Apple letos neudělá velký skok v umělé inteligenci. Přesto jedna novinka bude vyčnívat

Apple je na pokraji velkých změn. Už za týden v pondělí představí světu své softwarové novinky na konferenci WWDC 25, konkrétně redesignované systémy iOS, watchOS, macOS a další, stejně jako další pokrok ve vývoji umělé inteligence Apple Intelligence. V tomto ohledu se však neočekávají žádné velké věci – Apple bude nejspíš pokračovat v pozvolném vývoji ve srovnání s konkurencí.

Přesně před rokem, v červnu 2024, prezentoval Apple svou koncepci umělé inteligence napříč ekosystémem. Vše působilo skvěle – kombinace uživatelsky orientovaných funkcí s potenciálem pro reálné využití a chytlavého marketingu jedné z nejbohatších firem na světě vyústil ve velká očekávání. Ta částečně opadla v průběhu podzimu, kdy vývojáři a beta testeři dostali první várku Apple Intelligence do ruky.

Funkce nebyly unikátní, vychytávky jako Genmoji, Image Playground, generativní textové úpravy a podobně působily buď „obyčejně“, nebo jako něco, co je sice „nice to have“, ale nejde o nic světoborného. Google mezitím prezentoval převratné novinky pro své Gemini funkce, OpenAI dál buduje sílu svých jazykových modelů. V Cupertinu způsobilo větší či menší poprask spojení Sama Altmana a Jonyho Ivea.

Oči všech se tedy obrací k 9. červnu a úvodní konferenci v rámci WWDC 25. Podle insidera Marka Gurmana z agentury Bloomberg však nemáme očekávat nic velkého. „Apple potřebuje comeback. To se však na letošní konferenci WWDC pravděpodobně nestane. Lidé ve společnosti se domnívají, že konference může být z hlediska umělé inteligence zklamáním. Jiní, kteří jsou obeznámeni s plánovanými oznámeními společnosti, se obávají, že by mohly nedostatky Applu ještě více zviditelnit,“ napsal.

Power On: Apple’s WWDC 2025 plan shows it’ll do little to catch up in AI to Google and OpenAI. Instead, it’ll be a risky “AI gap year” focused more on design, opening LLMs and AI branding before it has more to show in 2026. Details on what to expect — https://t.co/9YIB0TgwkG

— Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2025