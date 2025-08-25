Vivo X200 Pro nabízí nejvíc nenápadnou AI. Vyzkoušeli jsme, co všechno umí

- Telefony Vivo s nadstavbou Funtouch OS nepředstavují vrchol ve využití umělé inteligence
Čínský výrobce Vivo je na českém trhu celkem úspěšný se svými vlajkovými loděmi. Stejně jako mnoho dalších výrobců, i on v rámci operačního systému nabízí celou řadu vychytávek umělé inteligence (AI). Oproti hlavní konkurenci, ať už jde o Pixely, iPhony nebo Xiaomi, přitom Vivo neklade na vlastní AI funkce žádný velký důraz. Přitom ale rozhodně stojí za vyzkoušení.
Google Gemini a Circle to Search
Začneme dvěma možná nejpoužívanějšími aplikacemi napříč umělou inteligencí na mobilních telefonech. I na smartphonech Vivo, respektive u vlajkového modelu X200 Pro, najdete chytrého asistenta Gemini. Ten umí odpovědět na všetečné otázky a umí si i pomoci daty z internetu. Bohužel v základní verzi není příliš aktuální a povídání s ním je oproti Claude nebo ChatGPT velmi strohé.
Možnosti komplexního vyhledávání pak obstarává funkce Circle to Search. Co vlastně umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.
I přestože jde o převzatou funkci z někdejší aplikace Google Lens, na užitečnosti jí to neubírá. Kdekoliv jste – v aplikaci třetí strany, na sociální síti, v prohlížeči nebo sledujete video na YouTube – můžete spustit Circle to Search a začít vyhledávat obsah přímo z obrazovky. Jak Circle to Search, tak Gemini jsou ve Funtouch OS aktivní ve výchozím režimu.
AI Poznámky
Generativní funkce v poznámkách fungují zhruba dle očekávání. Libovolně dlouhý text – může jít o poznámky ze školy, zápis z porady v práci a podobně – umí rychle shrnout, rozvrhnout do textu s podnadpisy, ale třeba i vypsat z textu kontextově různé úkoly, případně text přeložit do jednoho z 26 jazyků. Čeština či polština zde nechybí, slovenština bohužel ano.
Pro účely článku jsme použili přepis 12minutového rozhovoru o válce na Ukrajině a filmu Velký vlastenecký výlet od Robina Kvapila. Umělá inteligence na telefonu Vivo všechen tento kontext snadno pochytila, naprosto správně dokázala převzít i vlastní jména (Izjum, Charkov), klasicky měla problém pouze s příjmením (režiséra Kvapil občas mylně označila za „Kwapila“).
AI Záznamník
Zmíněný text o filmu Velký vlastenecký výlet byl jedna ku jedné převzat z aplikace Záznamník. Ta totiž ve Funtouch OS 15 nabízí schopnost AI transkripce. I ta funguje překvapivě kvalitně. 12minutový záznam aplikace převedla na text zhruba za 2 minuty, což je na tak dlouhý materiál celkem slušné a rozhodně stojí za pochvalu.
Přímo v aplikaci pak můžete libovolnou nahrávku převést na text a následně si rovnou nechat vygenerovat i shrnutí, které je obsahem srovnatelné s tím, co vám vytvoří výše zmíněná aplikace na poznámky. Transkripce pomocí AI najde využití například při rozhovorech nebo velkých poradách v práci. Jediným nedostatkem je, že umělá inteligence při přepisu neumí rozpoznat jednotlivé mluvčí – celý rozhovor tak přepisuje jako souvislý text. S češtinou si rozumí, se slovenštinou ne a přepisuje ji jako krkolomnou češtinu.
AI při úpravě fotek
Vivo sází primárně na to, že jeho telefony fotí tak dobře, že žádná zásadní postprodukční úprava nebude třeba. Možná i proto jsou AI funkce v galerii omezené pouze na základní vylepšení. U portrétů můžete až po vyfocení měnit intenzitu efektu bokeh, u všech fotek pak můžete pomocí automatiky vylepšit expozici, jas, kontrast a podobně. Vskutku nic unikátního.
Už docela náročnější je AI retuš objektů a lidí z fotky. Ručně můžete na snímku označit cokoliv, co byste rádi odstranili – může jít o šmouhy, lidi, projíždějící auta nebo třeba odpadkový koš, který se vám vetřel do záběru. Kromě manuálního označení funguje velmi pěkně i automatické rozpoznání kolemjdoucích. AI se pak postará o odstranění těchto objektů z fotky a dogeneruje pozadí. Za to rozhodně zaslouží pochvalu, protože právě retuš s následným vygenerováním pozadí funguje velice dobře.
Poslední AI vychytávkou při úpravě fotek, která stojí za vyzkoušení, je upscaling textur pomocí umělé inteligence. Snímek si zachová rozlišení, ale dojde ke zjasnění kontur, vyhlazení textur a díky tomu i ke zvýšení detailů.
Cena a dostupnost
Vivo X200 Pro se na českém trhu aktuálně prodává za 27 990 Kč v jediné dostupné variantě 16/512 GB. Na výběr je sympatická šedá, imitující titan, případně tradiční černá, která zase velmi připomíná loňský model X100 Pro. Základní model Vivo X200 pak pořídíte za novou akční cenu 18 990 Kč včetně DPH, řeč je o variantě 12/256 GB.