Internet se baví: vtípky na adresu iPhonu 16 jsou kruté, ale trefné jako každý rok

Nové iPhony 16 se zákazníkům líbí, ale části z nich přijdou tak trochu legrační

Někteří se vysmívají designu, jiní výbavě a problémové podpoře funkcí mimo USA

Společnost Apple včera představila nový iPhone 16. Ten nabízí lehce pozměněný design, nové tlačítko spouště fotoaparátu, a také vyšší výkon. Jinak jde ale o vesměs stejný produkt, jaký Apple prezentoval vloni, a předloni, a rok předtím. Je to jasné – máme tu tradiční várku posměšných vtípků ze sociálních sítí, které si dělají legraci (nejen) z podobnosti jednotlivých modelů napříč generacemi.

Jedu na Apple, vezmu si Vivo

Ještě než se zaměříme na to, co říkají internetoví vtipálci o produktech samotných, objevila se várka bizarních obrázků přímo z tiskové konference, která se konala v kalifornském Cupertinu. Někteří návštěvníci z řad pozvaných novinářů a influencerů vyrazili s opravdu zajímavým setupem pro natáčení, jak to zvěčnil Petr Mára.

Příspěvek od @petrmara Zobrazit v aplikaci Threads

Jiní se s tím příliš nemazali a na tiskovou konferenci společnosti Apple vyrazili ověšení hodinkami Watch Ultra 2 a… telefonem Vivo X100 Ultra. Proti gustu nic, to se ví. Jen výrobci pak na vás koukají trochu skrz prsty (mrk, mrk).

Ayo someone brought a Vivo x100 ultra to Apple Park. Even I left mine at home bruh pic.twitter.com/4Ry0QHFTr7 — ben sin (@bencsin) September 9, 2024

AirPods Max jako ostuda?

Nu dobrá, ale pojďme k samotným produktům. Přece jen, to je hlavní náplní celé akce. První přišly Apple Watch Series 10 a nová barva pro Ultra 2. Změn pomálu – možná tak málo, že to šprýmařům z hlubin internetu ani nestálo za to, tropit si z toho žerty.

Co ale uživatele na sociálních sítích rozhodně pobavilo, jsou nové barvy AirPods Max. Velká náhlavní sluchátka společnosti Apple se prodávají v pěti nových barvách: modrá, fialová, hvězdně bílá, černá a oranžová. Je dobré připomenout, že staré barvy už k dispozici nejsou. Součástí výbavy je i USB-C nabíjecí port, ale třeba také 5 let starý čip H1.

So we waited 1,400 days just so the AirPods Max could get a new colour!? #AppleEvent 🫠 pic.twitter.com/GYEobPvRRg — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) September 9, 2024

Na síti X to suše okomentoval parodický profil Basic Apple Guy: „Takže jsme čekali 1 400 dní jen proto, aby AirPods Max dostaly novou barvu!?“ Touché, protože zrovna AirPods Max je produkt, který by si upgrade zasloužil – tedy pokud s ním má výrobce plány do budoucna, a nejde jen o slepou produktovou kolej.

iPhone 16 probraný horem dolem

A pak přišel na řadu iPhone 16, potažmo 16 Pro. Tady se opět začaly objevovat ikonické obrázky muže, který si pod stromečkem rozbaluje košili, která je úplně stejná jako ta, co má právě na sobě. Klasický vtípek na adresu designu iPhonů, který nikdy neomrzí.

iPhone 16 pic.twitter.com/1ae8x0xZJs — TechDroider (@techdroider) September 9, 2024

Výbava nových iPhonů je pro mnohé také materiál k smíchu. Například výdrž, jak to komentoval parodický kanál Not Jony Ive nebo uživatel @ayeejuju:

"All day 18 hour battery life." Hey Siri, how many hours are in a day? #AppleEvent — ᴺᴼᵀ Jony Ive (@JonyIveParody) September 9, 2024

BREAKING: iPhone 16 will be rechargable pic.twitter.com/idL6fMr6WV — juju 💰 (@ayeejuju) September 9, 2024

Došlo ale i na vtípky, u kterých se část veřejnosti popadá za břicho, a ta druhá pláče. Nemalou část konference totiž zabral výklad o funkcích Apple Intelligence. Bohužel iPhone 16 v USA a v Evropě bude přesně v tomto aspektu představovat zásadní rozdíl, který nejspíš nebude v blízké době srovnán. Zde jen krátká a trefná rekapitule, o co všechno zákazníci v zemích EU přijdou:

The people who claimed the ‘EU version of iOS is the most fun version of iOS’ are awful quiet today pic.twitter.com/DWDYdhgtjm — Sebastiaan de With (@sdw) September 9, 2024

České ceny iPhone 16 (Plus/Pro/Max)

U klasického iPhone 16 je tradičně základem 128GB varianta, iPhone 16 Pro (Max) startuje s 256GB úložištěm. Jak u základního iPhone 16 (Plus), tak i u varianty iPhone 16 Pro (Max) zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské verze (platí pro všechny paměťové varianty). Přehledně si je můžete prohlédnout v následující tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Předobjednávky Prodej iPhone 16 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč – 13. září 20. září iPhone 16 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč – 13. září 20. září iPhone 16 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč 13. září 20. září iPhone 16 Pro Max – 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč 13. září 20. září



Speciálně u Mobil Pohotovosti bude možné nové iPhony 16 (Plus) a 16 Pro (Max) předobjednat od pátku 13. září jen za pár stovek měsíčně. Více se dozvíte zde.

Speciálně u Mobil Pohotovosti bude možné nové iPhony 16 (Plus) a 16 Pro (Max) předobjednat od pátku 13. září jen za pár stovek měsíčně. Více se dozvíte zde.