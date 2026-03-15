Windows 11 na MacBooku Neo? Jde to, ale je tu jedno zásadní omezení

Jakub Fišer 15. 3. 12:00
MacBook Neo
  • MacBook Neo oficiálně podporuje virtuální rozhraní společnosti Prallels
  • Můžete na něm rozjet Windows 11 zcela bez omezení
  • Vhodnější je ale využít zařízení s 16 GB RAM, jak upozorňují přímo tvůrci Parallels

Společnost Parallels aktualizovala podporu svého softwaru pro virtuální rozhraní u počítačů Mac. Díky jejich softwaru je možné na Macu s nativním systémem macOS spustit systém Windows. V nejnovější aktualizaci Parallels potvrzují podporu pro MacBook Neo, čip Apple A18 Pro evidentně umožňuje virtualizaci stejně jako řada čipů M, takže Windows 11 v Parallels běží stabilně. Kompletní testy výkonu ale ještě probíhají.​

Windows na MacBooku Neo

MacBook Neo nabízí pouze 8 GB unifikované paměti, kvůli limitacím daným čipovou sadou A18 Pro. Ani iPhone 16 Pro, který s tímto čipsetem přišel jako první, neměl víc operační paměti. Windows ve virtuálním rozhraní Parallels zabírá minimálně 4 GB, zbytek nechává pro macOS.

„Parallels Desktop běží na MacBooku Neo v rámci základních testů použitelnosti. Technický tým společnosti Parallels dokončil úvodní testování a potvrdil, že se Parallels Desktop na MacBooku Neo úspěšně nainstaluje a virtuální stroje na něm fungují stabilně. Probíhají kompletní ověřovací a výkonnostní testy a v případě potřeby bude následovat další prohlášení o kompatibilitě,“ uvádí Parallels přímo na svém webu.



MacBook Neo v redakci



MacBook Neo je nejvýhodnější laptop od Applu: porovnali jsme výkon čipů M1 až M4

Druhým dechem však varují, že podpora sice funguje naplno, ale pro náročnější uživatele nemusí výkon zařízení pro plnohodnotnou práci stačit. Je to způsobené hlavně operační pamětí, ale také pasivním chlazením. Proto Parallels doporučují spíše MacBook Air nebo Pro s vlastní 16GB operační pamětí.

Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Žena hledící na chytrý telefon s Instagramem (ilustrační obrázek)
Krok, který nikdo nechápe: Instagram brzy přijde o koncové šifrování zpráv
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
2
Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2
Nositelnosti jako budoucnost medicíny? Neurologové začínají brát vážně data z hodinek i prstýnků
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Google TV na televizoru v domácnosti
Není to už moc? Známý výrobce televizí zobrazoval reklamy snad úplně všude
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 12:00
3

