Známe přesné rozměry iPhonu 17 Air. Bude mít štíhlejší pas než Galaxy S25 Edge

Na internet unikly přesné rozměry iPhonu 17 Air

Telefon má mít v pase pouhých 5,5 mm, čímž deklasuje veškerou konkurenci

Supertenký iPhone bude představen v září, ještě dříve ale dorazí „žiletka“ od Samsungu

Vývoj ve světě smartphonů postupuje velmi pomalu, v posledních letech se z nich stal hotový produkt, na kterém není prakticky co vylepšovat. Každý rok sice dostáváme o trochu vyšší výkon, lepší displeje a fotoaparáty, nebo delší výdrž, avšak běžný uživatel povětšinou nenajde důvod k upgradu. Možná z tohoto důvodu se výrobci rozhodli nepropagovat současnou technologickou vyspělost zlepšováním už tak dokonalých technických parametrů, ale rozhodli se jít na věc jinak – pokouší se nacpat hardware současných smartphonů do co možná nejtenčího těla.

iPhone 17 Air má být novým rekordmanem

Souboj o nejtenčí smartphone už nějakou chvíli probíhá u ohebných zařízení, letos se ale tento trend přelije i do telefonů standardní konstrukce. Prvotní výkop provedl letos v lednu Samsung, který veřejnosti poodhalil chystaný smartphone Galaxy S25 Edge, na veletrhu MWC zase svoji „žiletku“ představila společnost Tecno. Nejočekávanějším telefonem z této kategorie je ale bezesporu chystaný (byť zatím oficiálně nepotvrzený) iPhone 17 Air.

Všechny tři zmíněné telefony stlačí tloušťku pod 6 mm, avšak nejtenčí z nich bude pravděpodobně poslední jmenovaný. Ice Universe v tomto týdnu zveřejnil údajně přesné rozměry iPhonu 17 Air a jsou to vskutku působivá čísla.

Exclusive revelation: The length, width, screen size, and bezel(same iPhone 16 Pro Max) of the iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max are exactly the same.

Only the thickness is different. The iPhone 17 Air is 5.5mm thick, and the iPhone 17 Pro Max is 8.725mm thick. pic.twitter.com/YjcMFva5IW — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 7, 2025

iPhone 17 Air má být na výšku i na šířku shodný s iPhonem 17 Pro Max, se kterým má sdílet i úhlopříčku displeje a tenké rámečky okolo něj – v řeči čísel to znamená 163 × 77,6 mm. Dechberoucím parametrem bude tloušťka – zatímco iPhone 17 Pro Max má mít v pase 8,725 mm, v případě iPhonu 17 Air to bude pouze 5,501 mm. Přes fotoaparáty to bude o něco víc, avšak tento údaj zatím neznáme.

Galaxy S25 Edge bude o trochu tlustší

Na iPhone 17 Air si počkáme až do září, mnohem dříve by měl dorazit Samsung Galaxy S25 Edge – podle některých zdrojů se má jeho plnohodnotná premiéra odehrát už příští měsíc. I o tomto telefonu zveřejnil Ice Universe pár detailů. Galaxy S25 Edge má mít podle jeho informací tloušťku 5,84 mm a má vážit 162 gramů. Prodejní cena by měla být velmi podobná jako v případě Galaxy S25+, to znamená okolo 30 tisíc korun.

The weight of Galaxy S25 edge is confirmed, 162g, 5.84mm thick, and the price is similar to that of S25+. ​​​

If the price is similar, which would you choose, S25+ or S25 edge? — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 7, 2025

O Galaxy S25 Edge v tomto týdnu se také zmínil sám Samsung. Marketingová viceprezidentka Annika Bizon v rozhovoru pro TechRadar potvrdila, že navzdory tenkému profilu nebude Galaxy S25 Edge dělat žádné kompromisy z hlediska odolnosti. Spekuluje se, že záda telefonu mají být vyrobena z keramiky, která je tvrdší než sklo. Tím se možná vysvětluje, proč Samsung tento telefon již dvakrát vystavil veřejnosti (naposledy na MWC), avšak nikomu nedovolil na něj sáhnout – Korejci zřejmě nechtějí, aby byl materiál zad vyzrazen před oficiálním odhalením.

