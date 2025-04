One UI 7 obsahuje závažnou chybu. Samsung pozastavil distribuci

Hotový Android 15 je tu s námi už sedm měsíců, teprve minulý týden jej však Samsung začal nasazovat na loňské telefony – v pondělí se rozběhla distribuce v mimoevropských zemích, ve čtvrtek pak konečně došlo i na Evropu. Pokud jste si ještě aktualizaci na Android 15 s prostředím One UI 7 nestáhli, máme pro vás špatnou a dobrou zprávu – ta špatná je, že si update aktuálně nestáhnete, a ta dobrá, že se vás nebude týkat závažná chyba, která byla odhalena těsně po vydání.

Zavádění Androidu 15 na starší smartphony od Samsungu brzdil vývoj prostředí One UI 7 – kvůli velkému množství funkčních i designových změn bylo před jeho finální verzí vydáno šest betaverzí. Ani taková porce ale zjevně nestačila k tomu, aby byla finální verze vypuštěna bez chyb.

Sudden! After the Korean Galaxy S24 series firmware was pushed, a serious bug was found, which led to the suspension of the push plan in all other countries, including China.

Podle informátora Ice Universe chyba spočívá v tom, že v některých případech není možné telefon odemknout standardní cestou. Chyba byla objevena v korejském firmwaru pro telefony řady Galaxy S24 – v tuto chvíli se zdá, že postihuje pouze jednotky s čipsety Exynos, nicméně pozastavení aktualizace se týká všech variant, tedy i těch s procesory Qualcomm Snapdragon.

The reason for the delay in the Galaxy S24 push is that users of the official version of One UI7 of the Korean S24 series found that "they could not be unlocked normally in some cases." ​​​

Samsung urgently reviewed the firmware withdrawal in other countries.

