Testujeme nejnovější iPhone 16: jak fotí a jak funguje nové tlačítko?

V redakci testujeme nové iPhony řady 16, která se právě dnes začaly prodávat

Základní iPhone 16 společně s variantou Plus letos dostaly spoustu vylepšení z řady Pro

Nechybí ani Capture button či funkce Audio mix, novinek je ale mnohem více

Právě dnes začal Apple prodávat nové iPhony 16. Podrobnou recenzi základního modelu již připravuji, nicméně mezitím si můžete prohlédnout první sadu snímků pořízených za nejrůznějších světelných podmínek. Jedním z největších lákadel letošních novinek jsou bezesporu právě fotoaparáty, které prošly vylepšením. Minimálně širokoúhlý snímač má lepší světelnost. Kvalita fotografií navíc často bývá rozhodujícím faktorem při výběru nového telefonu.

Unboxing byl velice rychlý. Pouze jsem odtrhl pásky, rozevřel krabičku a z displeje jsem slepil papírovou fólii. Dále se v balení ukrývá pěkný pletený USB-C kabel, ale obligátní Apple samolepka bohužel chybí.

Parametry fotoaparátů

Nové iPhony 16 a 16 Plus nabízejí shodnou fotosestavu. Stejně jako loni ji tvoří dva samostatné fotoaparáty, které jsou tentokráte umístěné pod sebou. Hlavní má rozlišení 48 Mpx, světelnost f/1.6 a velikost čipu 1/1,56″. Sekundární je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a nově lepší světelností f/2.2. Dále potěší možnost snímání v makro režimu, což dříve bylo devízou pouze Pro modelů. Hlavní objektiv opět dokáže díky vysokému rozlišení zajistit 2× bezztrátový zoom s ohniskovou vzdáleností ekvivalentní k 52 milimetrům (při běžných fotkách nabízí ohnisko 26 milimetrů).

Zároveň došlo k vylepšení nočních snímků – sestava fotoaparátů prý dokáže nasbírat až 2,6× více světla z okolí. Selfie kamerka zůstala stejná, jedná se o 12Mpx snímač podpořený TruDepth kamerou pro odemykání pomocí 3D skenu obličeje. Kromě toho umí sestava fotoaparátů natáčet videa až v rozlišení 4K při 60 fps. Snímky i videa pořízená iPhonem 16 lze prohlížet i s nasazenými brýlemi Vision Pro.

Hlavní snímač pořizuje perfektní snímky, ovšem oproti loňskému modelu nemáte za dobrého světla šanci poznat rozdíl, byť fotografie jsou velmi detailní a ostré. Jistě si všimnete i výrazného bokeh efektu u snímků blízkých předmětů, za což může právě větší čip. Hlavní rozdíly se mají odehrávat za horších světelných podmínek.

„Širokáč“ fotí také skvěle a těším se na test nočních fotek. Nicméně již nyní můžu pochválit pěkné makro snímky a také věrné a barvy, které jsou shodné s hlavním snímačem. Bohužel přiblížení je zde pouze 10× a není příliš kvalitní. Nevím, kde se stala chyba, když Pro modely mají také 48Mpx fotoaparát a umí až 30× zoom a ten desetinásobný je u nich vcelku obstojný.

Hardwarová výbava

Displej iPhonu 16 disponuje úhlopříčkou 6,1″, u modelu 16 Plus dosahuje 6,7″. Jinak se jedná o stejný panel jako u minulé generace, hovoříme tedy o Super Retina XDR OLED s podporou HDR10, Dolby Vision a svítivostí až 2000 nitů, respektive 1–1000 nitů při běžném používání (bez HDR).

Hardwarové parametry iPhone 16 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, hmotnost: 170 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3 561 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio Cena: 23 990 Kč Kompletní specifikace

Obrazovka má vylepšené krycí sklo Ceramic Shield, které má být o 50 % odolnější vůči škrábancům než předchozí generace užitá u iPhonu 15. Bohužel ale zůstává nízká obnovovací frekvence 60 Hz, zvýšenou frekvencí díky technologii ProMotion dostal opět jen iPhone 16 Pro a Pro Max. Pokud pro svůj nový iPhone chcete zajistit maximální ochranu, doporučujeme investovat do ochranného skla či krytu PanzerGlass. Novinkou jsou letos tvrzená skla s keramickou úpravou a hliníkovým rámečkem, která oproti předchozí generaci mají několikanásobně vyšší odolnost. Aktuálně lze navíc využít akce, kdy lze dva libovolné produkty od této značky pořídit s 15% slevou.

