Výkonnější procesor v tenčím a lehčím těle. Víme, jaký bude Galaxy Z Flip 8

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 1. 6:30
0
Samsung Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Fold 8 má být oproti svému předchůdci o 10 procent tenčí a lehčí
  • Dočkáme se i výkonnějšího 2nm procesoru
  • Fotoaparáty se ale údajně nijak zvlášť měnit nebudou

Samsung v minulém roce výrazně inovoval svoji nabídku ohebných smartphonů. Představil rovnou čtyři různé modely, na nichž světu ukázal, že stále dokáže soupeřit s čím dál vyspělejší čínskou konkurencí. Svoji sílu Korejci demonstrovali na výrazně tenčím a lehčím knížkovém smartphonu Galaxy Z Fold 7, a hlavně na trojité skládačce Galaxy Z TriFold. Pozadu ale nezůstal ani véčkový Galaxy Z Flip 7, který se dočkal příjemnějších proporcí a znatelně většího vnějšího displeje. Jaké změny chystá Samsung pro letošní Flip?

Galaxy Z Flip 8: tenčí, lehčí, výkonnější

Samsungu se u loňského Galaxy Z Foldu 7 podařilo stlačit tloušťku v zavřeném stavu pod 9 mm, takže Galaxy Z Flip 7 se svými 13,7 mm v pase vedle něj vypadá tak trochu jako cvalík. Sjednotit tloušťky obou modelů je zatím nemyslitelné, neboť knížkový Fold má výrazně větší půdorysné rozměry, do kterých se jednotlivé komponenty (zejména baterie) vměstnají o poznání lépe. I přesto se ale u letošního modelu dočkáme dalšího zeštíhlení.

Samsung Galaxy Z Flip 8 má být tenčí než jeho předchůdce
Samsung Galaxy Z Flip 8 má být tenčí než jeho předchůdce

Podle dosavadních zjištění by měl být Galaxy Z Flip 8 zhruba o 10 procent tenčí a lehčí než jeho předchůdce, což by znamenalo tloušťku okolo 12 mm (v zavřeném stavu) a hmotnost 170 gramů. Pokud Samsung neubere na kapacitě akumulátoru, bude se jednat o velmi příjemnou dietu.

Galaxy Z Flip 8 si pochopitelně polepší i ve výkonu, v jeho útrobách má tikat 2nm čipset Exynos 2600, který najdeme i ve vybraných modelech chystané řady konvenčních vlajkových smartphonů Galaxy S26.

Stejné fotoaparáty jako loni

Naopak příliš se nemají měnit fotoaparáty, tedy alespoň na papíře. Podle nizozemských zdrojů dostane Galaxy Z Flip 8 podobnou sestavu jako jeho předchůdce, tedy 12Mpx selfie kamerku, 50Mpx hlavní a 10Mpx širokoúhlý fotoaparát. Teleobjektivu se tedy nedočkáme ani v letošním roce. Je možné, že Samsung provede nějaké dílčí úpravy v rámci senzorů nebo jejich optik, příliš bychom na to ale nespoléhali – spíše očekávejme zlepšení v oblasti zpracování fotografií a větší zapojení umělé inteligence.

Fotoaparát Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung v minulých letech představoval své skládačky na začátku léta, předpokládáme tedy, že i letos se bude chtít trefit do podobného termínu.

Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

