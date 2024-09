První dojmy z iPhone 16 Pro (Max)! Takhle fotí a nahrává video

Kromě základního iPhone 16 v redakci testujeme i nejvybavenější iPhone 16 Pro Max

Oba modely řady Pro mají letos shodnou výbavu, liší se pouze velikostí a kapacitou baterie

Zcela novým prvkem je Capture button, který ocení zejména pokročilí fotografové

Přečtěte si naše podrobné první dojmy po prvním dnu používání

Premiéra letošních iPhonů 16 na první pohled nevyvolala tak velkou vlnu emocí, jako tomu bylo u předchozích generací, ale to nutně neznamená, že Apple polevil v inovacích. Telefony jsou už několik posledních let prakticky hotovým produktem a množství novinek tak logicky nemůže být tak výrazné jako v minulosti. Vylepšení je letos o něco méně, a ve vztahu k evropskému zákazníkovi to platí dvojnásob, jelikož zde zatím pro iPhony nejsou dostupné funkce umělé inteligence, se kterými přišel systém iOS 18, respektive 18.1. Přesto jde stále o naprosto špičkový kus hardware s precizně vyladěným systémem.

Pokud máte iPhone 15 Pro (Max), pravděpodobně příliš mnoho důvodů k přechodu nemáte. Pro majitelé starších iPhonů (od řady 13 a nižší) už ale upgrade na „šestnácky“ smysl dává. iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max mají letos vůbec poprvé zcela identické specifikace, a to včetně fotoaparátů. Liší se tak pouze velikostí, kapacitou baterie a z toho vycházející výdrží.

Oproti minulé generaci při zachování téměř stejných rozměrů Apple dokázal zvětšit úhlopříčku displeje o 0,2″, na čemž mají podíl i tenčí rámečky (pouze 1,15 mm oproti 1,55 mm u iPhone 15 Pro). Tato hodnota je aktuálně vůbec nejnižší napříč všemi smartphony na trhu. Mírné navýšení úhlopříčky navíc může vést k tomu, že spousta majitelů předchozích Max generací teď raději sáhne po variantě 16 Pro s 6,3palcovým panelem. Jen v mém okolí takto uvažovalo několik lidí.

Ruku v ruce s tím narostlo i jejich rozlišení tak, aby Apple zachoval skvělou jemnost 460 ppi. Apple opět použil Super Retina XDR panel s technologií ProMotion, která zabezpečuje dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz. Těšit se rovněž můžete na přesné barvy, podporu HDR a režim Always-on. Standardní maximální úroveň jasu je 1 000 nitů, pro HDR obsah lze využít až 1 600 nitů a na ostrém slunečním světle lze „svítit“ až na úroveň 2 000 nitů. Minimální úroveň jasu je pouhý 1 nit.

Pokud pro svůj nový iPhone 16 Pro (Max) chcete zajistit maximální ochranu, doporučujeme investovat do ochranného skla či krytu PanzerGlass. Novinkou jsou letos tvrzená skla s keramickou úpravou a hliníkovým rámečkem, která oproti předchozí generaci mají několikanásobně vyšší odolnost. Aktuálně lze navíc využít akce, kdy lze dva libovolné produkty od této značky pořídit s 15% slevou.

Konstrukce iPhone 16 Pro (Max) zůstala beze změny. Opět jsme se dočkali hliníkového šasi, titanového rámečku a skleněných povrchů vpředu i vzadu, které jsou na dotek velice příjemné. Letošní generace je k dispozici ve čtyřech barevných variantách – přírodní titan, černý titan, bílý titan a nově pouštní titan se zlato-hnědým povrchem. My v redakci testujeme barvy černá a přírodní titan.

Camera control: pokročilá spoušť fotoaparátu

Boční rámeček byl v rámci všech iPhonů řady 16 obohacen o nové tlačítko. Zatímco konkurence se snaží počet postranních tlačítek redukovat, Apple se vydal opačnou cestou. Loni své vrcholné iPhony obohatil o akční tlačítko, letos k němu přidává Camera control.

Spuštění fotoaparátu odkudkoliv v systému jedním stiskem (včetně uzamčeného zařízení) je opravdu bleskové. Haptická odezva je příjemná. Mám ale poměrně krátké prsty a dovedu si představit, že uživatelé s delšími prsty nebudou z umístění tlačítka úplně nadšeni. Capture button vlastně funguje dost podobně jako trackpad u MacBooků. Můžete jej stisknout jednou, dvakrát, případně přes něj přejíždět. Každý z těchto pohybů vyvolá určitou reakci.

Jedním stiskem spustíte fotoaparát, případně pořídíte snímek, při přidržení budete nahrávat video. Dvojstiskem (bez zvednutí prstu) se vrátíte o krok zpět a posunutím zoomujete, případně se přepínáte mezi různými volbami. Prvních pár minut jsem si na tento prvek musel zvykat, ale později už mi vše přišlo dostatečně intuitivní. Apple vás ale nijak nenutí jej používat, nicméně pro fotografy a pokročilé tvůrce obsahu jde o vítanou novinku.

