově dle standardu Qi. Takže klidně i na zádech vašeho telefonu, pokud podporuje zpětné nabíjení dalších zařízení.

Samotná sluchátka jsou v mém případě bílá kolečka (Google uvede další barvy později v letošním roce) s černým gumovým trnem, který zajišťuje, aby sluchátko drželo v uchu a na druhé straně s gumovým špuntem, který se zasouvá do zvukovodu.

Na základě obrázků jsem měl dojem, že samotná sluchátka budou větší, než na co jsem byl zvyklý. Mýlil jsem se. U těchto zvláštních tvarů se těžko měří rozměr, z přímého srovnání ale vychází, že sluchátka jsou o něco menší než Galaxy Buds a dokonce znatelně menší než AirPods Pro.

Komfort používání

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru sluchátek pro mě je to, jak mi sedí v uších a jestli a za jak dlouho mi začnou vadit. Původní AirPods jsou pro mě jistota, protože v uších mi sedí perfektně a nemají tendenci vypadávat. Nicméně jejich tvar nenabízí žádné ani pasivní tlumení okolního hluku. AirPods Pro mi v uších nedrží v podstatě vůbec.

Používal jsem je necelé tři měsíce a nakonec je prodal, protože ačkoliv nabízí aktivní potlačení okolního hluku, musí dobře sedět v uších a ucpat zvukovod, aby tato funkce fungovala jak má. To v mém případě nešlo a zhruba každých 30 vteřin jsem si musel sluchátka zatlačit hlouběji do uší, aby mi nevypadla.

Galaxy Buds a Galaxy Buds+ mi v uších drží perfektně. Stejně tak i Pixel Buds. Považuji je v současnosti se nejkomfortnější sluchátka na trhu. Klíčem k úspěchu podle mě je způsob, kterým se do uší nasazují. Sluchátko ztlačíte do ucha a lehce s ním pootočíte, aby se onen již zmiňovaný trn lépe zachytil v uchu a zabránil tak možnému vypadnutí například při běhu nebo jiné aktivitě, kdy výrazněji hýbete hlavou.

V mém případě to funguje skvěle. Tím, že sluchátka dobře drží, nabízí i lehkou formu pasivního tlumení okolního hluku, protože ucpou zvukovod. Zaroveń nemám problém, že by mi po nějaké době začala v uších vadit. Každé sluchátko má jen 5,3 gramu, takže v uších nejsou téměř znát.

Poslední týdny trávím pracovně několik hodin denně se sluchátky v uších. Je jedno, jestli telefonuji, nebo mluvím skrz Zoom či Microsoft Teams. Zhruba 5-7 hodin denně mám sluchátka v uších. A nevadí mi. Nepřekáží, netlačí, uši mě z nich nebolí. To je pro mě naprosto důležité.

V balení kromě nabíjecího USB-C kabelu najdete ještě dvě sady gumových špuntů do uší. Jednu větší, druhou menší. Ten správný komfort by si tedy měl teoreticky najít každý. Nicméně chápu, že každé ucho je jiné a z vlastní zkušenosti vím, že najít sluchátka, která dobře sednou a vyhovují, není vůbec jednoduché.

Snadné párování

Již zmiňované AirPods představily jednoduché párování sluchátek a jejich přepínání mezi více zařízeními. Další výrobci, včetně Google, tento způsob naštěstí okopírovali. I v případě Pixel Buds tedy stačí otevřít krabičku vedle telefonu a ten nabídne párování s novými sluchátky. Pokud máte Pixel telefon, vše proběhne hned. Pokud ne, telefon nabídne instalaci aplikace Pixel Buds, která slouží k nastavení a ovládání sluchátek. Tedy pokud máte Android telefon. Pro iOS tato aplikace zatím dostupná není a těžko říct, jestli někdy vůbec bude.

Párování je tedy jednoduché a během pár okamžiků hotové. Následně telefon zobrazí průvodce nastavením a ovládání sluchátek.

Pokud máte více Android zařízení. Dva telefony, nebo telefon a tablet, další zařízení vám brzy zobrazí notifikaci, že jsou dostupná sluchátka, která máte přiřazena ke svému Google účtu. Pixel Buds se tedy párují nejen s telefonem, ale i s Google účtem a jejich přepínání mezi více zařízeními pak zajišťuje právě ten. Jde tedy o zhruba stejný princip jako u AirPods, které jsou přiřazeny vašemu Apple ID a párovány s ostatními zařízeními díky iCloud.

Párování s dalšími zařízeními mimo váš Google účet je možné, ale je nutné to udělat hezky postaru. Tedy v daném zařízení otevřít nastavení Bluetooth a po delším stisku tlačítka na zadní straně krabičky Pixel Buds je nechat vyhledat. Následně je nutné sluchátka vždy manuálně připojit.

