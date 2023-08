Bizár roku? Tesla začala prodávat škrabadlo pro kočky ve stylu Cybertrucku

Tesla vypustila do světa další podivný produkt, který nesouvisí s elektromobily

V Číně začala prodávat kočičí pelíšek/škrabadlo v designu Cybertrucku

Na skutečný futuristický pickup nicméně stále marně čekáme

Americká automobilka Tesla je sice předním světovým výrobcem elektromobilů, avšak tu a tam její excentrický majitel, miliardář Elon Musk, zařadí do nabídky i produkt, který s mobilitou příliš nesouvisí. Kromě luxusní píšťalky v designu Cybertrucku, bezdrátové nabíječky a robota se v prodeji objevily kupříkladu také alkoholické nápoje, jako je pivo či tequila. Jestli mají tyto produkty něco společné, tak je to vysoká cena a otázka, zda by měla automobilka prodávat zrovna tyto výrobky.

Napůl pelíšek, napůl škrabadlo

Zdánlivá nesmyslnost ovšem Muska rozhodně nezastavila ve vymýšlení dalších produktů, které s automobily vůbec nesouvisí. Na čínské mutaci webu Tesly se tentokrát objevil pelíšek pro kočky, který je kompletně z kartonu a vyroben tak, abyste si jej mohli sestavit sami doma. Kromě loga Tesly je vyroben tak, aby svým designem připomínal vozidlo Cybertruck. Co majitele koček jistě potěší, je centrální část, která funguje zároveň jako škrabadlo.

I přes to, že je pelíšek vyroben z kartonu, je poměrně robustní – váží 7,5 kilogramu a materiál je odolný proti vlhkosti, takže by měl něco málo vydržet. Tomu odpovídá také cena, která byla pro čínský trh stanovena na 89 jüanů (cca 330 Kč s DPH). Podle webových stránek „polootevřený kočičí pelíšek se zesíleným vlnitým kartonem splňuje veškeré potřeby koček“. Jestli tomu tak skutečně je, nicméně budou muset rozhodnout samotné kočky, je však nepravděpodobné, že by se tento produkt dostal na jiné trhy než Čína.

Ačkoli je důraz na udržitelnost z kartonového kočičího pelíšku cítit na každém kroku, Tesla by se místo podobných produktů mohla spíše zaměřit na věci, které ji trápí nejvíce. Řeč je samozřejmě o kvalitě jejích vozidel, stále nedostatečných výrobních kapacitách či neustálém porušování slíbených termínů ze strany Elona Muska. Ostatně pickup Cybertruck, podle kterého je kočičí pelíšek navržen, měl dorazit k prvním zákazníkům v roce 2021, přičemž doposud se žádný zájemce svého futuristického vozidla nedočkal.