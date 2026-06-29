Vivo odhalilo skvělou skládačku X Fold 6: dostane se i na český trh

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- Vivo oficiálně představilo svou skládačku X Fold 6
- Ta disponuje velkou baterií, výkonným procesorem či špičkovými fotoaparáty
- Ohebný telefon se bude prodávat také v Česku
Ohebných telefonů není na trhu málo, nicméně k dokonalosti mají ještě daleko. Pro mnoho uživatelů je důležitá kvalita fotoaparátů, kde skládačky tradičně zaostávají za chytrými telefony s klasickou konstrukcí. To chce změnit jeden z největších výrobců telefonů na světě, čínské Vivo. Firma v domovské Číně představila novinku v podobě Vivo X Fold 6, která se nebude hnát za rekordy co se týče tloušťky, zato ale přináší uživatelům možnost využít telekonvertor Zeiss Telephoto Extender Gen 2. To ale není vše.
Ohebný telefon se špičkovým fotoaparátem
Rozměry jsou pro řadu výrobců skládaček důležité – Vivo X Fold 6 slibuje v rozevřeném stavu 157,2 × 145,7 × 4,4 milimetrů (modrá varianta 4,8 mm), v zavřeném stavu poté 157,2 × 74,3 × 9,4 milimetrů (modrá varianta 9,9 mm) a hmotnost se zastavila na 228, respektive 235 gramech. Tělo je pochopitelně odolné proti vodě a prachu podle standardu IP58/IP59 a ukrývá 8,02″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 2312 × 2504 pixelů (jemnost 425 ppi), podporou 120Hz obnovovací frekvence, HDR10+, HDR Vivid či Dolby Vision. Vnější panel je 6,51″ LTPO AMOLED s rozlišením 1120 × 2528 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision či maximálním jasem 5000 nitů.
Uvnitř tepe procesor MediaTek Dimensity 9500 Super vyrobený 3nm technologií, grafika Mali-G1 Ultra, 256 GB/512 GB/1 TB interní paměti a 12/16 GB RAM. Z další výbavy nechybí stereo reproduktory, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, infračervený port, USB-C 3.2 nebo čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Baterie typu Si/C dostala kapacitu 7000 mAh a podporuje 80W drátové nabíjení, 40W bezdrátové nabíjení a také reverzní nabíjení, a to jak drátové, tak i bezdrátové.
Hlavní roli ale hrají fotoaparáty. Ten hlavní se pyšní 200 Mpx, clonou f/1.7, velikostí senzoru 1/1.4″, PDAF a optickou stabilizací obrazu, širokoúhlý vsází na 50 Mpx, clonu f/2.1, velikost senzoru 1/2.76″, PDAF či úhel 119˚ a trojici uzavírá petiskopický teleobjektiv s 50 Mpx, clonou f/2.6, velikostí senzoru 1/1.95″, PDAF, optickou stabilizací obrazu a 3× optickým přiblížením (či až 100násobným přiblížením Zeiss HyperZoom a až 20násobným teleobjektivovým makrem). Samozřejmostí je natáčení až v 8K při 30 fps. Ke smartphonu lze také připojit telekonvertor vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem ohniskové vzdálenosti 200 mm a tím získat 2,35násobné optické zvětšení, které je postaveno na Keplerově optické konstrukci se 2 skupinami a 15 skleněnými prvky s vysokou propustností.
Cena a dostupnost
Vzhledem k tomu, že se jedná o čínskou premiéru, je otázka, zda se skládačka podívá také na starý kontinent, či dokonce k nám. Vivo již potvrdilo, že X Fold6 bude letos uveden také na evropský trh, včetně České republiky. Další podrobnosti o regionální dostupnosti, konfiguraci, názvu, ceně a prodejních kanálech budou oznámeny při evropském uvedení. V současné době se spekuluje o ceně okolo 1030 eur, tedy po přepočtu přibližně 25 tisíc korun.