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Zákulisní informace o skládačkách Z Fold 8 (Ultra) a Flip 8: dorazí v těchto variantách

Jakub Karásek
Jakub Karásek 24. 6. 10:48
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Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra
  • Samsung už za pár týdnů odhalí novou generaci ohebných smartphonů
  • Letos se dočkáme tří různých modelů – dvou Foldů a jednoho Flipu
  • Již dnes si můžeme potvrdit paměťové a barevné varianty

Někdy v příštích týdnech Samsung uspořádá tradiční událost Galaxy Unpacked, na které představí své novou generaci ohebných smartphonů. Letošní modelová řada bude jiná než ta loňská – Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 dostanou své přímé nástupce, avšak „levný“ Galaxy Flip 7 FE se zřejmě svého pokračovatele nedočká. Namísto něj Samsung uvede zbrusu nový Fold s širokým vnějším i vnitřním displejem.

Kapitoly článku
Někde Exynos, jinde Snapdragon
Galaxy Z Fold 8 Ultra: čtyři barvy, tři paměťové varianty
Galaxy Z Fold 8: širokoúhlé displeje a méně fotoaparátů
Galaxy Z Flip 8: pouze dvě paměťové verze

Někde Exynos, jinde Snapdragon

O letošních skládačkách se v posledních dnech objevila na internetu spousta informací, již nyní si například můžeme potvrdit čipové sady, barvy a kapacity úložišť. Podle informátora Ice Universe například musíme počítat s tím, že evropskou variantu smartphonu Galaxy Z Flip 8 bude pohánět čipset Samsung Exynos 2600, zatímco v USA a v Číně se bude tento telefon prodávat s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. U obou Foldů Samsung patrně nasadí Snapdragon globálně.

Galaxy Z Fold 8 Ultra: čtyři barvy, tři paměťové varianty

Nejvýše postavenou skládačkou letošního roku bude Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nenechte se zmást názvem – bude se jednat o přímého nástupce loňského Foldu s protáhlým úzkým tělem. Letošní model bude nabízen s kapacitami úložišť 256 GB, 512 GB a 1 TB v následujících barvách:

  • Cream (krémová)
  • Graphite (tmavě šedá)
  • Green Shadow (zelená)
  • Ultra Violet Shadow (fialová)

Ice Universe u tohoto modelu dodává, že Samsung u tohoto modelu znatelně zvýší rozlišení displeje (pravděpodobně vnitřního).

Galaxy Z Fold 8: širokoúhlé displeje a méně fotoaparátů

Hlavní letošní novinkou bude model Galaxy Z Fold 8, který oproti variantě Ultra dostane širší a nižší tělo a pouze dva fotoaparáty na zádech. Tento model bude rovněž nabízen v paměťových konfiguracích 256 GB, 512 GB a 1 TB, barvy budou ale lehce odlišné:

  • Cream (krémová)
  • Graphite (tmavě šedá)
  • Lavender (fialová)
  • Pistachio (zelená)

Galaxy Z Flip 8: pouze dvě paměťové verze

Véčkový model Galaxy Z Flip 8 bude pravděpodobně vypadat stejně jako jeho loňský předchůdce, od sebe je rozpoznáte zejména díky novým barvám:

  • Cream (krémová)
  • Graphite (tmavě šedá)
  • Mint (zelená)
  • Pink (růžová)

Galaxy Z Flip 8 má být nabízen pouze ve dvou paměťových variantách – 256 a 512 GB. Spekuluje se, že Samsung své letošní skládačky představí 22. července v Londýně, kromě nich ukáže světu i novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch 9.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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