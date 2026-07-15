Paměťová krize drtí mobilní trh. Xiaomi klesl tržní podíl o 26 procent

- Trh se smartphony se kvůli paměťové krizi roztrhl na dvě poloviny
- Té horní vévodí Samsung a Apple, v té spodní bojují čínští výrobci levných telefonů
- Čínské značky zaznamenaly významný meziroční pokles dodávek
Letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny, takže je načase se podívat, jak si největší mobilní giganti vedli ve druhém letošním kvartále. Do celého odvětví stále promlouvá nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny, což v žebříčku pěti největších výrobců způsobuje malé zemětřesení – Samsung a Apple posilují, zatímco podíl ostatních firem klesá.
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IDC: Apple a Samsung rostou, podíl čínských firem padá
S uceleným pohledem na druhé čtvrtletí letošního roku přichází agentura IDC, podle jejíž statistik meziročně klesly dodávky smartphonů o 6,7 procent. V absolutních číslech to znamená 277,5 milionu dodaných kusů oproti loňským 297,4 milionům.
|Výrobce
|Dodávky 2Q26
|Podíl 2Q26
|Dodávky 2Q25
|Podíl 2Q25
|Meziroční změna
|1. Samsung
|62,7
|22,6 %
|58,0
|19,5 %
|8,1 %
|2. Apple
|55,8
|20,1 %
|48,4
|16,3 %
|15,3 %
|3. Xiaomi
|31,2
|11,2 %
|42,4
|14,2 %
|-26,3 %
|4. OPPO
|28,8
|10,4 %
|34,9
|11,7 %
|-17,5 %
|5. vivo
|21,2
|7,6 %
|26,3
|8,9 %
|-19,4 %
|Ostatní
|77,8
|28,0 %
|87,4
|29,4 %
|-11,0 %
|Celkem
|277,5
|100,0 %
|297,4
|100,0 %
|– 6,7 %
První příčku si udržel Samsung, který na trh dodal 62,7 milionů telefonů a vyrostl o 8,1 procent. Druhý Apple rostl ještě víc – meziročně navýšil dodávky o 15,3 procent a celkem na trh dodal 55,8 milionů iPhonů. Obě firmy těží z toho, že se jim podařilo zajistit si dlouhodobé dodávky pamětí za „rozumné“ ceny, a také značnou část jejich portfolia tvoří prémiové telefony, u kterých není cena za paměť natolik stěžejní položkou jako u levnějších zařízení.
Podle IDC vyrostly ceny pamětí oproti loňskému roku o téměř 300 procent a u těch nejlevnějších telefonů mohou tvořit i 65 procent celkových nákladů na výrobu telefonu. Z tohoto důvodu se nejvíce trápí čínské značky, jejichž tržní podíl závisel především na vysokých prodejích levných telefonů.
Největší propad v uplynulém kvartále zaznamenala společnost Xiaomi, jejíž tržní podíl klesl o 26,3 procent. Čínská firma doslova obětovala segment svých nejlevnějších zařízení, neboť by jejich výrobu musela dotovat, anebo výrazně navýšit prodejní cenu. Je to vidět i na čerstvě představené řadě smartphonů Redmi Note 17 – zatímco loňská řada obsahovala Redmi Note 15 celkem 5 telefonů, v té letošní už jsou pouze dva.
Se stejnými problémy se potýkají i společnosti Oppo a Vivo, které zaznamenaly meziroční pokles dodávek o necelých 20 procent. I tyto značky ořezávají nabídku svých nejlevnějších telefonů a snaží se nabízet telefony z vyšších cenových pater. Mimo žebříček TOP 5 se (zatím) nachází společnost Huawei, které se ale daří růst – podle IDC vzrostl podíl dodávek jejích smartphonů o 20,9 procent, zejména díky silné pozici na domácím trhu.
V dalších kvartálech se dá opět počítat se zdražováním telefonů napříč všemi cenovými kategoriemi a s postupným přeorientováváním výroby z těch úplně nejlevnějších zařízení do segmentu nižší střední třídy.