Capture button budou moci ve spojení s ovládáním fotoaparátu využívat i vývojáři třetích stran, uplatnění tedy později najde i u dalších aplikací. Bylo by skvělé, kdyby v budoucnu zmizelo omezení využití jen na fotoaplikace, jelikož je jasné, že by vývojáři dokázali přijít s dalšími kreativnímu způsoby, jak Capture tlačítko využívat.

Focení a záznam videa

Množství fotoaparátů i jejich zaměření zůstalo stejné jako u minulé generace, potěšující nicméně je, že i menší iPhone 16 Pro se dočkal periskopického teleobjektivu s 5× optickým přiblížením. Apple se chlubí množstvím ohnisek, které můžete při focení využívat. Celkem je jich k dispozici sedm, nicméně některých je dosaženo pomocí výřezu z hlavního snímače.

Hlavní 48Mpx fotoaparát nabízí 24mm (1×), 28mm (1,2×), 35mm (1,5×) a 48mm (2×) ohnisko, pak je tu 48Mpx širokoúhlý s ohniskem 13 mm (0,5×) a nakonec 12Mpx teleobjektiv s 120mm ohniskem, což se rovná 5× bezztrátovému přiblížení.

Ohnisko pro každého

Mezi ohnisky 24, 28 a 35 mm se přepnete kliknutím na ikonku 1× v aplikaci focení. Ohnisko 48 mm (2×) má samostatné tlačítko, stejně jako 120mm pro 5× optické přiblížení. V nastavení aplikace si dokonce můžete vybrat, která ohniska chcete používat (já si například deaktivoval 28milimetrové), případně si jako výchozí můžete navolit 35milimetrové.

Ohnisko 24 mm Apple používá pro klasické focení, i když je zajímavé, že právě 24 mm se obecně u klasické fotografie až tolik nevyužívá. Je totiž příliš široké a obraz pak může být trochu zkreslený. Nicméně běžný uživatel toto řešit nebude a na 24 mm bude „cvakat“ hlavní fotky.

28mm ohnisko mi až tolik atraktivní a využitelné nepřijde, respektive jsem pro něj po dobu testování nedokázal najít žádné smysluplné využití, snad jen kromě street fotografie. Naopak 35mm ohnisko se v současné době těší poměrně velké oblibě. Nejenže se jedná o velikost kinofilmu, ale uplatnění najde i u reportážní fotografie. Jen škoda, že nelze využít pro záznam videa.

Oba iPhony Pro tak vůbec poprvé sdílejí shodnou trojici fotoaparátů:

48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.78,

48Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2,

12Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.8.

Hlavní fotoaparát využívá druhé generace 48Mpx snímače, který se pyšní nulovým zpožděním závěrky pro 48Mpx ProRAW a HEIF fotografie. Při pořizování snímků lze díky fotografickým stylům nově přizpůsobovat barvy a stíny v reálném čase. Apple zapracoval i na makro fotografii. Pro tu se tradičně primárně využívá širokoúhlý fotoaparát, nicméně některá obrazová data využívá i z dalších fotočipů.

Už při pořizování prvních testovacích snímků za běžného denního světla je patrný rozdíl v kvalitě oproti předchozí generaci. Nejde samozřejmě o žádné dramatické změny, už iPhone 15 Pro (Max) fotil fantasticky, ale drobné změny v kresbě i množství detailů zde jsou patrné na první pohled. Později do článku doplním ještě noční fotografie a během následujících dní se můžete těšit na srovnávací test fotoaparátů obou zmíněných modelů.

Snímky z hlavního fotoaparátu (1×, 24 mm)

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Díky novému čipsetu Apple A18 Pro dokáží nové iPhony Pro natáčet video ve 4K rozlišení až při 120 snímcích za vteřinu, což tvůrcům videa poskytuje zcela nové možnosti, jak se záznamem v rámci postprodukce dále pracovat. Podporován je i záznam prostorového zvuku Dolby Atmos. Apple se chlubí použitím čtveřice studiových mikrofonů a systémem Audio Mix, který využívá strojového učení k identifikaci a oddělení zvuků na pozadí a mluvené řeči.

V editoru se po uložení videa lze přepínat mezi několika zvukovými režimy – standardní, ze záběru, studiový a filmový. Nicméně ne všechny nahrávky, které jsem testoval, měly oproti původnímu záznamu po přepnutí na jiný profil lepší výsledek a Apple zde ještě rozhodně má co vylepšovat. Jde ale o skvělou funkci, kterou opět ocení zejména tvůrci obsahu. Ostatně právě na ně Apple s modelovou řadou Pro cílí.

K dispozici jsou i nové fotografické styly včetně speciální mřížky s doladěním barev. Tyto styly navíc mají profesionální barevnou kalibraci. Mezi nimi se lze poměrně intuitivně přepínat právě skrze Capture tlačítko na boku.

