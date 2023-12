Prodej Apple Watch v USA obnoven. Přesto Apple zatím neslaví

Zákaz prodeje Apple Watch na území USA je dočasně pozastaven

Apple hodinky může prodávat do 10. ledna

V přípravě je softwarová aktualizace, která by problém (dle slov Applu) měla vyřešit

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že Apple kvůli žalobě společnosti Masimo a následném rozhodnutí Komise pro mezinárodní obchod nebude moci od 25. prosince na území USA prodávat své nejnovější hodinky Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2. Už ve čtvrtek 21. prosince nebylo možné hodinky objednávat skrze oficiální online obchod Applu.

Za celou kauzou stojí patentový spor mezi společností Masimo a technologickým gigantem z Cupertina. Masimo je kalifornská firma, která byla založena v roce 1989 a zaměřuje se především na výrobu zdravotnických přístrojů pro monitorování pacientů.

Nejen nejnovější generace hodinek mají údajně porušovat několik patentů firmy Masimo, které se týkají měření okysličení krve prostřednictvím SpO2 senzoru. Zastavení prodeje a především dovozu hodinek na území USA navazuje na říjnové rozhodnutí Komise pro mezinárodní obchod, které po uplynutí 60denní lhůty vešlo v platnost právě 25. prosince. Během tohoto období mohl rozhodnutí komise vetovat prezident Joe Biden, nicméně jeho administrativa se rozhodla zákaz nezrušit.

Klíčové termíny kauzy 21. prosince: Apple v oficiálním americkém online obchodě přestal prodávat Apple Watch

poslední den, do kdy mohla administrativa Joe Bidena vetovat ban komise, ta se však rozhodla tak neučinit 26. prosince: Apple podal odvolání proti verdiktu ITC k americkému odvolacímu soudu

Apple podal odvolání proti verdiktu ITC k americkému odvolacímu soudu 27. prosince: Americký odvolací soud rozhodl o dočasném zrušení zákazu prodeje Apple Watch na území USA do 10. ledna

10. ledna: do tohoto termínu může Apple opět (dočasně) v USA prodávat své chytré hodinky

do tohoto termínu může Apple opět (dočasně) v USA prodávat své chytré hodinky 12. ledna: v tento den soud vynese finální verdikt v rámci celé kauzy

Apple v USA opět může prodávat své hodinky

Americký odvolací soud před několika okamžiky rozhodl o dočasném pozastavení zákazu na dva týdny, konkrétně do 10. ledna 2024. Ještě včera Apple přitom Komisi pro mezinárodní obchod žádal o pozastavení zákazu do té doby, než dojde k přijetí dalších rozhodnutí v rámci chystaného soudního řízení, které je naplánované na 12. ledna 2024. Ta mu ale doposud nevyhověla. Ve stejný den podal žádost i k odvolacímu soudu, který mu vyhověl.

Apple rovněž komisi poskytl podrobnosti o chystané softwarové aktualizaci, která by údajně měla problém vyřešit. Společnost Masimo nicméně tvrdí, že se sporné patenty netýkají softwaru, ale hardwaru, což by pro Apple představovalo daleko palčivější problém. Hardwarová úprava výrobního procesu by firmě podle Bloombergu mohla trvat až tři měsíce.