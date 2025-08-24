TOPlist

Žádný konec, ale výrazné zjednodušení. Kontroverzní prvek iPhonu přijde o jednu funkci

Jakub Fišer
Jakub Fišer 24. 8. 8:00
Tlačítko Camera Control na iPhonu 16
  • Apple nakonec opravdu chystá zásadní změnu pro tlačítko Camera Control
  • K odebrání celého prvku nakonec nejspíš nedojde, změna ale v plánu je
  • Apple by měl odebrat dotykové funkce a soustředit se čistě na mechanickou část

Asi byste nenašli recenzi iPhonu 16, která by neměla výhrady k novému prvku manuální spouště. Tlačítko Camera Control je ve své podstatě průkopnickým prvkem, protože žádný jiný výrobce (s výjimkou Sony Xperia) manuální spoušť fotoaparátu zatím nepoužívá. V případě Applu se ale tato vychytávka minula účinkem a je třeba vyřešit, jak dál. Ozývají se hlasy, že dojde k odstranění, případně výraznému přepracování.

iPhone 18 bez Camera Control? Ale kdeže

Před pár dny se na síti Weibo objevila spekulace, že generace iPhone 18 dorazí bez Camera Control. Fanoušky i odbornou veřejnost to přivedlo k diskuzi. Dle očekávání se tato spekulace ale nemusí zakládat na pravdě. Ne snad, že by Apple nebyl známý promptním odstraněním zprvu „revolučních“ prvků (vzpomeňte na Touch Bar u MacBooků Pro), ale účet, který s touto skazkou přišel, nemá absolutně žádnou historii a tudíž i minimální důvěryhodnost.



Tlačítko Camera Control na iPhone 16



Nepřehlédněte

Tlačítko fotoaparátu údajně nikdo nepoužívá, Apple chystá nečekaný krok

Pravděpodobnější je, že Apple tento prvek výrazně přepracuje, což potvrdil zkušenější čínský leaker Instant Digital. Podle něj Apple osadí iPhone 18 a celou sérii tlačítkem Camera Control, avšak s jednou zásadní změnou. Zůstane mechanická část čudlíku – tedy stále bude sloužit coby spoušť fotoaparátu – zmizí ale dotykové ovládání, které slouží k přepínání objektivů nebo fotorežimů. Prvek rovněž přijde o haptické doostřování, respektive přepínání autofokusu na fixní fokus.

Zjednodušení jen na mechanickou část

Smysl to dává, navíc mnohem větší, než kompletní odebrání prvku. Z tuzemských i zahraničních recenzí přímo vyznívá, že nejvíce praktickým využitím tlačítka je spuštění aplikace Fotoaparát, třeba i ze zamykací obrazovky, případně následné pořízení snímku. Obě tyto funkce si Camera Control zachová.

Dlužno ještě podotknout, že chystaná změna – ať už dopadne jakkoliv – je plánována až pro iPhone 18 a další generace. iPhone 17 a celé kvarteto modelů tedy dorazí se stejným Camera Control jako generace iPhone 16.