Hardwarové parametry iPhone 16 Plus Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,9 × 77,8 × 7,8 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1290 × 2796 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4 674 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio Kompletní specifikace

Uvnitř iPhonů 16 a 16 Plus tepe nový čipset Apple A18, speciálně vytvořený pro novou generaci. Sada běží na 3nm architektuře od TSMC a má vlastní 6jádrový procesor se 4 úspornými jednotkami a 2 výkonnými. Z hlediska CPU nabízí 30% zvýšení výkonu oproti iPhonu 15, zároveň až o 40 % vyšší grafický výkon.

Známe už i kapacity baterií nových iPhonů. Mnou testovaný iPhone 16 disponuje 3 561mAh akumulátorem, což je o 6,3 % více než měl iPhone 15. V kombinaci s novým čipsetem Apple A18 a optimalizacemi v systému iOS 18 výrobce slibuje navýšení výdrže. Při přehrávání videa je to přibližně o 1,5 hodiny déle. iPhone 16 Plus má 4 674mAh baterii.

První dojmy

Musím říct, že námi testovaná modrá barva se mi opravdu líbí. Dále jsou novinky dostupné v černé, bílé, zelené a růžové. Opět mají modely ploché hliníkové boky a skleněná záda s matnou úpravou, která je maximálně příjemná na dotek. Ani hmotnost 170 gramů vám v kapse díru neudělá, příkladně vyvážené je tradičně i těžiště.

Asi největší novinkou je hardwarová spoušť fotoaparátu (tzv. Capture button), která se nachází poměrně vysoko, takže v prvních chvílích jsem ho omylem mačkal. Vyvolání fotoaparátu jedním stiskem je opravdu bleskové. Haptická odezva je příjemná a funguje dobře. Capture button vlastně funguje dost podobně jako trackpad u MacBooků. Můžete jej stisknout jednou, dvakrát, případně přes něj přejíždět. Každý z těchto pohybů vyvolá určitou reakci.

Jedním stiskem spustíte fotoaparát, případně pořídíte snímek. Přidržením budete nahrávat video. Dvojstiskem (bez zvednutí prstu) se vrátíte o krok zpět a posunutím zoomujete, případně se přepínáte mezi různými volbami. Prvních pár minut jsem s ovládáním trochu bojoval, ale později už mi vše přišlo dostatečně intuitivní. Tak jako tak jde ale o prvek, na který si chvíli budete muset zvykat. Apple vás ale nijak nenutí jej používat, nicméně pro fotografy a pokročilé tvůrce obsahu jde o vítanou novinku. Capture button budou moci využívat i vývojáři třetích stran, uplatnění tedy později najde i u dalších aplikací.

Lepší výdrž a rychlejší nabíjení

Jak jsem již avizoval výše, letošní iPhony nabídnou o něco delší výdrž než loňská řada 15. Výraznou proměnou prošlo nabíjení, které je nově až 45W přes kabel a 25W MagSafe.

Pozitivní je, že české ceny letos zůstaly stejné jako u loňské generace. Základní iPhone 16 ve 128GB variantě startuje na 23 990 Kč včetně DPH, jeho větší kolega iPhone 16 Plus se stejným úložištěm se bude prodávat od 26 990 Kč včetně DPH. Kompletní přehled cen, včetně modelů Pro a Pro Max, je následující.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Odkaz iPhone 16 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč – Koupit (s tříletou zárukou zdarma) iPhone 16 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč – Koupit (s tříletou zárukou zdarma) iPhone 16 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč Koupit (s tříletou zárukou zdarma) iPhone 16 Pro Max – 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč Koupit (s tříletou zárukou zdarma)

Co vás na žhavé novince od Apple nejvíce zajímá? Na co se při testování mám nejvíce zaměřit? Dejte nám vědět do komentářů, co si o nových iPhonech myslíte a na co se těšíte.