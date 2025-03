Nejtenčí telefon na světě má Tecno. Čím dalším ještě překvapí?

Tecno na svém stánku na MWC prezentovalo nejtenčí smartphone na světě

Koncept Spark Slim má v pase jen 5,75 milimetrů, avšak nechybí mu baterie s kapacitou 4500 mAh

Prozatím není jasné, zda se dostane do prodeje a jaká bude jeho cena

Čínskou značku Tecno jste možná už zaznamenali. Mladá a dravá značka se snaží svými chytrými telefony zaujmout také na našem trhu, a zároveň se snaží vystrašit i své konkurenty, především kombinací inovací a nízké ceny. Na MWC v Barceloně pochopitelně tato společnost nechybí, stejně jako jejich chytré telefony. Z letošní prezentace nejvíce rozruchu vzbudil koncept s názvem Techno Spark Slim, který je odpovědí na letošní trend velmi tenkých smartphonů.

Nejtenčí smartphone na světě

Zatímco Samsung už poodhalil svůj telefon Galaxy S25 Edge, který by měl mít v pase pouhých 5,84 milimetrů a Apple podle všeho chystá odhalení svého tenkého modelu Air na podzim, Tecno nechce zůstat pozadu. Koncept Spark Slim se pyšní tloušťkou 5,75 milimetrů, čímž si pro sebe uzmul titul nejtenčího zařízení na světě.

I přes tuto nízkou tloušťku to ale neznamená, že by se jednalo o chudého příbuzného – do jeho těla se má vměstnat třeba 5200mAh baterie s podporou 45W nabíjení, dvojice 50Mpx fotoaparátů či zakřivený 6,78″ AMOLED panel s rozlišením 1224p, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 4500 nitů. Nechybí ani 13Mpx přední selfie kamera.

Pokud jde o použitý čipset, zde už Tecno tak sdílné nebylo. Podle společnosti je uvnitř osmijdrový procesor, nicméně je velmi pravděpodobné, že nepůjde o žádný „trhač asfaltu“ vzhledem k tomu, že výkonné čipsety potřebují také nějaké to chlazení, aby se smartphone výrazně nepřehříval. Pokud už se na ultra tenké Tecno těšíte, máme pro vás špatnou zprávu – prozatím není jasné, kdy a jestli vůbec se Tecno Spark Slim dostane do prodeje, jaká by měla být případná cena či zda se vůbec, aspoň teoreticky, počítá s přítomností na českém trhu. Jako demonstrace možností současných technologií nicméně tento koncept slouží více než dobře.