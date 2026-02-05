TOPlist

Konec nadvlády Samsungu? Vivo X300 Ultra uniklými parametry vyráží dech

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 2. 19:00
1
Vivo X200 Ultra
  • Na obzoru se rýsuje jeden z nejzajímavějších telefonů roku
  • Vivo připravuje vrcholný model své současné řady X300
  • Očekávaná novinka X300 Ultra bude útočit na samotný trůn vlajkových mobilů

Vlajková řada X-series od Viva patří každoročně mezi nejlepší na trhu. Nejinak je tomu i s řadou X300, která v současné podobě zahrnuje základní model a výše postavenou verzi Pro. Tuto dvojici již brzy doplní vrcholná varianta s označením Ultra, která zamíří mezi absolutní mobilní smetánku a nejnovější únik ukázal, na co všechno se můžeme těšit.

Vivo X300 Ultra v dalším úniku

Vivo představilo svůj první telefon s přídomkem Ultra v roce 2024, a to v podobě modelu X100 Ultra. Od té doby se tato vrcholná specifikace natrvalo usadila v nabídce výrobce a nejnovější generace se již blíží. Vivo X300 Ultra bude opravdová bestie a rozhodně bude aspirovat na post nejlepšího fotomobilu roku. Co všechno tato novinka nabídne?

Předchozí generace Vivo X200 Ultra
Předchozí generace Vivo X200 Ultra

V oblasti designu se bude hodně podobat aktuálnímu modelu X300 Pro, jen bude mít pravděpodobně o něco masivnější fotoaparát. Konstrukce zahrne hliníkový rámeček a pochopitelně nabídne krytí dle normy IP69. Snímač otisků prstů integrovaný v displeji bude ultrasonický a OLED panel nabídne velikost 6,82 palce, LTPO technologii a 2K rozlišení.

V hlavní roli fotoaparát

Největší zbraní Viva X300 Ultra bude samozřejmě fotoaparát, který by měl dorazit s rozlišením 200 + 200 + 50 Mpx. Hlavní objektiv bude osazen novým čipem Sony LYT901 s plochou takřka jednoho palce, a teleobjektiv s periskopickou konstrukcí dostane zřejmě senzor od Samsungu. Sestavu doplní snímač LYT828 od Sony, který najdeme v ultra-širokoúhlém fotoaparátu.



Fotoaparáty Vivo X200 Ultra



Nepřehlédněte

Vivo chystá fotomonstrum: X300 Ultra míří do Evropy a může dorazit i k nám

Spekuluje se o tom, že teleobjektiv dostane kontinuální optický zoom, podobně jako vlajkové Xperie od Sony nebo Xiaomi 17 Ultra. O pohon této novinky se postará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, nadstandardní výdrž zaručí baterie o kapacitě 7 000 mAh s drátovým nabíjením o výkonu 100 W, zatímco bezdrátová alternativa nabídne 40 W.

Hardwarové parametry Vivo X300 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB (UFS 4.1), pam. karta:
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: 1440 × 3168 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, 1/1.12", 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, 3,7× optický zoom, 85 mm, f/2.3, 1/1.4′′, 0.56µm, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 14mm, 116˚, 1/1.28", AF, OIS, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.5, 24 mm, 1/2.76", AF, 4K video
Kompletní specifikace

Premiéra se blíží, globální dostupnost potěší

Přesné datum premiéry stále není známé, ale Vivo X300 Ultra by mělo dorazit v druhé čtvrtině roku 2026, pravděpodobně v březnu či dubnu. Několik certifikací navíc již potvrdilo, že se tato novinka dostane i na globální trhy a existuje tedy šance, že se této nekompromisní vlajky dočkáme i v Česku. Byla by to vůbec první Ultra od Viva, která dorazí oficiálně na tuzemský trh.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

