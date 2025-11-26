Vyzkoušeli jsme Poco F8 Ultra: obří výkon a excelentní Bose zvuk za bezkonkurenční cenu

- Překvapení roku? Poco F8 Ultra ukazuje, že špičkový smartphone nemusí být drahý
- Telefon je vybaven nejvýkonnějším Snapdragonem, třemi 50Mpx fotoaparáty a obří 6500mAh baterií
- Nechybí voděodolnost, eSIM, bezdrátové nabíjení a výkonné stereoreproduktory se subwooferem Bose
- Máme pro vás první dojmy včetně testovacích fotek a videa, zaváděcí cena činí lákavých 18 299 Kč
Značka Poco, za kterou stojí čínské Xiaomi, dnes na ostrově Bali v Indonésii, kam dostala pozvánku i naše redakce, představila dva nové vlajkové smartphony – levnější (avšak stále královský vybavený) Poco F8 Pro a vrcholný Poco F8 Ultra. Oba telefony jsme měli možnost si osobně vyzkoušet, a tak vám přinášíme čerstvé první dojmy. V tomto článku si představíme vybavenější novinku, která díky fantastickému poměru ceny a výkonu aspiruje na titul bestselleru roku.
Stejně jako řada Xiaomi 15T, i Poco F8 Pro/Ultra díky dedikovanému čipu Xiaomi Surge T1S disponují podporou offline volání (peer-to-peer) na vzdálenost až 1 kilometru. V praxi to znamená, že telefony můžete přeměnit v klasickou vysílačku. I když „volání“ funguje offline, je zapotřebí, abyste v telefonu měli vloženou SIM kartu (případně nahranou eSIM) a byli přihlášeni svým Xiaomi účtem.
Poco F8 Ultra: obří displej a džínová záda
Poco F8 Ultra je díky 6,9″ displeji pořádný kus telefonu, přesto se výrobci podařilo vyladit ergonomii k dokonalosti – do ruky padne jako ulitý a je příkladně vyvážený. Hmotnost a tloušťka se odvíjí od toho, jakou variantu si vyberete.
Konzervativní černý model s matnými skleněnými zády má v pase 7,9 mm a váží 218 gramů, v nabídce ale bude i elegantnější modrá varianta se zády imitujícími džínovinu – tato verze má tloušťku 8,3 mm a hmotnost 220 gramů. Poco na záda tohoto modelu použilo nanotechnologický kompozitní materiál kombinovaný se skelným vláknem, který na omak připomíná gumu.
Díky tomu se pyšní (stejně jako jeho skleněný sourozenec F8 Pro) zvýšenou odolností IP68, která zajišťuje kompletní odolnost vůči vniknutí prachu i vody. Jak se můžete přesvědčit z přiložených fotek, telefon už jste stihli otestovat v bazénu a vše přežil bez jakékoliv újmy.
Poco u své novinky ustoupilo od kruhového modulu fotoaparátu a namísto něj použilo široký ostrůvek táhnoucí se přes celou šíři zad. Kromě fotoaparátů toto „plateau“ obsahuje basový subwoofer, který doplňuje dvojici hlavních reproduktorů na horní a spodní straně telefonu. Toto řešení lze považovat za etalon třídy – takový hutný zvuk, zejména basovou složku, dnes nenabízí žádný konkurenční telefon.
O ladění zvuku se navíc postarala společnost Bose, která připravila dvojici zvukových profilů – Dynamic pro autentické podání basů a Balanced pro čisté vokály. Podporován je bezztrátový přenos audia v bezztrátové kvalitě. V praxi telefon hraje opravdu špičkově a basová složka je zde skutečně patrná. Oceníte to nejen při poslechu hudby, ale třeba i při sledování filmů nebo hraní náročných herních titulů.
Přes čelní stranu telefonu se rozprostírá 6,9″ displej obklopený příjemně tenkými rámečky. Obrazovka je typu AMOLED a pyšní se 1,5K rozlišením (1 200 × 2 608 pixelů), vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Poco navíc vyzdvihuje, že použitý panel spotřebovává téměř o 20 procent méně energie než v případě minulé generace.
Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka. Vsazená je do kruhového výřezu, který umí po vzoru iPhonů měnit tvar, například při přehrávání hudby – výrobce toto řešení nazývá HyperIsland.
