První recenze Apple Watch Series 10: vypadají jako model Ultra, ale stojí méně

Prvotní recenze Apple Watch Ultra dopadly vesměs pozitivně

Americkým recenzentům se líbí hlavně větší displej a rychlejší nabíjení

Dle mnohých ale jde spíše o méně výrazný upgrade, který částečně konkuruje řadě Ultra

Za mořem skončilo mediální embargo uvalené na některé nové produkty společnosti Apple. Jde o AirPody 4. generace a hlavně pak novou generaci chytrých hodinek – Apple Watch Series 10. Desítky na první pohled působí jako malý, nevýrazný upgrade oproti Series 9. Recenzenti si berou na paškál hlavně větší displej, který je předmětem chvály i oprávněné kritiky.

Velký displej Apple Watch Series 10

Servítky si moc nebere například server 9to5Mac. Ten chválí zejména rychlejší nabíjení, které do jisté míry zastupuje stále velmi slabou výdrž a malou baterii. Za pochvalu ale prý stojí větší displej:

„Řada Series převzala několik věcí z řady Ultra. Displeje Apple Watch se v průběhu let zvětšily. Nyní jsme v bodě, kdy menší Series 10 má stejnou velikost jako větší Series 3. Zřejmě to byla poptávka po větším displeji, která způsobila, že větší Series 10 konkurují Apple Watch Ultra.“

Redaktor se navíc nebál označit Apple Watch Series 10 za „Apple Watch Ultra Lite“, ale bez větší baterie. Zásadním kritériem je displej, který povyrostl a v přímém srovnání je vlastně větší než u Watch Ultra 2. Hovoříme o 1,96″ úhlopříčce u Series 10 versus 1,92″ diagonále u displeje Ultra 2. O tom, zdali je přesně toto, co zákazníci chtěli, rozhodne až trh.

Evropa pro jednou vítězí

Část recenzentů si stěžuje na chybějící funkci měření kyslíku v krvi (SpO2). Zní vám to podivně, protože vaše starší hodinky Apple Watch tuto funkci podporují? Nu ano, v tom je ten vtip. Apple musel tuto funkci odstranit kvůli patentovým sporům se společností Masimo. U starších modelů byla funkce odebrána ex post, u nových už rovnou chybí od začátku.

Masimo se s Applem soudí o to, že výrobce využil jeho patenty pro své produkty, za patenty nezaplatil, ale obohacuje se díky prodeji produktů, které na těchto patentech běží. Soud tak rozhodl, že cupertinský gigant funkci musí omezit, ergo přestat ji nabízet. Zákaz však platí pouze pro USA. V Evropě je funkce dostupná i na nejnovějších Watch Series 10.

Jen nevýrazný upgrade?

Kritika se na Apple snáší také za laxní přístup k inovacím. Nedostatek skutečných vylepšení zmiňuje nejen Wired, ale třeba i Engadget.

„V porovnání se zdánlivě futuristickými funkcemi, které jsme viděli v počátcích Apple Watch, jdou Series 10 jen ve šlépějích iPhonu. Je to vyzrálý produkt, který vyměnil masivní každoroční revize za opakované aktualizace, které se časem sčítají. U chytrých hodinek, které jsou trvale označovány za nejlepší ve své třídě, Series 10 v této tradici do značné míry pokračuje,“ uvedla recenzentka Cherlynn Low.

Nedotaženost meziročního updragu kritizuje i Victoria Song z The Verge. Velmi taktně se vyjadřuje o tom, že Watch Series 10 jsou de facto jen postupným zdokonalením již vyspělého produktu. U nové generace podle ní Apple zaměřil pouze na jedinou věc – jak získat větší displej, ale neohrozit integritu samotného produktu.

I ona přitom přirovnává Apple Watch Series 10 k modelu Ultra: „Pointa je, že Series 10 je elegantnější verzí Ultra. Chybí mu dvoufrekvenční GPS, akční tlačítko nebo siréna.“ Dodala také, že model Ultra stojí o 100 dolarů víc, takže lze očekávat, že část uživatelů první generaci Watch Ultra vymění za nové desítky.

Stran Applu to působí na první pohled trochu nedomyšleně. Přesně kvůli tomu přece Apple diverzifikuje své portfolio produktů – aby mohl zákazníkům říct, že je tu dražší varianta, která jejich požadavkům možná odpovídá lépe. Platí to o zvýšené obnovovací frekvence u iPhonů a doteď to platilo taktéž o rozdílné velikosti displejů. Možná se ale něco mění.

Cena a dostupnost

Cena chytrých hodinek Apple Watch Series 10 začíná v případě hliníkové GPS verze na 11 490 korunách za 42mm verzi, respektive na 12 290 korunách za 46mm variantu. Watch Series 10 v hliníku s podporou eSIM pořídíte za 14 490 korun, pokud si vystačíte s 42mm velikostí, případně za 46mm verzi si budete muset nachystat 15 290 korun.

Cena Předobjednávky Prodej Apple Watch Series 10 (42 mm) 11 490 Kč 9. září 20. září Apple Watch Series 10 Cellular (42 mm) 14 490 Kč 9. září 20. září Apple Watch Series 10 (46 mm) 12 290 Kč 9. září 20. září Apple Watch Series 10 Cellular (46 mm) 15 290 Kč 9. září 20. září Apple Watch Series 10 Titan, Cellular (42 mm) 19 990 Kč 9. září 20. září Apple Watch Series 10 Titan, Cellular (46 mm) 21 490 Kč 9. září 20. září

Také u chytrých hodinek Apple Watch Series 10 se cena oproti loňské generaci nijak nezměnila, předobjednat si je můžete už nyní.

Titanová varianta je k dispozici pouze ve verzi GPS+eSIM, přičemž za menší 42mm velikost zaplatíte 19 990 korun a za větší 46mm velikost rovnou 21 490 korun. Hodinky půjdou do prodeje 20. září.