Zkoušel jsem tento proces s MacBook Pro, Surface Laptop 3 a iPhone SE. U všech párování proběhlo rychle a bez problémů a nevymazalo stávající vztah s mými Android telefony a Google účtem. Rychlost a pohodlnost tomuto způsobu ale výrazně chybí.

Nastavení a ovládání

Pixel Buds se ovládají skrz dotykové plošky na vnější straně sluchátek. Vodorovný swipe dopředu zvyšuje hlasitost, dozadu zase snižuje. Tohle je podle mě jedna z nejdůležitějších funkcí. Možnost ovládat hlasitost by měla být základem u každých sluchátek a upřímně nerozumím tomu, proč to stále některé modely nenabízí. Třeba právě zmiňované AirPods. Ovládat hlasitost skrz hlasového asistenta není vždy možné a už vůbec ne pohodlné.

Další ovládání je možné prostřednictvím jednoho klepnutí na pravé nebo levé sluchátko. To pozastaví nebo spustí přehrávanou hudbu, případně přijme hovor. Dvojité vás posune o skladbu dopředu nebo ukončí hovor a trojité posune přehrávanou hudbu o skladbu zpět. Dlouhé podržení jednoho či druhého sluchátka aktivuje Google Assistant, který sdělí aktuální čas a přečte notifikace, pokud v telefonu aktuálně nějaké jsou. Google Assistant ale můžete ovládat i jen skrz povel “OK, Google”, a to funguje bezchybně.

Pro mě je toto další důležitá funkce, protože Google Assistant používám neustále a možnost mít ho v uších a nemuset mluvit nahlas na telefon, který zrovna nemám v ruce, ale někde leží, je prostě skvělá. Assistant na vyslovený povel reaguje okamžitě a díky mikrofonům přímo v uších dobře rozumí. Stejně by měla fungovat i možnost překladu z cizího jazyka.

Pixel Buds poslouchají, pokud mluvíte z cizincem a do uší vám překládají, co dotyčný říká. Teorii znám. Praxi bohužel ne. Z angličtiny do angličtiny mi nic nepřeloží, češtinu neumí a za poslední týdny jsem neměl možnost potkat nikoho, kdo by mluvil jiným jazykem.

Trochu překvapivé je, že ovládání sluchátek nelze uživatelsky změnit, tak jako to jde třeba u Galaxy Buds. V aplikaci Pixel Buds jsou položky ovládání dostupné, ale jsou zašedlé, takže je nelze otevřít. V kuloárech se mluví o tom, že Google by tuhle možnost měl zpřístupnit později prostřednictvím update software sluchátek. Stejně jako Pixel telefony i sluchátka Pixel Buds budou prostřednictvím postupných updatů dostávat nové funkce. Dočkáme se možnosti změny ovládání? Je to vysoce pravděpodobné. Funkce pro potlačení okolního hluku? Je to možné. Důležité je, že ze sluchátek se tak stávají samostatná chytrá zařízení, která mohou být postupně dále vylepšována.

Kvalita zvuku a mikrofony

Nejsem audiofil. A i když kvalitní reprodukci zvuku poznám, není kvalita přehrávané hudby u tohoto typu sluchátek to, po čem bych primárně koukal.

Dělal jsem si takový svůj malý průzkum času stráveného se sluchátky v uších a dopadl následovně:

45 % času – telefonování

40 % času – Brain.fm

15 % času – hudba

Důležitější než kvalita je tedy pro mě v tomto případě spíš hlasitost a to, jak mě druhá strana při hovoru slyší a jestli kromě mě slyší i okolní hluk. Každé sluchátko má dva mikrofony, které se dokáží zaměřit na uživatele jako zdroj zvuku a odstínit tak okolní hluk. Většinou se při telefonování zavřu někde stranou, abych měl klid, ale jsou i hovory, které vyřizuji za domácího běhu.

Okolo mě si hrají děti a nikdy se mi nestalo, že by si druhá strana stěžovala na okolní hluk. Naopak mám potvrzeno, že můj hlas je slyšet jasně, zřetelně a čistě. Stejné je to i opačně. Na telefonování jsou Pixel Buds skvělá volba. Nabízejí špičkovou kvalitu odchozího i příchozího zvuku a nechávají volnost bez drátů. Na dlouhé pracovní hovory optimální.

Zvuk z aplikace Brain.fm nebudu úplně hodnotit, protože mi pomáhá soustředit se na práci a po čase přestanu zvuk jako takový vnímat a mám ho jen jako kulisu.

