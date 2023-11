Místo, kde koupíte úplně všechno: tohle je čínská „Ulice smartphonů“

Přímo v čínském Šen-čenu jsme navštívili unikátní „Ulici smartphonů“

Tržiště Huaqiangbei se rozprostírá po celé ulici, venku i v přilehlých domech

Za extrémně nízké ceny zde můžete koupit telefony, příslušenství nebo součástky do nich

Pokud se řadíte k technologickým nadšencům, existuje jedno místo, které za každou cenu musíte navštívit. Jmenuje se Huaqiangbei, jde o malou část jihočínské metropole Šen-čen. Mimo Čínu je však známější pod přezdívkou „Smartphone street“, tedy „Smartphonová ulice“ či „Ulice smartphonů“.

Ulice smartphonů v Číně

Unikátní místo se nachází přímo v srdci Šen-čenu, města na samotném jižním cípu Čínské lidové republiky, kde má své sídlo téměř každý větší výrobce elektroniky. Huaqiangbei Road je vlastně jedna dlouhá ulice plná interiérových i exteriérových tržišť, kde můžete pořídit prakticky cokoliv.

Přímo v ulici je minimálně jedna stanice šenčenského metra. Z venku jsou nejčastěji patrné hlavně obchody velkých výrobců, jako je Xiaomi, Huawei nebo Vivo, součásti „Ulice smartphonů“ je taktéž falešný Apple Store (v Šen-čenu jsou jinak dva oficiální). Velmi časté jsou také poloprofesionální servisy, kde vám na počkání opraví displej, vymění baterii či provedou jiný podobný zákrok u podporovaných značek, kam patří nejčastěji Apple, Huawei a Xiaomi.

Ten pravý „byznys“ se však odehrává uvnitř domů, které svou rozlohou a členitostí připomínají evropská obchodní centra. Když říkám, že zde můžete koupit „prakticky cokoliv“, myslí se tím vlastně kdeco týkající se smartphonů, počítačů, příslušenství a jiných vychytávek striktně spojených s technologiemi. Například?

iPhone, iPhone a zase iPhone

Málokoho to překvapí, ale nejčastějším produktem, který je zde nabízen prakticky na každém rohu, je iPhone od Applu. Libovolná generace (kromě nejnovějších iPhonů 15), libovolná barva i paměťová konfigurace.

Na některých místech jsou k mání iPhony včetně balení (oficiálního i neoficiálního), jindy pouze samotné telefony s nabíjecím kabelem. To stejné mimochodem platí také o dalších přístrojích společnosti Apple, jako jsou iPady, MacBooky, dokonce i starší iMacy.

Velmi specificky jsou na tom chytré hodinky Apple Watch, které nabízí prakticky každý trhovec. Otázka je ale vždy stejná: jde o originální produkty, anebo to jsou falzifikáty s odlišnou výbavou a operačním systémem, jenž originální iOS či watchOS pouze připomíná?

Přímo před zraky trhovců jsme měli možnost vyzkoušet několik iPhonů a Apple Watch. Zatímco u hodinek neoriginální původ okamžitě prozradí nízká hmotnost a levnější materiály, u iPhonů nebylo tak snadné jednoznačně stanovit původ produktu. V každém případě ale nutno upozornit na to, že nákup smartphonu pro denní využívání na takovém místě je na vlastní riziko každého odvážlivce.

Koupíte zde i fén, sklo nebo čip

Za zmínku stojí i jiné extrémně oblíbené tovary než jen produkty pseudo Apple. Prakticky každý překupník se stánkem alespoň 3 metrů na délku nabízí fén a jiné produkty pro úpravu vlasů od britské společnosti Dyson. Lze předpokládat, že v Číně jde o enormně oblíbenou značku, a také díky své vyšší ceně platí za vysoce prémiového výrobce.

K sehnání jsou velmi často ale i čínské smartphony a chytré hodinky, nejčastěji Honor, Huawei, Xiaomi, ale také Oppo. Tady už vůbec není jasné, zdali se jedná o skutečné produkty přeprodávané s nižší marží, anebo jestli jsou to opět jen další falešné kusy.

Kromě toho je k dispozici také celá řada ochranného příslušenství, jako jsou obaly, fólie na displej, tvrzená skla nebo všemožné nabíjecí podložky, adaptéry, kabely, redukce. Výběr je vskutku nepřeberný.

A to ani nemluvě o tom, že celá řada trhovců nabízí i komponenty, které jako by pocházely přímo z výrobního řetězce. Jde o různé čipy, ale také baterie, porty nebo třeba součástky pro fotoaparát do smartphonu. Bez nadsázky, jen během jednoho delšího odpoledne můžete na Huaqiangbei sehnat dostatek vybavení pro sestavení vlastního plně funkčního telefonu.

Alipay se vám bude hodit

Celé prostředí působí legálně jen napůl a navíc i samotné placení provází typický asijský kolorit smlouvání. Prakticky nic nemá pevnou cenu, co víc, obchodníci z velké části schválně začínají na vyšších částkách a stačí vám jen mírné schopnosti smlouvání, abyste se dostali na poloviční nebo i čtvrtinovou cenu.

Například ochranné sklo na displej se nám podařilo získat i za 5 jüanů (asi 15 korun), pouzdro na mobil za 30 nebo i 20 jüanů (60 až 90 korun) a například falešné Apple Watch nabízí prodavači i od 100 jüanů. Ceny jsou však velmi orientační – všechno je tak levné, jak si to dokážete vyhandlovat.

Platíte pochopitelně v jüanech a lokální prodavači jen zřídkakdy umí anglicky (na rozdíl třeba od výrazně menšího pekingského Pearl Marketu). Platit ale můžete hned několika způsoby. Tím základním je hotovost, mnohem pohodlnější je však využít jednu z aplikací určených pro mobilní platby přes QR kód.

Princip je jednoduchý: návštěvníkům z Evropy může být nejbližší Alipay nebo WeChat, do aplikace se zaregistrujete a přidáte platební kartu. Pak už můžete libovolně skenovat QR kód trhovce, zadat částku, která se mu má odeslat, a je zaplaceno. Naopak pokud očekáváte, že na tržišti zaplatíte s klasickou bezkontaktní kartou či Apple Pay, pak jste na velkém omylu.

Čínská tržiště mají svou osobitou atmosféru v každém případě, Huaqiangbei je však ještě unikátnější svým zaměřením na technologie a vše kolem toho. Pakliže budete mít cestu do Šen-čenu, určitě se zde zastavte, ale vyhraďte si pro akci ideálně celý den, prodírat se kolem jednotlivých stánků je totiž extrémní žrout času.