Přikládám také první sestřih testovacích videí. Bohužel jen ve Full HD rozlišení, jelikož jsem si v nastavení zapomněl vynutit, aby se vždy používalo 4K/120 fps, a tak se mi po prvním videu nastavení přeplo zpět na Full HD/30 fps. V průběhu víkendu nicméně připravím nové testovací záběry v maximálním rozlišení.

Výkonný, přesto úsporný

Hnacím motorem iPhone 16 Pro (Max) je zbrusu nový čipset Apple A18 Pro společně s 8 GB operační paměti RAM. Čip je vyroben druhou generací 3nm procesu, který zajišťuje vysokou efektivitu. Apple A18 Pro je složen z šesti jader (dvě výkonná, čtyři efektivní) a má oproti minulé generaci poskytovat o 15 procent vyšší výkon a o 20 procent efektivnější provoz. Součástí čipu je nová 6jádrová grafika, která navyšuje výkon o 20 procent. Nechybí ani 16jádrový Neural Engine, který si poradí s 35 biliony operací za vteřinu.

Hardwarové parametry iPhone 16 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 149,6 × 71,5 × 8,3 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1206 × 2622 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3 582 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 120mm, 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5× optický zoom, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.2, 13mm, 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR, hloubkový, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Kompletní specifikace

Oba modely lze nabíjet USB-C portem (specifikace USB 3) s maximálním dobíjecím výkonem 45 W. Apple upgradoval svůj systém bezdrátového nabíjení MagSafe, který nově „utáhne“ až 25 wattů. iPhony 16 Pro jsou nicméně kompatibilní i se standardy Qi (7,5 W) a Qi2 (15 W).

Hardwarové parametry iPhone 16 Pro Max Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163 × 77,6 × 8,3 mm, hmotnost: 227 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,9", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1320 × 2868 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4 685 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 120mm, 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Kompletní specifikace

Známe už i kapacity baterií nových iPhonů. Mnou testovaný iPhone 16 Pro Max dostal do vínku 4 685mAh akumulátor, což je o 5,5 % více, než měl iPhone 15 Pro. V kombinaci s novým čipsetem Apple A18 Pro a optimalizacemi v systému iOS 18 výrobce slibuje navýšení výdrže. Při přehrávání videa je to přibližně o 4 hodiny více. Menší iPhone 16 Pro má 3 582mAh baterii (navýšení o 9,4% oproti loňskému modelu).

iOS 18, zatím bez umělé inteligence

Jednou z hlavních inovací letošních iPhonů je integrace AI, kterou technologický gigant z Cupertina označuje jako Apple Intelligence. Novinkám, které v rámci systému iOS 18 (a chystaných verzí 18.1 & 18.2) umělá inteligence nabídne, jsme se podrobně věnovali zde. Bohužel pro nás, v Česku ani jinde v Evropské unii Apple Intelligence prozatím fungovat nebude a zákazník tak v rámci nové verze systému iOS 18 bude ochuzen o poměrně velké množství novinek.

Více si o tom můžete přečíst v tomto článku. Jediným neoficiálním řešením, jak v Evropě funkce spojené s Apple Intelligence používat, je využití amerického Apple ID. Návod, jak Apple Intelligence v Česku aktivovat, najdete zde.

S uvolněním systému iOS 18 rovněž končí jedna nepříjemná éra. Pokud jste z iPhonu chtěli poslat zprávu někomu na Android, museli jste pro to využít starý systém SMS. Jenže iOS 18 zpřístupňuje protokol RCS, po novu tak bude možné chatovat „jako přes iMessage“ i s uživateli z opačného břehu. Bohužel v Česku funkce stále dostupná není a na vině jsou jak operátoři, tak údajně i samotný Apple. Spuštění RCS se v Česku i tak dočkáme, pravděpodobně během následujících týdnů.

České ceny

Ceny letos zůstaly stejné jako u loňské generace. iPhone 16 Pro ve 128GB variantě startuje na 29 990 Kč včetně DPH, jeho větší kolega iPhone 16 Pro Max s 256GB úložištěm se prodává od 35 990 Kč včetně DPH. Kompletní přehled cen, včetně základního iPhone 16 (Plus) naleznete v přiložené tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Odkaz iPhone 16 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč – Koupit (s tříletou zárukou zdarma) iPhone 16 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč – Koupit (s tříletou zárukou zdarma) iPhone 16 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč Koupit (s tříletou zárukou zdarma) iPhone 16 Pro Max – 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč Koupit (s tříletou zárukou zdarma)

Co vás na iPhone 16 Pro (Max) nejvíce zajímá? Na co se při testování máme nejvíce zaměřit? Dejte nám vědět do komentářů. Pokud vás zajímá, jaké jsou naše bezprostřední první dojmy ze základního iPhone 16, najdete je v tomto článku.