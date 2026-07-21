Skládací Xiaomi Mix Fold 5 uniká na první fotografii: chystá se návrat ve velkém stylu

- Xiaomi připravuje novou generaci své skládačky Mix Fold
- Ta projde výraznou proměnou a nabídne velmi zajímavou výbavu
- Model Mix Fold 5 se nyní objevil na první živé fotografii a odhalil své proporce
Xiaomi patří mezi zkušené výrobce skládacích telefonů a vznik řady Mix Fold se datuje do roku 2021. Vloni si ale dala populární čínská značka v tomto segmentu pauzu a dočkali jsme se pouze véčka Mix Flip 2. Řada Fold zůstala opomenuta, což se ale letos změní a již brzy bychom se měli dočkat modelu Mix Fold 5. Ten byl nyní navíc spatřen na první živé fotografii.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Xiaomi jde s dobou
První fotografie skládačky Mix Fold 5 odhaluje důležitou a tak trochu očekávanou změnu formátu – Xiaomi naskočí na nově se etablující kategorii skládacích telefonů s displejem orientovaným více na šířku (tzv. „knížkový formát“). Ten nabídne jak nadcházející Samsung Galaxy Z Fold 8, tak samozřejmě očekávaný iPhone Ultra, který si může za popularizaci tohoto formátu připsat kredit.
Tento typ skládaček, respektive zařízení s tímto poměrem stran ale není nový, existoval již v minulosti a nabídlo ho třeba Oppo nebo Google, ale velmi rychle zapadl. Apple ho pro své potřeby znovu objevil a jak známo, kalifornský gigant je jeden z předních trendsetterů v technologickém světě a na tuto vlnu postupně naskakují další výrobci. Jedním z nich tedy bude i Xiaomi s novou skládačkou Mix Fold 5.
Široký displej a vlastní procesor
Pro Xiaomi půjde o klíčový telefon roku, protože se má stát prvním přístrojem, který poběží přímo z výroby na novém systému HyperOS 4. Kromě toho ho má pohánět tovární procesor Xring O3, který naváže na první generaci Xring O1 z minulého roku. Ta poháněla telefon Xiaomi 15S Pro a ukázala se ve velmi dobrém světle.
Očekávání jsou proto nemalá a dá se předpokládat, že tato čipová sada bude výkonnostně atakovat konkurenční vlajkové platformy. Ohebný displej by měl mít takřka nulový předěl mezi oběma polovinami, a to díky nově vyvinutému pantu. Samotná konstrukce navíc údajně nabídne plnou odolnost vůči vodě. Skvěle vypadá i baterie s kapacitou 6 000 mAh a 200Mpx fotoaparát.
S HyperOS 4 přímo z výroby
Velkou novinkou bude i nový systém HyperOS 4, který by měl přinést obrovské množství novinek – očekává se vylepšený multitasking uzpůsobený velké obrazovce, systémové aplikace využívající umělou inteligenci, vylepšené nástroje produktivity, lepší efektivita a ještě plynulejší běh. Mluví se také o lepším provázání hardwaru, čipové sady a funkcí systému.
Přesné datum premiéry této vyhlížené novinky je stále neznámé, ale představení by se mohlo odehrát již v průběhu srpna, tedy za pár týdnů. Jasno není ani ohledně globální dostupnosti a upřímně doufáme, že Xiaomi další generaci své skládačky konečně zpřístupní i mimo Čínu. Cena by měla údajně startovat na částce okolo 10 000 jüanů (37 800 Kč včetně DPH). Ostatně i Vivo na letošní podzim chystá do Česka přivézt jejich X Fold 6, tak doufejme, že se nenechá zahanbit ani Xiaomi.