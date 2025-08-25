TOPlist

Vivo X200 Pro nabízí nejvíc nenápadnou AI. Vyzkoušeli jsme, co všechno umí

Michal Javůrek
Michal Javůrek 25. 8. 12:00
0
Vivo X200 Pro
  • Telefony Vivo s nadstavbou Funtouch OS nepředstavují vrchol ve využití umělé inteligence
  • Přesto nabízí mnoho sympatických a hlavně praktických vychytávek
  • Vyzkoušeli jsme je na nejnovějším vlajkovém modelu X200 Pro, který v Česku koupíte za 28 tisíc korun

Čínský výrobce Vivo je na českém trhu celkem úspěšný se svými vlajkovými loděmi. Stejně jako mnoho dalších výrobců, i on v rámci operačního systému nabízí celou řadu vychytávek umělé inteligence (AI). Oproti hlavní konkurenci, ať už jde o Pixely, iPhony nebo Xiaomi, přitom Vivo neklade na vlastní AI funkce žádný velký důraz. Přitom ale rozhodně stojí za vyzkoušení.

Kapitoly článku
Google Gemini a Circle to Search
AI Poznámky
AI Záznamník
AI při úpravě fotek
Cena a dostupnost

Google Gemini a Circle to Search

Začneme dvěma možná nejpoužívanějšími aplikacemi napříč umělou inteligencí na mobilních telefonech. I na smartphonech Vivo, respektive u vlajkového modelu X200 Pro, najdete chytrého asistenta Gemini. Ten umí odpovědět na všetečné otázky a umí si i pomoci daty z internetu. Bohužel v základní verzi není příliš aktuální a povídání s ním je oproti Claude nebo ChatGPT velmi strohé.



Galaxy S24 Ultra a Galaxy AI – funkce Circle to Search



Nepřehlédněte

Praktické vyhledávání s pomocí AI: do Chrome přichází funkce Circle to Search

Možnosti komplexního vyhledávání pak obstarává funkce Circle to Search. Co vlastně umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.

I přestože jde o převzatou funkci z někdejší aplikace Google Lens, na užitečnosti jí to neubírá. Kdekoliv jste – v aplikaci třetí strany, na sociální síti, v prohlížeči nebo sledujete video na YouTube – můžete spustit Circle to Search a začít vyhledávat obsah přímo z obrazovky. Jak Circle to Search, tak Gemini jsou ve Funtouch OS aktivní ve výchozím režimu.

AI Poznámky

Generativní funkce v poznámkách fungují zhruba dle očekávání. Libovolně dlouhý text – může jít o poznámky ze školy, zápis z porady v práci a podobně – umí rychle shrnout, rozvrhnout do textu s podnadpisy, ale třeba i vypsat z textu kontextově různé úkoly, případně text přeložit do jednoho z 26 jazyků. Čeština či polština zde nechybí, slovenština bohužel ano.

Pro účely článku jsme použili přepis 12minutového rozhovoru o válce na Ukrajině a filmu Velký vlastenecký výlet od Robina Kvapila. Umělá inteligence na telefonu Vivo všechen tento kontext snadno pochytila, naprosto správně dokázala převzít i vlastní jména (Izjum, Charkov), klasicky měla problém pouze s příjmením (režiséra Kvapil občas mylně označila za „Kwapila“).

AI Záznamník

Zmíněný text o filmu Velký vlastenecký výlet byl jedna ku jedné převzat z aplikace Záznamník. Ta totiž ve Funtouch OS 15 nabízí schopnost AI transkripce. I ta funguje překvapivě kvalitně. 12minutový záznam aplikace převedla na text zhruba za 2 minuty, což je na tak dlouhý materiál celkem slušné a rozhodně stojí za pochvalu.

Přímo v aplikaci pak můžete libovolnou nahrávku převést na text a následně si rovnou nechat vygenerovat i shrnutí, které je obsahem srovnatelné s tím, co vám vytvoří výše zmíněná aplikace na poznámky. Transkripce pomocí AI najde využití například při rozhovorech nebo velkých poradách v práci. Jediným nedostatkem je, že umělá inteligence při přepisu neumí rozpoznat jednotlivé mluvčí – celý rozhovor tak přepisuje jako souvislý text. S češtinou si rozumí, se slovenštinou ne a přepisuje ji jako krkolomnou češtinu.

AI při úpravě fotek

Vivo sází primárně na to, že jeho telefony fotí tak dobře, že žádná zásadní postprodukční úprava nebude třeba. Možná i proto jsou AI funkce v galerii omezené pouze na základní vylepšení. U portrétů můžete až po vyfocení měnit intenzitu efektu bokeh, u všech fotek pak můžete pomocí automatiky vylepšit expozici, jas, kontrast a podobně. Vskutku nic unikátního.

Už docela náročnější je AI retuš objektů a lidí z fotky. Ručně můžete na snímku označit cokoliv, co byste rádi odstranili – může jít o šmouhy, lidi, projíždějící auta nebo třeba odpadkový koš, který se vám vetřel do záběru. Kromě manuálního označení funguje velmi pěkně i automatické rozpoznání kolemjdoucích. AI se pak postará o odstranění těchto objektů z fotky a dogeneruje pozadí. Za to rozhodně zaslouží pochvalu, protože právě retuš s následným vygenerováním pozadí funguje velice dobře.

Poslední AI vychytávkou při úpravě fotek, která stojí za vyzkoušení, je upscaling textur pomocí umělé inteligence. Snímek si zachová rozlišení, ale dojde ke zjasnění kontur, vyhlazení textur a díky tomu i ke zvýšení detailů.

Cena a dostupnost

Vivo X200 Pro se na českém trhu aktuálně prodává za 27 990 Kč v jediné dostupné variantě 16/512 GB. Na výběr je sympatická šedá, imitující titan, případně tradiční černá, která zase velmi připomíná loňský model X100 Pro. Základní model Vivo X200 pak pořídíte za novou akční cenu 18 990 Kč včetně DPH, řeč je o variantě 12/256 GB.

Vivo X200 Pro katalog
Vivo X200 Pro
Výhodná cena od 797 Kč měsíčně
Koupit na
Vstoupit do diskuze
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Forza Horizon 6
Blíží se oznámení závodů Forza Horizon 6! Fanoušci se dočkají vysněného zasazení
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 10:24
0
iPhone 16 s bezdrátovým nabíjením MagSafe
iOS 26 přináší vytouženou funkci pro iPhony 16, budou se nabíjet ještě rychleji
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
Zařízení RU1 od švédské společnosti TERASi
Švédové vymysleli alternativu ke Starlinku, vleze se do kapsy a nelze ji vypnout na dálku
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:30
9
Redmi Note 15 Pro Satellite
Redmi Note 15 Pro+ má 7000mAh baterii, odolnost, satelitní konektivitu a skvělou cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:30
6

Kapitoly článku