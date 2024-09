První recenze iPhonu 16: podle některých nejlepší, podle jiných zklamání

První recenze nových iPhonů 16 vychází vesměs pozitivně

Mírným zklamáním je však pro některé nové tlačítko spouště fotoaparátu (Capture button)

Většina recenzentů se však shoduje na tom, že levnější iPhony letos přináší více prémiových funkcí než předtím

Už zítra startuje oficiální prodej iPhonů 16 všude po světě, včetně České republiky. V USA se již objevují první recenze od novinářů, kteří měli přístup k novinkám společnosti Apple s dostatečným předstihem; v Česku tuto výsadu žel bohu nemáme. Jak se povedly základní iPhony 16, čím zaujmou a čím naopak mnohé zklamou?

Největší novinka: spoušť fotoaparátu

Velká většina recenzí se zaměřuje na dost možná hlavní novinku iPhonu 16, a sice mechanickou spoušť fotoaparátu. Ta má mechanickou konstrukci, tedy je možné ji stisknout ve více úrovních (pro ostření a následné focení), ale obsahuje i haptickou složku a dotykovou plochu pro gesta, například zoom nebo regulaci efektu bokeh.

Ač jde skutečně o největší inovaci u nových iPhonů, hlavně pak těch základních 16 a 16 Plus, ne každý je z novinky u vytržení. Podle serveru The Verge jde dokonce o zklamání:

„Ohledně tlačítka spouště fotoaparátu mám smíšené pocity. […] Mechanismus mi připadá příliš tuhý a ať se snažím telefon držet pevně, nakonec se mi při každém focení celý přístroj roztřese. A když se s tím lehkým stiskem zdržím příliš dlouho, nakonec nechtěně změním expozici nebo nějaké jiné nastavení.“

Pro někoho výhoda, pro jiné zklamání

Střídmou kritiku má k novému ovládacímu prvku i redakce německého Chipu. Ti chválí nové funkce makro i u základního iPhonu 16, avšak nový čudlík je pro ně spíše nedůležitá vychytávka: „Pěkná funkce, i když ne nutný důvod ke koupi.“

Na druhou stranu, většina recenzentů je z nového tlačítka unešená. Například Jacob Kroll z TechRadaru tvrdí, že tlačítko spouště foťáku je „skutečným důvodem k upgradu z předchozích modelů“, na rozdíl od fotoaparátu, který se nese v podobném duchu jako u iPhonu 15.

Příval prémiových funkcí

Něco podobného jako makro zmiňují i další recenzenti. U nových iPhonů 16 je totiž patrné, že Apple víc sbližuje modely Pro a ne-Pro. Základní iPhone 16 letos obdržel akční tlačítko, spoušť fotoaparátu a nebo právě makro.

Hardwarové parametry iPhone 16 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, hmotnost: 170 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: neuvedeno, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio Cena: 23 990 Kč Kompletní specifikace

„Loňský iPhone 15 byl po několika letech útlumu opravdovým krokem vpřed, ale model 16 jde ještě dál a přináší řadu funkcí na úrovni Pro, které dříve chyběly. Od možností makrofotografie přes praktické tlačítko Action Button až po výrazně výkonnější vnitřní paměť – je tu spousta drobných vylepšení, která ale dohromady tvoří něco významného,“ napsal Robert Leedham z GQ.

Na tom, že základní modely iPhone 16 a 16 Plus mohou letos zaujmout i náročnější zákazníky, se s ostatními shoduje i Kimberley Gedeon z Mashable. „Moje zkušenosti s těmito telefony však změnily můj názor. Pro ty, kteří nepotřebují profesionální úroveň záznamu fotografií a videa, bych řekla, že iPhone 16 Plus je lepší koupě než iPhone 16 Pro (i když ne iPhone 16 Pro Max),“ uzavírá recenzentka.

Objektivní kritika se však u nových iPhonů snáší na to, co Apple nedokázal vylepšit již po generace. Například displej: chybí zvýšená obnovovací frekvence a Always-on zobrazení. To u telefonu za 23 tisíc není nikterak potěšující.

Německá redakce Chipu také kritizovala nám velmi blízký nedostatek, a sice absenci umělé inteligence Apple Intelligence v Evropě. Ne snad, že by bez toho iPhone nebyl kompletní, avšak když už Apple hovoří o AI funkcích jako o tom hlavním u nových iPhonů, je velká ostuda, že se k novinkám nedostane drtivá většina zákazníků.