Tlačítko fotoaparátu údajně nikdo nepoužívá, Apple chystá nečekaný krok

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 8. 6:45
Tlačítko Camera Control na iPhone 16
  • Camera Control je více než jen tlačítko pro ovládání fotoaparátu
  • Problém je v tom, že jej údajně mnoho uživatelů aktivně nepoužívá
  • Apple proto nejspíše zvažuje, že ho v řadě iPhone 18 už neuvidíme

Jedním ze zlatých hřebů při představení stále ještě aktuální řady iPhonů 16 bylo bezesporu tlačítko fotoaparátu, honosně nazváno Camera Control. Abychom Applu jen nekřivdili, nejde o klasické tlačítko, ale o tlačítko kombinované s dotykovou ploškou, jenž reaguje na tlak. Skrze něj tak můžete ovládat nejen spoušť fotoaparátu, ale také další funkce, jako je expozice, přiblížení či hloubka ostrosti. Ačkoli si gigant z Cupertina jistě myslel, že půjde o velký hit, mezi odbornou i laickou veřejností byla novinka přijata poměrně vlažně.

Dvě generace tlačítka Camera Control

O důvodech můžeme jen spekulovat, nicméně svůj podíl na tom má jistě i nevhodné umístění, které není pohodlné pro ovládání placem ani ukazováčkem, či trochu kostrbatá změna různých ovládacích prvků, jenž není dvakrát rychlá a komfortní. Jak to ale tak vypadá, s novým tlačítkem se uživatelé stále ještě nesžili – tvrdí to alespoň spekulace, která koluje po čínské sociální síti Weibo. Nutno ovšem podotknout, že informace pocházejí od účtu, který se v minulosti se svými spekulacemi nechlubil, tudíž nelze s jistotou říci, zda se vůbec zakládají na pravdě.

Každopádně pokud přijmeme premisu, že se možná zakládají na pravě, Apple údajně zjistil, že nové tlačítko Camera Control využívá jen minimum lidí. To je trochu překvapení poté, co jeho prezentaci kalifornská společnost věnovala velké úsilí a dokonce pro něj připravila i reklamní spot. Spekulace operuje se skutečností, že Apple možná zařadí zpátečku a glorifikované tlačítko se naposledy objeví v chystané řadě iPhone 17.



iPhone 16 v ruce redaktora



Nepřehlédněte

Testujeme nejnovější iPhone 16: jak fotí a jak funguje nové tlačítko?

Příští rok s představením iPhonů 18 bychom se tak mohli s Camera Control rozloučit. Apple už údajně informoval své klíčové dodavatele, že s tímto tlačítkem do budoucna nepočítá, nicméně nikdo ze známých leakerů se zatím v tomto ohledu nevyjádřil. Pakliže se informace zakládají na pravdě, jistě ji brzy potvrdí i některý prověřený leaker, jako je kupříkladu Digital Chat Station, nebo analytici jako Ming-Chi Kuo či Mark Gurman.

