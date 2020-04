Vybrali jsme pět funkcí Androidu, které bychom rádi viděli u iPhone 12

Operační systém iOS se v průběhu let dočkal mnoha vylepšení. Každá větší aktualizace přinesla zajímavé a užitečné novinky. Na některé funkce však fanoušci Applu dodnes marně čekají. Týká se to například bohatších možností přizpůsobení, které jsou pro uživatele Androidu v podstatě samozřejmostí. To by se však již brzy mohlo změnit. Nasvědčuje tomu nedávný únik, podle něhož Apple pracuje na vylepšené domovské obrazovce iPhonů, přičemž by neměly chybět ani widgety.

iOS 13 patří mezi velmi povedené aktualizace a nadcházející verze s pořadovým číslem 14 bude mít jistě také co nabídnout. Jinými slovy, neustále je co zlepšovat a v některých případech se zkrátka vyplatí hledat inspiraci také u konkurence. Operační systém Android nabízí řadu zajímavých funkcí, pro něž by se bezpochyby našlo využití také v telefonech od Applu. Proto jsme pro vás vybrali pět parádních funkcí z Androidu, které bychom rádi viděli také v iOS.

1. Always On displej

Pro mobilní telefony s Androidem není Always On displej ničím výjimečným. V minulosti tato funkce sloužila výhradně ke zjištění času či kontrole notifikací. V současnosti toho však zvládá mnohem více. Umožní vám dívat se na GIFy, zobrazit váš denní harmonogram nebo přepnout písničku – to všechno bez nutnosti zapínat obrazovku či výrazně plýtvat baterií.

Společnost Apple v tomto ohledu dlouho zaostávala. Teprve v loňském roce se podpory always-on displeje dočkaly hodinky Apple Watch Series 5, na starší modely se navíc z důvodu slabšího hardwaru nedostalo vůbec. Novější iPhony však nedostatek výkonu rozhodně netrápí. Třeba se dočkáme už s příchodem iOS 14.

2. USB-C

Dobrá, v tomto případě se sice nejedná o softwarovou funkci, přesto si však USB-C místo na podobném seznamu zaslouží. Některá zařízení od Applu již standard USB-C podporují, například iPad Pro či jakýkoliv MacBook. Uživatelům iPhonu by se díky implementaci USB-C výrazně rozšířily možnosti konektivity s různými zařízeními.

Dost možná se však USB-C portu vůbec nedočkáme. Prototyp iPhonu 12 je v podstatě hotový a výrobce usilovně testuje také novou verzi bezdrátové nabíjecí podložky AirPower. V Applu se zkrátka zaměřují na bezdrátovou budoucnost, což odsouvá plány na podporu USB-C na druhou kolej.

3. Vylepšený ovládací panel

Současné ovládací panel u iPhonu není vůbec špatný. Uživatel má přístup k řadě užitečných funkcí jednoduše tažením prstu od spodní části displeje. Pravdou je, že z pohledu designu možná Android zaostává, zato však nabízí pestřejší výběr funkcí. Po „rozbalení“ nabídky se uživatelé vyhrne hromada zástupců a funkcí. Ne všechny jsou užitečné, ale každý uživatel si je může přeorganizovat podle svých představ.

Na Androidu se přes ovládací panel můžete například jednoduše prokliknout do nastavení telefonu, zatímco v případě iOS musíte nejprve zamířit na domovskou obrazovku. Podobné užitečné drobnosti bychom rádi viděli také v iPhonech.

4. Plně přizpůsobitelná domovská obrazovka

Funkce, po níž volá mnoho majitelů iPhonů. Bez možnosti přizpůsobit domovskou obrazovku vlastním potřebám si telefon s Androidem snad ani nedovedeme představit. Operační systém iOS ji však ani po letech aktualizací nenabízí. Nastal čas, aby Apple zakomponoval nejen praktické widgety, ale také možnost libovolně přesouvat ikonky aplikací.

Pro zařízení s Androidem je typický také pomyslný šuplíček, do něhož se ukládají ikony všech stažených aplikací, kdežto v případě iPhonu jdou všechny programy rovnou na domovskou obrazovku. Některým uživatelům by se něco takového jistě hodilo. Díky tomu by si mohli na domovskou obrazovku umístit pouze nejdůležitější aplikace, zatímco zbytek by se nacházel v odděleném adresáři.

Nicméně úvodem jsme zmínili, že společnost Apple na podobné funkci pracuje. Snad se dočkáme už v aktualizaci na iOS 14.

5. Rozdělená obrazovka pro multitasking

Rozdělená obrazovka patří mezi nejlepší funkce, které operační systém Android nabízí, takže není tajemstvím, že po ní touží také nemalý počet příznivců Applu. Někteří fanoušci dokonce zastávají názor, že kvůli absenci této funkce iPhony v podstatě nenabízejí plnohodnotný multitasking.

Apple rozdělenou obrazovku zatím implementoval pouze do iPadOS, na chytré telefony se však dosud nedostala.

A jak jste na tom vy – přemýšlíte o iPhonu, ale zatím stále zůstáváte na Androidu právě kvůli některým chybějícím funkcím?