Vivo připravuje unikátní fotokit pro model X300 Ultra: nabídne neskutečné parametry

- Příslušenství k telefonům v podobě telekonvertorů je velmi populární
- Nabízí je již spousta výrobců, většinou výhradně pro své vlajkové modely
- Vivo údajně připravuje novinku, která bude zcela mimo zaběhlá měřítka
S externími fotografickými kity pro telefony sice přišli před dávnými lety Sony s Motorolou, ale jejich průkopníkem je v současné době hlavně Xiaomi. Aktuálně nabízí rozšíření fotoaparátu svých telefonů také Oppo, Honor a Vivo, přičemž poslední jmenovaný chystá v tomto směru zajímavou a pořádně nabušenou novinku.
Vivo chystá nový telekonvertor
Externí telekonvertory pro telefony se připojují na jejich fotoaparáty a jsou zaměřeny primárně na to, aby zlepšily jejich schopnosti v oblasti přiblížení. Většinou nabízí schopnost nativního (či optického) zoomu okolo 8× až 10×, což jsou na mobil velmi slušné hodnoty a díky tomuto doplňku si můžete užít pořádné přiblížení ve vysoké kvalitě i na telefonu.
Fotografický kit nabízí i Vivo, pro svůj model X300 Pro a nejnovější únik, se kterým přišel známý leaker DCS, naznačuje, že chystá novou verzi. Ta bude určena pro ještě nepředstavený model X300 Ultra a měla by nabídnout ohniskovou vzdálenost 400 mm, čímž překoná víceméně všechna konkurenční (i vlastní) řešení.
Pořádný zoom pro pořádnou vlajku
Aktuální externí telekonvertor pro Vivo X300 Pro disponuje ohniskovou vzdáleností 200 mm a verze pro model Ultra tedy nabídne jednou takovou ohniskovou vzdálenost. Dle výše zmíněného informátora bude tato novinka kombinací objektivů s ohniskem 200 mm a 400 mm a vypadá to, že mezi nimi bude možné přepínat.
Mělo by se tedy jednat o jeden modul se dvěma ohniskovými vzdálenostmi a jeho schopnosti vypadají více než dobře. Telekonvertor s ohniskovou vzdáleností 400 mm bude znamenat zhruba 16× optické přiblížení a 32× přiblížení v bezztrátové kvalitě. To znamená dvojnásobek oproti aktuálnímu kitu pro X300 Pro (8,3× optický / 16,6× bezztrátový zoom).
Vivo X300 Ultra se blíží
Nová vlajka Vivo X300 Ultra ještě nemá oficiální datum premiéry, ale dorazit by měla již relativně brzy. Nejvíce se spekuluje o představení v březnu či dubnu, takže potenciálně nejlepší fotomobil letošní sezóny je již opravdu blízko. Navíc by měla tato novinka dorazit i do Česka stala by se tak prvním telefonem Ultra od Viva, která se dostane i k tuzemským uživatelům.