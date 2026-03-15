Windows 11 na MacBooku Neo? Jde to, ale je tu jedno zásadní omezení

- MacBook Neo oficiálně podporuje virtuální rozhraní společnosti Prallels
- Můžete na něm rozjet Windows 11 zcela bez omezení
- Vhodnější je ale využít zařízení s 16 GB RAM, jak upozorňují přímo tvůrci Parallels
Společnost Parallels aktualizovala podporu svého softwaru pro virtuální rozhraní u počítačů Mac. Díky jejich softwaru je možné na Macu s nativním systémem macOS spustit systém Windows. V nejnovější aktualizaci Parallels potvrzují podporu pro MacBook Neo, čip Apple A18 Pro evidentně umožňuje virtualizaci stejně jako řada čipů M, takže Windows 11 v Parallels běží stabilně. Kompletní testy výkonu ale ještě probíhají.
Windows na MacBooku Neo
MacBook Neo nabízí pouze 8 GB unifikované paměti, kvůli limitacím daným čipovou sadou A18 Pro. Ani iPhone 16 Pro, který s tímto čipsetem přišel jako první, neměl víc operační paměti. Windows ve virtuálním rozhraní Parallels zabírá minimálně 4 GB, zbytek nechává pro macOS.
Curious whether the new MacBook Neo can run Windows?🤔
Our engineering team’s initial testing confirms that Parallels Desktop installs & runs VMs stably on the #MacBookNeo!🙌
Full compatibility & performance testing are still underway.
Learn more: https://t.co/f1ilxRLN2M pic.twitter.com/4NuOM8FuFv
— Parallels (@parallels) March 12, 2026
„Parallels Desktop běží na MacBooku Neo v rámci základních testů použitelnosti. Technický tým společnosti Parallels dokončil úvodní testování a potvrdil, že se Parallels Desktop na MacBooku Neo úspěšně nainstaluje a virtuální stroje na něm fungují stabilně. Probíhají kompletní ověřovací a výkonnostní testy a v případě potřeby bude následovat další prohlášení o kompatibilitě,“ uvádí Parallels přímo na svém webu.
Druhým dechem však varují, že podpora sice funguje naplno, ale pro náročnější uživatele nemusí výkon zařízení pro plnohodnotnou práci stačit. Je to způsobené hlavně operační pamětí, ale také pasivním chlazením. Proto Parallels doporučují spíše MacBook Air nebo Pro s vlastní 16GB operační pamětí.