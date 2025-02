Galaxy S25 Edge zapózoval před kamerou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací

Supertenký smartphone Samsung Galaxy S25 klepe na dveře

Na internetu se objevilo první video, na kterém je chystaná žiletka spuštěná

Potvrzena je většina klíčových parametrů včetně velmi nízké tloušťky

Samsung na lednové události Galaxy Unpacked odhalil čtyři nové smartphony řady Galaxy S25. Zatímco hlavní trojice Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra se již prodává, na tenký Galaxy S25 Edge si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Samsung tento telefon v lednu pouze poodhalil, avšak žádné detaily o něm neprozradil – oficiálně neznáme ani parametry, ani cenu, ani datum odhalení. Neoficiálně toho ale víme již docela hodně.

Galaxy S25 Edge poprvé naživo

Samsung na lednové prezentaci ukázal Galaxy S25 Edge pouze na kratičkém videu, a poté přítomným novinářům vystavil (zřejmě) maketu telefonu. Nyní se však na internetu objevil krátký klip, který vůbec poprvé ukazuje chystanou žiletku naživo ve spuštěném stavu. Původní video sice autor z YouTube (na žádost Samsungu) odstranil, jeho vylepšená kopie ale žije vesele dál.

Design telefonu nás nijak nepřekvapuje – vypadá stejně jako zmíněná vystavená maketa. Konečně ale dostáváme trochu větší povědomí o jeho tloušťce, telefon je totiž ve videu napřímo srovnáván se skládačkou Galaxy Z Fold 7. Chystaný Galaxy S25 Edge je přibližně stejně tenký jako Galaxy Z Fold 7 v rozevřeném stavu, což by znamenalo něco okolo 5,6 milimetrů. Podle informátora @onleaks má mít Galaxy S25 Edge v pase 5,84 mm, což se v tuto chvíli nejeví jako nereálná hodnota.

Na videu vůbec poprvé vidíme Galaxy S25 Edge s rozsvíceným displejem, a co víc – běží na něm aplikace Aida64, která prozrazuje drtivou většinu parametrů. Potvrdit si tak můžeme přítomnost čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite v kombinaci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Telefon přinese podporu standardu Bluetooth 5.4 a nabídne akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, tedy stejnou, jakou má základní Galaxy S25.

Co se týče fotoaparátů, zde aplikace Aida64 příliš neprozrazuje – ukazuje totiž, v jakém rozlišení jsou ukládány snímky, nikoliv jaké rozlišení mají konkrétní snímače. Musíme si tak vystačit s dosavadními leaky – hlavní fotoaparát má mít rozlišení 200 megapixelů, širokoúhlá kamerka má být buď 12 nebo 50megapixelová.

Spekuluje se rovněž o tom, že Galaxy S25 Edge nebude mít záda z tvrzeného skla jako jeho sourozenci, ale z keramiky, popř. skla s příměsí keramiky. Tento materiál by měl zádům propůjčit větší odolnost vůči poškrábání, na druhou stranu je ale o něco těžší. I tak by měl být Galaxy S25 Edge nejlehčím telefonem celé řady, což znamená, že by měl vážit méně než 162 gramů.

A kdy bude Galaxy S25 Edge představen? To v tuto chvíli nevíme, vzhledem k aktuálnímu úniku videa s funkčním kusem ale snad nebudeme čekat dlouho. Aktuálně se nejčastěji skloňuje termín duben nebo květen, Samsung nás ale může překvapit a přijít se svojí tenkou novinkou ještě dříve.

