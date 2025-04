Zpoždění One UI 7: aktualizace pro Galaxy S24 obnovena, ostatní telefony si počkají déle

Zastavená distribuce One UI 7 se opět rozbíhá

Zatím běží pouze na smartphonech řady Galaxy S24 v Koreji

Kvůli nalezené chybě dojde pravděpodobně k pozdržení aktualizace i na dalších telefonech

Vývoj systému One UI 7, který je postavený na Androidu 15, trval Samsungu nepříjemně dlouho – premiéru si sice odbyl v lednu společně s řadou smartphonů Galaxy S25, ovšem k jeho nasazování na starší telefony jsme si museli počkat do minulého týdne. Bohužel krátce po uvolnění aktualizace pro loňské vlajkové a ohebné smartphony objevil Samsung chybu, kvůli které musel distribuci pozastavit.

Aktualizace na One UI 7 už zase běží

Podle posledních informací se Samsungu podařilo nalezenou chybu (znemožňující odemknout telefon standardní cestou) lokalizovat a opravit, od čtvrtka by tak již opět měl být systém One UI 7 dostupný, byť zatím pouze u smartphonů řady Galaxy S24 zakoupených na korejském trhu. Předpokládáme však, že se v nejbližších dnech dostupnost rozšíří i na další trhy a na loňské skládačky Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6.

Uživatelům, kteří si stihli One UI 7 do svých zařízení nainstalovat, by měla přijít výzva k nové instalaci – aktuálně vypouštěná verze totiž obsahuje nové sestavení, které dokonce přidává i nějaké věci navíc, např. novou animaci nabíjení či podporu hudebního přehrávače v Now Baru.

Ostatní zařízení se dočkají se zpožděním

Nález a oprava chyby bohužel zbrzdí dostupnost One UI 7 na dalších telefonech. Podle předchozího harmonogramu se již tento týden měly dočkat vlajkové modely řady Galaxy S23 a skládačky Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5, avšak zatím na ně nepřišla řada. A pokud i u nás bude platit oficiální harmonogram, který zveřejnilo indické zastoupení Samsungu v aplikaci Members, bude čekání o poznání delší:

Duben

Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6

Květen

Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ a Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ a Galaxy Tab S8 Ultra

Červen

Galaxy A16 5G, A35, A55, A34, A54, A25, A05s, A15, A73 5G, A14, A14 5G, A33 5G, A53 5G, A06

Galaxy M16, M35, M55, M55s, M15, M05, M34 5G, M14, M14 5G, M33, M53

Galaxy F16, F15, F55, F05, F34, F54, F14, F14 5G

Galaxy Tab S9 FE a Galaxy Tab S9 FE+

Červenec

Galaxy Tab A9 a Galaxy Tab A9+

V tuto chvíli nemůžeme potvrdit, že zveřejněný harmonogram platí i pro Evropu, nezbývá než doufat v dřívější termíny.