Na hudbu používám stream z jak Apple Music, tak i Spotify. Kvalitě není co vytknout. Pixel Buds dostaly do vínku 12 mm dynamické repro, které si Google designoval sám. Přímé srovnání s AirPods Pro a Galaxy Buds+ nevykazuje žádné znatelné rozdíly v kvalitě zvuku. Pixel Buds nemají tak výrazné basy jako Galaxy Buds+, ale to lze napravit vlastním nastavením ekvalizéru. Některé zdroje tvrdí, že AirPods Pro stále nabízejí nejlepší kvalitu zvuku. Moje uši to ale asi nedokáží dostatečně dobře posoudit, protože ten zmíněný rozdíl mezi AirPods Pro a Pixel Buds prostě neslyším.

Dovedu si představit, že v hlučném prostředí by se hodila možnost vyšší hlasitosti. AirPods Pro nebo Galaxy Buds na nejvyšší hlasitost doslova trhají uši. Pixel Buds jsou výrazně tišší.

Možná na tom má svůj podíl funkce Adapt Sound, která naslouchá okolí kolem vás a podle toho upravuje hlasitost zvuku ve sluchátkách. Budu je ještě muset vyzkoušet v nějakém výrazně hlučnějším prostředí, například ve městě na ulici, abych si ověřil, že za takových podmínek bude maximální hlasitost vyšší než v tichém prostředí.

Odolnost, nabíjení a výdrž

Pixel Buds disponují IPX4. To znamená, že nejsou odolné proti prachu a hrubšímu zacházení, ale zvládnou nějakou tu vlhkost. Například pot nebo déšť. Měly by zvládnout i omytí pod proudem vody, ale Google doporučuje čistit jak sluchátka, tak krabičku nějakým suchým a jemným hadříkem, ne vodou. Já po běhání sluchátka vždy opláchnu a nechám vyschnout.

Jak PowerBeats Pro, se kterými běhám nejčastěji, tak i Galaxy Buds+ a Pixel Buds. Zatím jsem nezanamenal žádný problém, ale určitě to nedoporučuji. Pokud výrobce nenabízí vodu jako možnost čištění, má pro to důvod.

Výdrž na jedno nabití je asi nejslabší stránkou jinak skvělých Pixel Buds. Google udává až 5 hodin poslechu hudby nebo 2,5 hodiny hovoru. Tato čísla odpovídají mým dosavadním zkušenostem, konkurence ale nabídne podstatně více. Nabíjecí pouzdro sluchátkům dodá dalších až 24 hodin poslechu hudby nebo 10 hodin hovoru.

Při mém současném provozu, kdy několik hodin denně telefonuji a zbytek poslouchám, dávám sluchátka nabíjet obden. Výhodou je zmíněné bezdrátové nabíjení. To ale není tak rychlé jako USB-C, které během 10 minut umí sluchátkům přidat další až 2 hodiny poslechu.

Závěrečné hodnocení

Jak jsem psal už na začátku, za posledních několik málo měsíců jsem měl možnost vyzkoušet a delší dobu používat AirPods, AirPods Pro, PowerBeats Pro, Galaxy Buds a Galaxy Buds+. Teď nově i testované Google Pixel Buds. Stávající situace nahrává tomu, aby si sluchátka prošla opravdu důkladným testem, protože je mám v uších několik hodin denně. Každá mají svoje pro a proti a více do detailu se k tomu dostanu až v připravovaném srovnání.

Nicméně teď mohu s klidným svědomím říct, že Google na druhé generaci Pixel Buds odvedl solidní kus práce a přišel na trh se skvělými bezdrátovými sluchátky. Za prvé dobře vypadají a jsou perfektně zpracované. Nabízí výborný komfort používání a intuitivní a pohodlné ovládání v čele s Google Assistant, který čeká jen na váš povel. A za druhé kvalita zvuku jak při přehrávání hudby tak při hovoru je špičková a není jí co vytknout.

Slabší je tedy jen výdrž baterie, ve srovnání s konkurencí. Ale není to nic, co by bylo jakkoli dramaticky špatně. Jeden až dva dny velmi náročného provozu sluchátka zvládnou jak nic. Takže poslední bolístkou může pro někoho být chybějící aktivní potlačení okolního hluku. Je to ale něco, co obhájí 70 USD příplatek v případě AirPods Pro? Pro mě ne. To si ale musí zvážit každý sám.

Za cenu 179 USD nabízejí Pixel Buds vše, co bych od bezdrátových sluchátek očekával. Nebál bych se nazvat je prémiovými, protože jde o opravdu špičkově udělaný produkt.

Zatím jsou sluchátka dostupná jen v USA, v Evropě ne. Zákulisní informace hovoří o tom, že nedostupnost v Evropě a zpoždění dalších barevných variant má na svědomí současná situace způsobená pandemií koronaviru. Evropa by se tedy měla dočkat v nejbližších týdnech nebo měsících. A pak budou Pixel Buds rozhodně stát za zvážení.