Premiéra v září, začátek prodeje kdoví kdy. Ohebný iPhone nabírá zpoždění

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- Apple nestíhá vyrábět první ohebný iPhone
- Kvůli tomu pravděpodobně odloží start jeho prodeje
- Zopakuje se tak příběh devět let starého iPhonu X
Už za dva měsíce vstoupí Apple do odvětví ohebných smartphonů – na letošní zářijové keynote představí kromě iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max také svoji první skládačku, o které se nejčastěji mluví jako o iPhonu Fold nebo iPhonu Ultra. Očekává se, že o ohebný iPhone se strhne v první vlně nebývalý zájem, ovšem zájemci o tento telefon si zřejmě budou muset chvíli počkat.
Ohebný iPhone nabírá zpoždění
Nedávno se objevily spekulace o tom, že by první ohebný iPhone nemusel stihnout zářijovou premiéru, tyto fámy ale razantně utnul informátor Ming-Chi Kuo. Ten ale ve svém posledním příspěvku připustil, že dostupnost tohoto modelu bude zpočátku velmi omezená, a dost možná dojde i k odkladu zahájení prodeje.
— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) July 5, 2026
Podle Ming-Chi Kua by Apple mohl zopakovat příběh iPhonu X z roku 2017. Tento telefon přišel jako první s revolučním designem bez domovského tlačítka Touch ID a s výřezem pro Face ID kamerku. Apple tento telefon uvedl společně s iPhony 8 a 8 Plus v září roku 2017, avšak oficiální prodej zahájil až v listopadu. Podobný osud by podle Kua mohl potkat i letošní ohebný iPhone.
Kuo predikuje, že Applu se podaří pro druhou polovinu letošního roku vyrobit 7-8 milionů skládaček, ovšem ve třetím kvartále to má být pouze 0,5-1 milion. U iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max přitom Apple počítá s řádově vyšším objemem, zhruba 20-22 milionů. Zatímco standardní modely půjdou pravděpodobně do prodeje týden po premiéře, u ohebného iPhonu bude muset Apple počkat, až mu podaří nashromáždit dostatečné skladové zásoby. I ty ale budou výrazně nižší než před lety v případě iPhonu X.
Ohebný iPhone zcela určitě nebude levný, Kuo hovoří o ceně pohybující se mezi 2 300 a 2 500 dolary (asi 60-64 tisíc korun s DPH). Dá se rovněž předpokládat, že první kusy z omezených dodávek se brzy objeví v přeprodeji, kde by mohla cena vzrůst o 50 až 100 procent.