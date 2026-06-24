Zákulisní informace o skládačkách Z Fold 8 (Ultra) a Flip 8: dorazí v těchto variantách

- Samsung už za pár týdnů odhalí novou generaci ohebných smartphonů
- Letos se dočkáme tří různých modelů – dvou Foldů a jednoho Flipu
- Již dnes si můžeme potvrdit paměťové a barevné varianty
Někdy v příštích týdnech Samsung uspořádá tradiční událost Galaxy Unpacked, na které představí své novou generaci ohebných smartphonů. Letošní modelová řada bude jiná než ta loňská – Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 dostanou své přímé nástupce, avšak „levný“ Galaxy Flip 7 FE se zřejmě svého pokračovatele nedočká. Namísto něj Samsung uvede zbrusu nový Fold s širokým vnějším i vnitřním displejem.
Někde Exynos, jinde Snapdragon
O letošních skládačkách se v posledních dnech objevila na internetu spousta informací, již nyní si například můžeme potvrdit čipové sady, barvy a kapacity úložišť. Podle informátora Ice Universe například musíme počítat s tím, že evropskou variantu smartphonu Galaxy Z Flip 8 bude pohánět čipset Samsung Exynos 2600, zatímco v USA a v Číně se bude tento telefon prodávat s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. U obou Foldů Samsung patrně nasadí Snapdragon globálně.
One more thing: at least the Chinese and U.S. versions of the Galaxy Z Flip 8 have returned to the Qualcomm Snapdragon platform, rather than continuing with the Exynos 2600. https://t.co/hHnczTMMxD
— Ice Universe (@UniverseIce) June 24, 2026
Galaxy Z Fold 8 Ultra: čtyři barvy, tři paměťové varianty
Nejvýše postavenou skládačkou letošního roku bude Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nenechte se zmást názvem – bude se jednat o přímého nástupce loňského Foldu s protáhlým úzkým tělem. Letošní model bude nabízen s kapacitami úložišť 256 GB, 512 GB a 1 TB v následujících barvách:
- Cream (krémová)
- Graphite (tmavě šedá)
- Green Shadow (zelená)
- Ultra Violet Shadow (fialová)
Ice Universe u tohoto modelu dodává, že Samsung u tohoto modelu znatelně zvýší rozlišení displeje (pravděpodobně vnitřního).
Galaxy Z Fold 8: širokoúhlé displeje a méně fotoaparátů
Hlavní letošní novinkou bude model Galaxy Z Fold 8, který oproti variantě Ultra dostane širší a nižší tělo a pouze dva fotoaparáty na zádech. Tento model bude rovněž nabízen v paměťových konfiguracích 256 GB, 512 GB a 1 TB, barvy budou ale lehce odlišné:
- Cream (krémová)
- Graphite (tmavě šedá)
- Lavender (fialová)
- Pistachio (zelená)
Galaxy Z Flip 8: pouze dvě paměťové verze
Véčkový model Galaxy Z Flip 8 bude pravděpodobně vypadat stejně jako jeho loňský předchůdce, od sebe je rozpoznáte zejména díky novým barvám:
- Cream (krémová)
- Graphite (tmavě šedá)
- Mint (zelená)
- Pink (růžová)
Galaxy Z Flip 8 má být nabízen pouze ve dvou paměťových variantách – 256 a 512 GB. Spekuluje se, že Samsung své letošní skládačky představí 22. července v Londýně, kromě nich ukáže světu i novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch 9.