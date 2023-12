Šílená rána pro Apple! Z prodeje musí stáhnout nejnovější Apple Watch

Apple od 25. prosince nesmí prodávat nejnovější Apple Watch na území Spojených států

Rozhodla tak Mezinárodní obchodní komise na základě stížnosti firmy Masimo

Pokud nebude Biden rozhodnutí vetovat, není jasné, jak dlouho bude zákaz platit

Na světě není firma, která by v období před Vánoci nechtěla mít všechny své produkty k dispozici pro své zákazníky. Apple se ovšem nyní potýká s velkou čárou přes rozpočet, se kterou nepočítal. Ve Spojených státech tento týden až do odvolání pozastaví prodeje svých chytrých hodinek Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2. Musí se podřídit rozhodnutí Mezinárodní obchodní komise, u které podala stížnost firma Masimo. Rozhodnutí ještě není definitivní, nicméně do vyřešení sporu se Apple rozhodl pozastavit veškeré prodeje svých nejnovějších chytrých hodinek. Rozhodnutí komise může svým vetem zvrátit prezident Biden až do 25. prosince, nicméně dosud tak neučinil. Apple se nicméně rozhodl, že preventivně ukončí prodej 21. prosince v rámci online obchodu a 24. prosince hodinky stáhne také z fyzických prodejen.

Zákazníci v USA si Apple Watch na Vánoce nekoupí

Příkaz blokuje veškerý dovoz hodinek Apple Watch Series 9 a Ultra 2 do Spojených států po 25. prosinci. Po tomto datu by Apple také nesměl prodávat tato zařízení prodejcům. Pokud tedy bude rozhodnutí potvrzeno, mohlo by to následně ovlivnit dostupnost hodinek Apple Watch i pro další prodejce. Spor se společností Masimo se týká senzoru pro měření okysličení krve, který je dnes již běžnou součástí většiny chytrých hodinek a fitness náramků. Firma vede se společností Apple již několik let řadu právních sporů. V rámci těchto sporů Masimo tvrdí, že technologie snímače kyslíku v krvi v hodinkách Apple Watch porušuje několik jejich patentů.

Ve své původní stížnosti u komise společnost Masimo obvinila Apple ze 103 případů porušení v pěti různých patentech. Komise však zjistila, že Apple porušil pouze dva patenty – každý z nich se týkal funkce pulzního oxymetru hodinek Apple Watch. Prezident vetuje rozhodnutí Mezinárodní obchodní komise jen zřídka, ačkoli společnosti Apple již s tímto má zkušenosti. Naposledy k takovému vetu došlo v roce 2013, kdy prezident Obama vetoval zákaz iPhonu v rámci rozsáhlého soudního sporu Applu se Samsungem. Pokud nedojde k vetu prezidenta Bidena na poslední chvíli, mohlo by dojít k definitivnímu zákazu prodeje hodinek Apple Watch. Odborníci tvrdí, že hodinky Apple Watch nemají stejný ekonomický dopad jako iPhone, takže Bidenovo veto rozhodnutí komise je nepravděpodobné.

V tuto chvíli není k dispozici žádný časový odhad, jak dlouho budou hodinky Apple Watch Ultra 2 a Apple Watch Series 9 stáhnuty z prodeje. Pokud bude rozhodnutí komise potvrzeno, existuje několik možností, jak postupovat dál. Apple se může proti konečnému rozhodnutí odvolat k Odvolacímu soudu USA, jakmile uplyne prezidentská lhůta pro přezkum, což se Apple chystá udělat, jak sdělil serveru 9to5Mac. Odvolání proti rozhodnutí však zákaz prodeje a dovozu hodinek Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 neodloží. Další možností je dohoda o licencování patentů, nicméně ta se v současné době jeví jako málo pravděpodobná.