Poco F8 Pro: prémiový telefon s vlajkovým čipsetem a nečekaně nízkou cenou

- Smartphone Poco F8 Pro láká na příjemný poměr ceny a výkonu
- Disponuje loňským Snapdragonem 8 Elite, voděodolností, teleobjektivem, velkou baterií a poprvé i podporou eSIM
- Cena na českém trhu startuje na 12 799 korunách
Na český trh míří smartphone Poco F8 Pro, který byl před malou chvílí představen společně se svým vybavenějším sourozencem Poco F8 Ultra. Oproti němu má varianta Pro menší displej, o generaci starší procesor a postrádá bezdrátové nabíjení, na druhou stranu ji ale seženete už za 12 799 korun.
Poco F8 Pro: téměř vlajková loď za cenu střední třídy
Poco F8 Pro je moderně vypadající smartphone s plochými hliníkovými boky a skleněnými zády s rozměrným modulem fotoaparátu, který se táhne téměř přes celou šířku zad. Stejně jako u varianty Ultra v něm „bydlí“ tři čočky fotoaparátu, tentokráte je ale nedoprovází basový reproduktor – i bez něj ale Poco F8 Pro hraje nadstandardně dobře, jelikož obsahuje symetrické stereoreproduktory naladěné společností Bose.
Poco F8 Pro patří spíše mezi menší telefony – jeho fyzické rozměry jsou 157,5 × 75,3 × 8,0 mm, hmotnost 199 gramů. Telefon se pyšní krytím IP68, takže se nezalekne vody ani prachu. Novinku zepředu reprezentuje 6,59″ displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí až 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka v kruhovém výřezu.
V modulu na zádech se nachází následující trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.88
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv s 2,5× optickým přiblížením a světelností f/2.2
Loňský vlajkový Snapdragon
Poco F8 Pro pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, což je 3nm čip pohánějící vlajkové smartphony z přelomu loňského a letošního roku. Poco tento čip dovybavilo třívrstvým chladicím systémem IceLoop, který má zajistit vysoký a udržitelný výkon. Čipset spolupracuje s 12 GB rychlé operační paměti (LPDDR5X), úložiště je nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB (UFS 4.1).
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,49 × 75,25 × 8,0 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6210 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Telefon nabízí i působivou kapacitu akumulátoru 6 210 mAh, nabíjení je možné výkonem až 100 wattů. Poco se ale umí o energii podělit s jinými zařízeními, a to výkonem až 22,5 mAh. V obou případech hovoříme o kabelovém nabíjení, neboť bezdrátové podporováno není. Poco F8 Pro podporuje standard eSIM a je vybaven komunikačním čipem Xiaomi Surge T1, který společně se speciálním tunerem zvyšuje výkon mobilních sítí a přidává podporu offline hovorů až na vzdálenost 1 km.
Cena a dostupnost
Poco F8 Pro půjde do prodeje v šedé, černé a modré barvě za následující ceny:
- 12/256 GB za 15 499 korun (12 799 korun)
- 12/512 GB za 16 999 korun (12 499 korun)
Předprodej startuje 27. listopadu, na pultech obchodů se telefon objeví 2. prosince. Pokud si jej objednáte do 26. prosince, získáte jej za sníženou cenu uvedenou v závorce.