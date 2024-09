O čem vám Apple neřekl? I nejlevnější iPhone 16 má 45W nabíjení a pro-evropskou baterii

Zástupci společnosti Apple nestihli během pondělní 98minutové tiskové konference říct o nových hardwarových produktech všechno. To už je taková tradice – celá řada zajímavých informací vyplouvá na povrch až po pár dnech. Teď se například dozvídáme, že všechny nové iPhony 16 mají o dost rychlejší nabíjení a novou konstrukci, která umožňuje snazší opravu baterie.

Podle informací čínského regulátora China Quality Certification Centre (CQCC) podporují všechny čtyři nové modely iPhone 16 rychlé 45W nabíjení. Konkrétně bylo otestování nabíjení při 5–15 voltech a 3 ampérech, což se rovná až 45W výkonu.

