Žádný konec, ale výrazné zjednodušení. Kontroverzní prvek iPhonu přijde o jednu funkci

- Apple nakonec opravdu chystá zásadní změnu pro tlačítko Camera Control
- K odebrání celého prvku nakonec nejspíš nedojde, změna ale v plánu je
- Apple by měl odebrat dotykové funkce a soustředit se čistě na mechanickou část
Asi byste nenašli recenzi iPhonu 16, která by neměla výhrady k novému prvku manuální spouště. Tlačítko Camera Control je ve své podstatě průkopnickým prvkem, protože žádný jiný výrobce (s výjimkou Sony Xperia) manuální spoušť fotoaparátu zatím nepoužívá. V případě Applu se ale tato vychytávka minula účinkem a je třeba vyřešit, jak dál. Ozývají se hlasy, že dojde k odstranění, případně výraznému přepracování.
iPhone 18 bez Camera Control? Ale kdeže
Před pár dny se na síti Weibo objevila spekulace, že generace iPhone 18 dorazí bez Camera Control. Fanoušky i odbornou veřejnost to přivedlo k diskuzi. Dle očekávání se tato spekulace ale nemusí zakládat na pravdě. Ne snad, že by Apple nebyl známý promptním odstraněním zprvu „revolučních“ prvků (vzpomeňte na Touch Bar u MacBooků Pro), ale účet, který s touto skazkou přišel, nemá absolutně žádnou historii a tudíž i minimální důvěryhodnost.
Pravděpodobnější je, že Apple tento prvek výrazně přepracuje, což potvrdil zkušenější čínský leaker Instant Digital. Podle něj Apple osadí iPhone 18 a celou sérii tlačítkem Camera Control, avšak s jednou zásadní změnou. Zůstane mechanická část čudlíku – tedy stále bude sloužit coby spoušť fotoaparátu – zmizí ale dotykové ovládání, které slouží k přepínání objektivů nebo fotorežimů. Prvek rovněž přijde o haptické doostřování, respektive přepínání autofokusu na fixní fokus.
Zjednodušení jen na mechanickou část
Smysl to dává, navíc mnohem větší, než kompletní odebrání prvku. Z tuzemských i zahraničních recenzí přímo vyznívá, že nejvíce praktickým využitím tlačítka je spuštění aplikace Fotoaparát, třeba i ze zamykací obrazovky, případně následné pořízení snímku. Obě tyto funkce si Camera Control zachová.
Dlužno ještě podotknout, že chystaná změna – ať už dopadne jakkoliv – je plánována až pro iPhone 18 a další generace. iPhone 17 a celé kvarteto modelů tedy dorazí se stejným Camera Control jako generace iPhone 16.