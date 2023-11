Vyzkoušeli jsme: na tyhle služby se v Číne nepřipojíte, VPN je vám k ničemu

Při naší nedávné cestě po Číně jsme vyzkoušeli, jaké služby jsou dostupné, a které naopak podléhají blokaci

Na veřejně dostupných Wi-Fi se k „evropskému“ internetu spíše nepřipojíte

Doporučujeme vsadit na mobilní internet s asijskou roamingovou SIM, která funguje i v Číně

Čína platí za ekonomickou, vojenskou i technologickou velmoc. Celkový profil země však svírají četné kontroverze a mýty o tom, jak je na východě blokován internet, jak tamní obyvatelé nemají přístup k věrohodným informacím a jak se tyto zákazy vztahují vlastně i na kohokoliv, kdo Čínu navštíví – třeba občana evropského kontinentu. Jak ve skutečnosti vypadá blokáda internetu v Číně?

Ani VPN vás nespasí

Ať už budete chtít Čínu navštívit soukromě či pracovně, ze všech stran uslyšíte jediné: „Hlavně si obstarej pořádnou VPNku!“ Virtuální privátní síť, neboli VPN, je služba, která umí váš internetový přijímač připojit k záchytnému bodu v jiné zemi, díky čemuž můžete přistupovat k internetu s maximálním soukromím i šifrovanými daty.

Není tak sebemenší problém při vašem pobytu v jiné zemi vytvořit iluzi, že se připojujete z České republiky. Všechny služby tím pádem fungují v češtině a můžete si volně užívat také aplikace, které jsou regionálně omezené, jako třeba iVysílání České televize.

Každý, kdo Čínu nikdy nenavštívil, vám tak poradí, abyste si zařídili VPN službu a připojovali se na internet v Číně přes ni. Svou logiku to jistě má, Čína totiž velmi násilně blokuje veškerý západní obsah, ať už jde o webové stránky, jako je Google, YouTube, Gmail nebo třeba Facebook a další sociální sítě. Rozsáhlý seznam blokovaných stránek najdete například zde.

Vtip je ale v tom, že Čína celkem zdařile blokuje i služby poskytující VPN, jako je NordVPN nebo Surfshark. Pokud si tedy tuto službu předplácíte kvůli jiným důvodům, než je cesta do Číny, určitě VPN vyzkoušejte. Jen kvůli tomu se vám však nevyplatí – riskujete, že v 80 % případů nebude vůbec fungovat. Mezi VPN služby, které (zatím) v Číně fungují, se řadí například ExpressVPN, PrivateVPN či CyberGhost.

Lokální aplikace

VPN využijete zejména v případě, že se přihlašujete k internetu z hotelových Wi-Fi či volně přístupných bodů v restauracích, kavárnách a na jiných veřejných místech. V případě, že jste ubytováni v síti nadnárodního řetězce hotelů, můžete objevit malou výjimku, a sice neblokovanou hotelovou Wi-Fi. Nám se podařilo k takové připojit v hotelu Ritz-Carlton v Šen-čenu. Ale třeba pekingský Hilton takové pohodlí nenabízí.

Pakliže VPN neplánujete využít, zjistíte, že internet v Číně je pro potřeby Evropana skutečně velmi omezený – blokovaný. K dispozici jsou pouze lokální služby, nefunguje nic od Googlu ani Meta. Větší štěstí mají uživatelé iPhonů, jimž bude fungovat alespoň App Store a základní cloudové služby. Dobrou zprávou je také to, že Čína nezakazuje některé služby Microsoftu, například Teams, Outlook nebo Office 365. Jen pozor, nefunguje cloudové úložiště OneDrive.

Na čínském internetu vám však budou perfektně fungovat lokální superaplikace, jako je WeChat nebo Alipay. Ty nabízí funkce chatování, můžete si přes ně zavolat taxi (tamní variantu Uberu zvanou Didi) nebo provést platbu přes QR kód.

Právě kvůli poslednímu zmíněnému důvodu se vyplatí stáhnout si před odjezdem do Číny alespoň jednu z těchto aplikací a zaregistrovat si tam platební kartu. S klasickým bezkontaktním přikládáním à la Apple Pay totiž v celé pevninské Číně nepochodíte. Vlastní QR kód mají nejen prodavači v supermarketech, ale i ty nejzapadlejší večerky, stánkaři nebo automaty na jízdenky v metru.

Skoro-lokální eSIM

Troufám si říct, že mnohem důležitější než VPN je pro cestování po Číně vhodná SIM karta, která vám zaručí dostatek volných minut a SMS pro telefonování, popřípadě velké množství dat pro připojení odkudkoliv. Využít můžete buď službu Airalo, o které jsme již informovali v samostatném článku, anebo si pořídit virtuální eSIM prostřednictvím jiné služby.

Pokud chcete vsadit na služby Airalo, pořiďte si regionální eSIM Asialink, která funguje nejen v Číně, ale i v Hongkongu, Macau nebo Singapuru a na Tchaj-wanu. Airalo má velkou výhodu v jednoduchosti nákupu přes aplikaci, datové SIMky ale nejsou vyloženě levnou záležitostí: například Asialink s 10GB FUP vyjde na 37 dolarů (830 korun).

Na podobné bázi funguje i služba MobiMatter, která nabízí roamingové eSIM karty rozličných operátorů fungující i na území Číny. Výslovně doporučujeme hongkongskou eSIM operátora Three (3), která disponuje 15GB balíčkem pro roaming v celé Číně, Hongkongu i Macau a vyjde v přepočtu na zhruba 450 korun. Na území Číny eSIM od Three fungovala perfektně, včetně 5G připojení, po přesunu do Hongkongu vyžadovala pouze aktivaci, kterou provedete sami a zabere asi 3 minuty.

Protože je SIM karta hongkongská, kde jsou obecně pravidla ohledně internetu mnohem benevolentnější, můžete se díky ní libovolně připojovat i ke službám běžně nedostupným, ať už jde o YouTube, Facebook, WhatsApp, nebo webové stránky velkých západních médií. Naopak nedoporučuji sahat po výslovně čínské SIM či eSIM, tam totiž riskujete stejnou blokaci internetu jako u veřejně přístupných Wi-Fi.