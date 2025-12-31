Že ujel Applu s AI vlak? V příštím roce možná všechno konečně dožene

- Apple je v technologickém světě pro smích, alespoň pokud jde o umělou inteligenci
- Opatrná strategie by se ale mohla gigantovi z Cupertina začít vyplácet
- Alespoň pokud se mu podaří spuštění nové Siri a bude přetrvávat skepse ohledně nákladů na vývoj AI
Téma umělé inteligence v poslední době hýbe světem technologií, jako už dlouho nic ne. Prakticky každý musí mít u svých produktů kouzelná písmena AI, jinak by se mohlo zdát, že firma nesleduje aktuální trendy a není „in“. Co na tom, že se často jako funkce umělé inteligence označují již dávno fungující vychytávky, nebo naopak nedává implementace umělé inteligence smysl – trh si to zkrátka žádá. Nejviditelněji je to vidět na Applu, jehož strategie je spíše rozvážná a bere ohled na závazky ochrany osobních údajů, nicméně od odborné i laické veřejnosti za svou laxní implementaci schytává značnou kritiku.
Jako v bajce o želvě a zajíci
Podle serveru The Information by se ale rozvážná strategie mohla gigantovi z Cupertina v příštím roce začít vyplácet. Spekulace serveru tvrdí, že nálada na trhu ohledně výdajů na AI začíná vykazovat známky skepse a objevují se otázky, zda lze investice v rádu miliard dolarů ospravedlnit krátkodobými výnosy. V této souvislosti rozhodnutí Applu omezit kapitálové výdaje specifické pro AI vedlo k tomu, že společnost disponuje více než 130 miliardami dolarů v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech, což jí dává možnost provádět akvizice nebo uzavírat partnerství, pokud dojde k poklesu valuací startupů v oblasti AI. Jinými slovy by Apple mohl dohnat trh jednoduše tak, že nebude dané technologie draze vyvíjet, ale prostě je koupí.
Největším krokem Applu v oblasti umělé inteligence v roce 2026 bude dlouho očekávaná revize hlasové asistentky Siri, která by měla přijít na jaře. Aktualizovaný asistent by měl být schopen vést plnohodnotnější konverzace a provádět víceúrovňové úkoly. Předpokládá se, že jejím základem bude Gemini od Googlu, což odráží interní názor společnosti, že velké jazykové modely se mohou stát běžnou komoditou a nestojí za náklady na rozsáhlý vlastní vývoj.
iPhone je považován za klíčovou strategickou výhodu. Na rozdíl od společností zabývajících se umělou inteligencí, které se spoléhají na samostatné aplikace, nebo webové služby, může Apple distribuovat funkce umělé inteligence přímo prostřednictvím aktualizací softwaru a integrace na systémové úrovni napříč svými zařízeními. Snaha konkurence v oblasti AI vyvinout konkurenční hardware naráží na velké překážky v oblasti výroby, distribuce a vývoje ekosystémů, tedy v oblastech, kde má Apple velmi silné postavení.
Server The Information také poukazuje na nedávné změny ve vedení jako součást snahy Applu o přeorientování své práce v oblasti umělé inteligence. Siri byla svěřena do rukou Mika Rockwella, který byl zodpovědný za uvedení headsetu Vision Pro na trh, a to po významných zpožděních v přepracování asistentky Siri. Kromě toho šéf umělé inteligence v Applu John Giannandrea oznámil na začátku prosince svůj odchod do důchodu a část jeho organizace byla přerozdělena do týmů zaměřených na produkty v souvislosti s interními obavami o nedostatek jasného směřování produktů.
Ačkoli Apple má za sebou historii bohatou historii v oblasti AI, do kterého můžeme zahrnou také původní uvedení Siri na trh v roce 2011, The Information tvrdí, že tyto nedostatky nijak podstatně nepoškodily jeho hlavní obor podnikání. Rok 2026 může být bodem zlomu, kdy by se opatrná strategie Applu mohla jevit jako prozíravá, pokud nadšení pro rozsáhlé investice do AI bude i nadále ochlazovat a společnost konečně dodá výkonnější verzi Siri.