Třikrát 50 megapixelů
Ve vystouplém ostrůvku na zádech se kromě basového repráčku nachází čtyři čočky, jen tři ale patří skutečným fotoaparátům. Jejich konfigurace je následující:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.67
- 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.4
- 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.0
U hlavního fotoaparátu Poco použilo zbrusu nový 1/1.31″ snímač Light Fusion, který oproti minulé generaci zachytí o 43 procent více světla. Periskopický teleobjektiv se zase chlubí jednak schopností fotit zblízka (na vzdálenost od 30 cm), a navíc schopností pořizovat snímky měsíce a rychle se pohybujících objektů (např. domácích mazlíčků).
Nejslabším článkem je širokoúhlý fotoaparát (0,7×), který bohužel nepodává příliš přesvědčivé výsledky ani za dobrého světla. A to platí jak pro focení, tak i záznam videa. To lze natáčet ve 4K rozlišení při 30 a 60 fps. I ve 4K/60 fps je možné se během záznamu přepínat mezi všemi třemi objektivy.
Poco F8 Ultra dokonce umí nahrávat video i v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, ale pouze skrze hlavní snímač.
Na hraní jako stvořený
Srdcem Poco F8 Ultra je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, se kterým výrobce cílí zejména na náročné fanoušky mobilního gamingu. Průměrem třech testů v AnTuTu benchmarku jsme se v režimu maximálního výkonu dokázali dostat na skóre 3 875 443 bodů, což je fantastický výsledek. V Geekbenchi 6 jsme naměřili 3 578 bodů v single-core a 10 575 bodů v multi-core.
Poco se navíc chlubí, že díky účinnému chlazení a příkladné optimalizaci neklesá u tohoto čipu výkon ani při opravdu náročných úlohách – v interním testu prý Poco F8 Ultra zvládl hrát 4,5 hodiny blíže nespecifikované RPG, aniž by došlo k poklesu výkonnosti. Díky speciálnímu čipu VisionBoost D8 s podporou technologie AI Super Resolution je možné hraní až v 1,5K rozlišení při 120 fps. Nechybí ani podpora standardu USB 3.2 Gen 1 s přenosovou rychlostí až 5 Gbps.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,33 × 77,82 × 8,3 mm (modrá varianta), 163,33 × 77,82 × 7,9 mm (černá varianta), hmotnost: 220 g (modrá varianta), 218 g (černá varianta), zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Dalšími doprovodnými čipy jsou Xiaomi Surge T1 a T1S, které se starají o posílení bezdrátové konektivity a podporu offline volání, takže je můžete používat jako vysílačku až na vzdálenost jednoho kilometru. Díky doprovodným tunerům má být příjem signálu v mobilních sítích lepší až o 42 procent, u Wi-Fi a Bluetooth o 31 procent a u GPS až o 15 procent. Telefon vůbec poprvé (v rámci brandu Poco) podporuje standard eSIM i technologii dual SIM.
Obří baterie s rychlým i bezdrátovým nabíjením
Velkým benefitem Poco F8 Ultra je bezesporu výdrž, o kterou se stará obří akumulátor s kapacitou 6 500 mAh. Podporováno je jak rychlé (až 100 wattů), tak i bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení, k dispozici je i reverzní dobíjení výkonem až 22,5 wattů. Podle výrobce telefon zvládne až 15 hodin nepřetržitého používání na jedno nabití. K dispozici je rovněž spousta opatření, které mají zajistit dlouhodobou životnost baterie, např. inteligentní řízení teploty při nabíjení, dynamické přizpůsobování rychlosti nabíjení apod. Z nuly na 50 % jej nabijete už za 16 minut.
Operačním systémem je HyperOS 3.0, které na telefonu běží velmi svižně, jenom je potřeba překousnout hromadu přeinstalovaných čínských aplikací, které jdou ale naštěstí smazat. Součástí systému je i funkce HyperConnect pro bezproblémové propojení zařízení v ekosystému, chybět nesmí ani funkce využívající umělou inteligenci, např. AI asistent Gemini nebo sada kreativních nástrojů HyperAI.
Bezkonkurenční cena
Poco F8 Ultra půjde do prodeje 2. prosince, předobjednávky startují už zítra, tedy ve čtvrtek 27. listopadu. Telefon bude k dispozici v paměťové variantě 16/512 GB za cenu 21 999 korun, do 26. prosince jej ale bude možné získat za sníženou cenu 18 299 Kč, což je vzhledem k výbavě telefonu extrémně zajímavá nabídka.
Poco vám navíc k telefonu zdarma přihodí čtyři měsíce předplatného Spotify Premium, tři měsíce YouTube Premium a šest měsíců cloudového úložiště Google One s kapacitou 100 GB. Tak co na něj říkáte? Nám se novinka opravdu líbí a začínáme ji podrobněji testovat. Během následujících dvou týdnů se můžete těšit na plnohodnotnou recenzi.