Praktické vyhledávání s pomocí AI: do Chrome přichází funkce Circle to Search

Do prohlížeče Google Chrome míří umělá inteligence

S její pomocí Chrome vyhledá podobné obrázky nebo připraví srovnání prohlížených produktů

Umělá inteligence rovněž pomůže s vyhledáváním dříve prohlížených webů

Google na začátku letošního roku představil funkci Circle to Search, která zpřístupňuje u vybraných telefonů se systémem Android nový způsob vyhledávání v obrázcích se zapojením umělé inteligence – stačí jenom dlouze podržet domovské tlačítko, zakroužkovat libovolný objekt na obrazovce a Google se tento objekt s pomocí umělé inteligence pokusí rozpoznat a nabídnout podobné obrázky. Premiéru si tato funkce odbyla na smartphonech řad Samsung Galaxy S24 a Google Pixel 8, poté se začala šířit do dalších zařízení. Nyní ji Google pomalu integruje i do desktopového internetového prohlížeče Chrome.

Circle to Search míří do Google Chrome

Vizuální vyhledávání se stalo součástí prohlížeče Google Chrome ve verzi 128, která je aktuálně dostupná jako beta. Funkce se v tomto případě jmenuje Search with Google Lens, princip fungování je podobný jako u Circle to Search na smartphonech – stačí na aktuálně otevřené webové stránce označit libovolný objekt (na obrázku nebo i ve videu), načež se jej Google pokusí najít na podobných obrázcích.

Funkce je v prohlížeči Chrome pro Windows a MacOS schovaná v rozbalovacím menu pod třemi tečkami vpravo nahoře, snazší to mají uživatelé systému ChromeOS (od verze 127), kde ji reprezentuje ikona napravo v adresním řádku. Galerie podobných obrázků se poté otevře v bočním panelu napravo, který dokonce obsahuje textové pole, aby bylo možné vyhledávání obrázků doplnit textovým dotazem.

Chrome ovládne umělá inteligence

Tím však přísun novinek do prohlížeče Chrome nekončí. Novou funkcí je i „Porovnání karet“, která využívá umělé inteligence k porovnávání produktů otevřených na různých kartách prohlížeče – přehled tohoto porovnání se pak objeví na jedné souhrnné stránce.

Umělou inteligenci bude rovněž možné využít k nalezení některé webové stránky, kterou jste si prohlíželi v historii, postačí přitom přirozeným jazykem položit dotaz typu „jaký obchod se zmrzlinou jsem si prohlížel minulý týden?“ Tato funkce připomíná nechvalně proslulou funkci Recall z Windows 11, doufejme tedy, že ji má Google lépe zabezpečenou.

Výše uvedené novinky by se měly v ostré verzi Google Chrome objevit v příštích týdnech, otázkou však, je, zda nebudou omezené regionem.