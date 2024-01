Víme, kdy dorazí první letošní počítače Surface. Premiéra bude nečekaně brzy

První letošní počítače Surface by měly dorazit už v březnu

Microsoft nejprve přijde s firemními stroji, poté s novými počítači pro spotřebitele

Těšit se můžeme na nový design, AI funkce a spoustu dalších vylepšení

Microsoft představil poslední počítače rodiny Surface loni v září, ovšem významnějšího upgradu se dočkal pouze konvertibl Surface Studio 2 – u ostatních strojů došlo pouze k výměně procesorů za novější. Větší obměna počítačového portfolia Microsoftu nás dle všeho čeká až letos, a potěšující informací je, že nebudeme muset čekat až do podzimu.

Nové Surfacy už v březnu

Podle nejnovějších informací bychom měli příchod nových počítačů Surface očekávat už v březnu letošního roku. Informátor WalkingCat ukazuje na datum 21. října, a obvykle dobře obeznámená redakce serveru Windows Central s tímto termínem souhlasí.

Surface Event = 3/21 ?? 🤔 — WalkingCat (@_h0x0d_) January 17, 2024

Očekává se, že Microsoft na jaře představí několik nových počítačů pro komerční segment i pro běžné spotřebitele. Jako první mají přijít na řadu nové stroje pro firmy, údajně se bude jednat o modely Surface Pro a Surface Laptop ve stávajícím designu, zato s novými procesory Intel Core 14. generace a několika specialitami pro firmy, například s integrovaným NFC čipem. Tyto stroje by mohly nést označení Surface Laptop 5+ a Surface Pro 9+, byť se zatím jedná pouze o odhad.

Nás budou více zajímat spotřebitelské modely Surface Laptop 6 a Surface Pro 10, které nemají být pouze kosmetickým upgradem minulých generací, ale novými stroji s mnoha vylepšeními. Surface Laptop 6 má dostat tenčí rámečky okolo displeje, haptický touchpad, širší konektivitu, a hlavně nové procesory od Intelu, které díky integrované neurální jednotce přinesou nové možnosti využití umělé inteligence. Koneckonců se počítá s tím, že Microsoft u nových Surfaců nasadí klávesnici dedikovaným tlačítkem pro spuštění funkce Copilot.

Surface Pro 10 má rovněž dostat nové procesory od Intelu, ovšem bude nabízen i s ARMovým čipsetem Snapdragon X Elite. Tablet se údajně dočká i nového displeje se zaoblenými rohy, podporou HDR obsahu a antireflexní úpravou, přičemž uživatel si bude moci vybrat ze dvou různých rozlišení. Více o těchto strojích jsme psali v souhrnném článku na konci loňského roku.

Zahájení prodeje nadvakrát

Přestože je premiéře nových Surfaců přisuzováno datum 21. března, na pulty obchodů se dostanou o něco později. Zac Bowden ze serveru Windows Central hovoří o dvou vlnách zahájení prodeje, přičemž první má nastat v dubnu, druhá až v červnu. V dubnu mají jít trh počítače pro komerční sféru, zatímco na spotřebitelské novinky si budeme muset počkat o dva měsíce déle. Důvod je jednoduchý – Microsoft chce nové počítače vypustit společně s novou verzí operačního systému Windows, která bude obsahovat AI funkce ušité na míru novým procesorům – zatím ji ale nemá dokončenou.

Zda budou všechny výše zmíněné počítače představené 21. března, je v tuto chvíli nejisté – Zac Bowden odhaduje, že v tento den budou odhaleny pouze firemní stroje s tím, že Surface Laptop 6 a Surface Pro 10 redmondští pouze poodhalí, ale jejich úplné představení provedou později. Největší smysl by dávala premiéra v rámci letošního ročníku vývojářské konference Build, který se nepochybně bude točit právě okolo nové verze systému Windows, nových procesorů s NPU jednotkou a okolo využití umělé inteligence v aplikacích a hrách.

Další nové stroje na podzim

Podle Zaca Bowdena udělá Microsoft tečku za letošními počítači Surface na podzim, kdy by měl uvést na trh nový levný počítač Surface Laptop Go 4, a zároveň by měl přinést na trh spotřebitelskou verzi tabletu Surface Go 4. Ten byl loni představen pouze pro firmy, nyní by si jej měli možnost koupit i zájemci z řad běžných zákazníků. Podzimní premiéra nových počítačů by se měla odehrát v září nebo v říjnu.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?