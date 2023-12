Kauza zákazu prodeje Apple Watch v USA podrobně: online už je nekoupíte

Apple řeší obří problém, v USA nesmí prodávat téměř všechny modely Apple Watch

Od včerejšího večera už hodinky nelze koupit v americkém online obchodě Applu

Žalující společnost se s Applem chce dohodnout, ten ale zatím nijak nereagoval

Stopka ovlivní i miliony uživatelů hodinek, kteří budou potřebovat mimozáruční opravu

Před čtyřmi dny jsme vás informovali, že Apple kvůli žalobě společnosti Masimo a následném rozhodnutí Komise pro mezinárodní obchod nebude moci od 25. prosince na území USA prodávat své nejnovější hodinky Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2. Ve vztahu k Applu toto rozhodnutí přišlo v nejhorší možnou chvíli – před Vánocemi, kdy by tyto produkty tradičně zajistily velmi silné prodeje.

Za celou kauzou stojí patentový spor mezi společností Masimo a technologickým gigantem z Cupertina. Masimo je kalifornská firma, která byla založena v roce 1989 a zaměřuje se především na výrobu zdravotnických přístrojů pro monitorování pacientů. V roce 2022 Masimo díky akvizici značky Sound United rozšířilo pole působnosti o oblast domácího audia a nositelné elektroniky zaměřené na monitoring zdravotních funkcí.

Nejen nejnovější generace hodinek mají údajně porušovat několik patentů firmy Masimo, které se týkají měření okysličení krve prostřednictvím SpO2 senzoru. Zastavení prodeje a především dovozu hodinek na území USA navazuje na říjnové rozhodnutí Komise pro mezinárodní obchod, které po uplynutí 60denní lhůty vejde v platnost právě 25. prosince. Během tohoto období mohl rozhodnutí komise vetovat prezident Joe Biden, nicméně ten zatím nijak nereagoval. Administrativa prezidenta je nicméně pod tlakem právě kvůli vyhodnocení celé situace.

V prodeji zůstanou jen Apple Watch SE, ostatní zmizí

Ve středu rovněž komise zamítla návrh Applu na pozastavení zákazu. „Naše společnost preventivně podniká kroky, abychom se mohli přizpůsobit chystanému verdiktu,“ zní z Applu. Jedním z těch nejaktuálnějších kroků, který je starý jen pár hodin, je ukončení prodeje Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 v oficiálním americkém online obchodě Applu.

Jablečný gigant tak na území USA bude moci prodávat jen Apple Watch SE. Všechny ostatní modely hodinek od Apple Watch Series 6, které byly představeny v roce 2020, jsou zákazem také ovlivněny, protože disponují SpO2 senzorem, nicméně ty už Apple stejně skrze své kanály neprodává. Stažení z prodeje se týká i Nike a Hermès edicí.

V kamenných obchodech Apple Store na území USA hodinky zatím ještě koupit lze, nicméně jen do 24. prosince. Zákaz komise platí jen na oficiální prodejní kanály Applu, což znamená, že další retailoví prodejci, jako například Best Buy či Walmart, hodinky mohou dál prodávat bez omezení. Tedy alespoň do doby, než jim dojdou současné zásoby.

Stopka na mimozáruční opravy

Do té doby, než se aktuální patentová roztržka vyřeší, nemůže Apple v oficiálních servisech provádět mimozáruční opravy hardwaru či výměny starších modelů Apple Watch Series 6 a novějších. To může reálně způsobit komplikace milionům Američanů. Záruční opravy aktuálním omezením ovlivněny nejsou.

Mark Gurman z agentury Bloomberg upozornil na to, že Apple již zaměstnance servisů informoval o pozastavení mimozáručních oprav hodinek. Nejen kvůli dovoznímu a prodejnímu banu, ale i nemožnosti servisovat hodinky, by se měl Apple snažit celý spor co nejdříve vyřešit.

Nadcházející důležité termíny kauzy 24. prosince: Apple ve svých kamenných obchodech v USA přestane prodávat výše zmíněné modely hodinek

Apple ve svých kamenných obchodech v USA přestane prodávat výše zmíněné modely hodinek 25. prosince: poslední den, kdy může administrativa Joe Bidena vetovat ban komise

poslední den, kdy může administrativa Joe Bidena vetovat ban komise 26. prosince: Apple podá odvolání proti verdiktu ITC k americkému odvolacímu soudu

V tuto chvíli rovněž není jasné, jak dlouho může zákaz trvat. Agentura Bloomberg přišla s informací, že vývojáři z Applu nyní pracují na softwarových úpravách pro Apple Watch, respektive samotného procesu měření hladiny kyslíku v krvi, aby nedocházelo k porušování patentů. To ale nemusí stačit.

Můžeme se dohodnout, Apple ale nekomunikuje

Společnost Masimo uvedla, že se sporné patenty netýkají softwaru, ale hardwaru, což by pro Apple představovalo daleko palčivější problém. Hardwarová úprava výrobního procesu by firmě podle Bloombergu mohla trvat až tři měsíce.

Ve hře je i dohoda Applu o licencování patentů společností Masimo. CEO společnosti Joe Kiani prohlásil, že jsou otevření jednáním. „Oni (myšleno Apple) se ale neozvali,“ dodal Kiani. „Naše společnost s rozhodnutím Komise pro mezinárodní obchod nesouhlasí a budeme se snažit využít všech právních a technických možností, aby Apple Watch opět byly pro naše zákazníky k dispozici,“ komentovala v pondělí celou situaci tisková mluvčí Applu Nikki Rothberg.

Nekalé praktiky ze strany Applu?

Apple dále čelí obvinění z toho, že při starších jednáních z roku 2013 se mu ze společnosti Masimo kromě důležitých informací povedlo přebrat několik zaměstnanců, kterým mimo jiné nabídl dvojnásobné platy. Od zaměstnanců Masima měla firma získat důležité informace právě ohledně senzoru pro měření okysličení krve, které následně využila při registraci nejméně 12 vlastních patentů.

Masimo se od té doby Apple snažilo žalovat právě za porušení patentů. Samotný šéf společnosti Masimo prohlásil, že je soudní spory stály už více než 60 milionů dolarů (přibližně 1,35 miliardy Kč) a odhaduje, že je soudní tahanice vyjdou ještě minimálně na jednou tolik. Zajímavé ale je, že teprve letos došlo k rozhodnutí ve prospěch firmy Masimo.

Patentové spory nejsou v technologickém světě ničím neobvyklým, avšak v tomto případě jde o kauzu obřích rozměrů, ve které se proti sobě stojí David a Goliáš. Aktuálně dostupné informace hovoří právě ve prospěch Masima už jen díky tomu, že sofwarové úpravy ze strany Applu zřejmě k urovnání sporu nebudou stačit.