Konec nadvlády Samsungu? Vivo X300 Ultra uniklými parametry vyráží dech

- Na obzoru se rýsuje jeden z nejzajímavějších telefonů roku
- Vivo připravuje vrcholný model své současné řady X300
- Očekávaná novinka X300 Ultra bude útočit na samotný trůn vlajkových mobilů
Vlajková řada X-series od Viva patří každoročně mezi nejlepší na trhu. Nejinak je tomu i s řadou X300, která v současné podobě zahrnuje základní model a výše postavenou verzi Pro. Tuto dvojici již brzy doplní vrcholná varianta s označením Ultra, která zamíří mezi absolutní mobilní smetánku a nejnovější únik ukázal, na co všechno se můžeme těšit.
Vivo X300 Ultra v dalším úniku
Vivo představilo svůj první telefon s přídomkem Ultra v roce 2024, a to v podobě modelu X100 Ultra. Od té doby se tato vrcholná specifikace natrvalo usadila v nabídce výrobce a nejnovější generace se již blíží. Vivo X300 Ultra bude opravdová bestie a rozhodně bude aspirovat na post nejlepšího fotomobilu roku. Co všechno tato novinka nabídne?
V oblasti designu se bude hodně podobat aktuálnímu modelu X300 Pro, jen bude mít pravděpodobně o něco masivnější fotoaparát. Konstrukce zahrne hliníkový rámeček a pochopitelně nabídne krytí dle normy IP69. Snímač otisků prstů integrovaný v displeji bude ultrasonický a OLED panel nabídne velikost 6,82 palce, LTPO technologii a 2K rozlišení.
V hlavní roli fotoaparát
Největší zbraní Viva X300 Ultra bude samozřejmě fotoaparát, který by měl dorazit s rozlišením 200 + 200 + 50 Mpx. Hlavní objektiv bude osazen novým čipem Sony LYT901 s plochou takřka jednoho palce, a teleobjektiv s periskopickou konstrukcí dostane zřejmě senzor od Samsungu. Sestavu doplní snímač LYT828 od Sony, který najdeme v ultra-širokoúhlém fotoaparátu.
Spekuluje se o tom, že teleobjektiv dostane kontinuální optický zoom, podobně jako vlajkové Xperie od Sony nebo Xiaomi 17 Ultra. O pohon této novinky se postará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, nadstandardní výdrž zaručí baterie o kapacitě 7 000 mAh s drátovým nabíjením o výkonu 100 W, zatímco bezdrátová alternativa nabídne 40 W.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Premiéra se blíží, globální dostupnost potěší
Přesné datum premiéry stále není známé, ale Vivo X300 Ultra by mělo dorazit v druhé čtvrtině roku 2026, pravděpodobně v březnu či dubnu. Několik certifikací navíc již potvrdilo, že se tato novinka dostane i na globální trhy a existuje tedy šance, že se této nekompromisní vlajky dočkáme i v Česku. Byla by to vůbec první Ultra od Viva, která dorazí oficiálně na tuzemský trh.