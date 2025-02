Galaxy S25 Edge stlačí tloušťku pod 6 mm. Jak tenký nakonec bude?

Galaxy S25 Edge má být nakonec tenčí, než se původně předpokládalo

Podle nejnovějších informací má mít v pase méně než 6 mm

Výbava bude podobná jako u sourozeneckých modelů, přijdeme „pouze“ o teleobjektiv

Samsung na lednové události Galaxy Unpacked představil čtveřici smartphonů řady Galaxy S25. Hlavní trojice se začala prodávat minulý týden, na tenký model Galaxy S25 Edge si budeme muset ještě nějakou dobu počkat – Samsung jej minulý měsíc pouze poodhalil, avšak kompletní premiéru si nechal napotom. Zatím se tak musíme spolehnout na internetové informátory, kteří se ale mnohdy mezi sebou neshodnou ani na základních věcech – například na samotné tloušťce telefonu.

Galaxy S25 Edge: tloušťka pod 6 mm?

Dosud se předpokládalo, že Galaxy S25 Edge bude mít v pase zhruba 6,4 mm. To je na jednu stranu příjemná hodnota, na druhou stranu to není o moc méně než 7,3 mm u sesterského modelu Galaxy S25+. U připravovaného iPhonu 17 Air se navíc spekuluje o pokoření hranice 6 mm, tudíž míra 6,4 mm nevzbuzovala příliš velký respekt. Nyní se ale do věci vložil informátor @onleaks, který Galaxy S25 Edge přisuzuje menší tloušťku.

Podle @onleaks Samsung původně opravdu plánoval Galaxy S25 Edge s tloušťkou 6,4 mm a třemi fotoaparáty na zádech. Poté, co začaly internetem prosakovat informace o iPhonu 17 Air s tloušťkou mezi 5,5-6 mm prý Korejci učinili obrat – původní prototyp zahodili a začali navrhovat nový model se dvěma fotoaparáty a tenčím profilem. Právě tato varianta měla být vystavena na Galaxy Unpacked a podle @onleaks má rozměry 158,2 × 75,5 × 5,84 mm.

Aby Samsung do takto tenkého těla dokázal vměstnat fotoaparáty, musel si vypomoci malým trikem – čočky fotoaparátů vystupují ze zad nadvakrát, nejprve společně v oválném modulu, poté samostatně. Oproti zbývajícím modelům tak budeme muset oželet dedikovaný teleobjektiv, nicméně zastoupit by jej měl hlavní 200Mpx snímač s podporou bezztrátového zoomu. Doprovázet jej má širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx.

Informátor PandaFlashPro se na síti X pochlubil dalšími parametry, které označuje za „confirmed“, tedy potvrzené. Pokud jim můžeme věřit, můžeme se těšit na:

plochý hliníkový rámeček

displej s obnovovací frekvencí 1-120 Hz, maximálním jasem 2 600 nitů, podporou zobrazovací technologie Pro Scaler, integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, 1,32mm tenkými rámečky a ochranným sklem Gorilla Glass Victus 2

12 GB RAM a rychlé úložiště typu UFS 4.0

výparníkovou chladící komoru (tenčí než u klasického Galaxy S25)

12Mpx selfie kamerku

podporu Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a satelitního připojení

USB-C konektor s podporou 25W nabíjení

stereoreproduktory

Nedávná certifikace CQC navíc odhalila, že telefon dostane akumulátor s kapacitou 3 900 mAh. Kdy bude Galaxy S25 Edge představen, zatím nevíme – nejčastěji se skloňuje první polovina letošního roku.