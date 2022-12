Bezdrátová nabíječka AirPower znovu ožila. Akorát ji nevyrábí Apple, ale Tesla

Tesla zřejmě zvládla to, co Apple před lety vzdal

Její bezdrátová nabíječka půjde na trh v únoru

Pamatujete si nabíječku AirPower? Apple ji představil v roce 2017, ale nakonec ji na trh nikdy neuvedl, pravděpodobně kvůli problémům s přehříváním, které způsobovalo velké množství cívek. Apple totiž sliboval možnost nabíjet až tři zařízení současně bez ohledu na to, kde zrovna na nabíječce leží.

Konstrukčně složité řešení se Applu nepodařilo dotáhnout do konce, a pravděpodobně už se o to v Cupertinu ani nesnaží – bezdrátové nabíjení nyní řeší vlastním systémem Mag Safe. Mysleli jsme si, že koncept AirPower je minulostí, avšak nyní jej oživila automobilka Tesla.

Nabíječka od Tesly nabije až tři zařízení najednou

Nabíječka od Tesly se jmenuje Wireless Charging Platform a má podobu černé podložky s ostrými hranami – design je evidentně inspirován automobilem Cybetruck. Tělo nabíječky je vyrobeno z hliníku, horní stranu podložky pak tvoří umělá tkanina Alcantara.

Nabíječka by měla dokázat to samé, co Apple sliboval u AirPower, tedy nabíjet tři zařízení najednou bez ohledu na to, na kterém místě nabíječky zrovna leží. Maximální nabíjecí výkon pro každé zařízení má činit 15 wattů, což nezní vůbec špatně. Pravděpodobně se ale budeme muset spokojit s nižší účinností celého řešení, koneckonců nabíječka je dodávaná s 65wattovým adaptérem.

Tesla u své nabíječky využívá technologii FreePower od společnosti Aira, uvnitř se nachází 30 cívek a elektronika, která vyhodnocuje, ke které cívce má nabíjené zařízení nejblíže. Podobně měla fungovat i nabíječka AirPower, jsme tedy zvědaví, zda se Tesle podařilo udržet teploty na uzdě.

Tesla Wireless Charging Platform má jít do prodeje v únoru příštího roku, cena je stanovena na 300 dolarů, tedy asi 8 200 korun s DPH.