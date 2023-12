Intel Core Ultra: nová generace procesorů přináší do notebooků umělou inteligenci

Intel představil procesory pro notebooky nové generace

Hlavní novinkou je neurální jednotka pro AI výpočty

Řada Core Ultra H disponuje výrazně výkonnější grafikou Intel Arc

Intel včera večer vstoupil do nové počítačové éry, představil totiž novou generaci notebookových procesorů s integrovanými neurálními jednotkami pro akceleraci AI operací. Nové procesory patří do rodiny Meteor Lake, avšak v koncových zařízeních je budeme vídat pod novým označením Intel Core Ultra. Co nové procesory umí?

Umělá inteligence přímo v čipu

Zatímco s neurálními koprocesory (NPU) se již delší dobu setkáváme v mobilních telefonech, ve světě počítačů se jedná o novinku, která se dosud nacházela pouze ve vybraných procesorech od AMD. Intel se ve své prezentaci srovnává právě s AMD a tvrdí, že NPU v procesoru Core Ultra 7 165H poskytuje v aplikaci Adobe Premiere Pro až o 70 procent rychlejší než neurální jednotka v procesoru Ryzen 7 7840U, v GIMP Stable Diffusion má být dokonce rychlejší 5,4×.

V operačním systému Windows 11 se využití umělé inteligence zatím omezuje na funkční balíček Studio Effect, který umí například zlepšit osvětlení videa nebo rozostřovat pozadí. Příští verze Windows chystaná na příští rok však má být doslova protkaná AI funkcemi, a právě u ní očekáváme výraznou segregaci počítačů na dvě skupiny – s podporou a bez podpory umělé inteligence. I sebevýkonnější počítač současnosti tak pravděpodobně nebude schopný bez neurální jednotky využít všechny funkce tohoto systému.

Až 16 jader a grafika Intel Arc

Intel rozděluje procesory Core Ultra do dvou kategorií – výkonnější H a slabší U:

procesory Intel Core H mají více procesorových jader (vláken), grafiku Intel Arc a také vyšší spotřebu (základní 28 wattů, v turbu až 64 wattů)

procesory Intel Core U mají méně procesorových jader (vláken), integrovanou grafiku Intel Graphics a menší spotřebu (základní 15 wattů, v turbu až 57 wattů)

Společným jmenovatelem obou řad je jednak zmíněná neurální jednotka, a také podpora LPDDR5 pamětí do kapacity až 96 GB.

Aktuálně nejvýkonnějším procesorem z řady Core Ultra H je model Ultra 7 165H, který disponuje 16 procesorovými jádry (6 výkonnými, 8 efektivními a 2 ultraefektivními) s maximální frekvencí 5 GHz. Příští rok jej ale z trůnu sesadí model Ultra 9 185H s vyšším taktem 5,1 GHz, výkonnější grafikou a také vyšším základním příkonem 45 wattů. V případě nečinnosti mají být nové procesory od Intelu obdivuhodně efektivní, údajně až o 79 procent úspornější než nejnovější procesory od AMD.

Velký posun kupředu znamená nasazení grafického čipu Intel Arc v procesorech Intel Core H. Tento čip má podle Intelu oproti minulé generaci nabídnout jednak dvojnásobnou efektivitu, ale také dvojnásobný celkový výkon. Díky tomu mají být nové notebookové procesory vhodné i na hraní náročnějších her – například Baldurs Gate 3 na něm má je dvakrát rychleji než na Intel Core i7 1370P v rozlišení Full HD při středních detailech.

V prvních počítačích začátkem příštího roku

Premiéru nových procesoru využili výrobci počítačů (Asus, Lenovo, MSI nebo Acer), kteří na trh vyslali nové modelové řady svých notebooků. Jedním z nich je například Asus ZenBook 14 OLED, který jsme si představili zvlášť v tomto článku.