Příští Windows budou zejména o umělé inteligenci. Jako první se dostanou do ARMových počítačů

Microsoft má v plánu příští rok vydat novou hlavní verzi Windows

Klíčovou novinkou bude zapojení umělé inteligence

Nejprve vyjde ořezaná verze pro ARMové počítače

Zatím není jasné, jak se nová Windows budou jmenovat

Před dvěma lety Microsoft do světa vypustil operační systém Windows 11, čímž definitivně pohřbil smělou myšlenku udržovat předchozí Windows 10 do skonání věků jako službu. Dnes již víme, že oficiální podpora Windows 10 skončí za dva roky s možností přikoupit si dodatečnou péči. A jak to bude s Windows 11? Stále hlasitěji se hovoří o tom, že je příští rok vystřídá novější systém.

Windows 12? Možná ano, možná ne

Před rokem a půl přišel Zac Bowden ze serveru Windows Central s exkluzivní informací, že se Microsoft opět vrací k tříletému obnovovacímu cyklu svých operačních systémů, což by znamenalo, že další hlavní verze Windows by měla dorazit už příští rok. V Redmondu se nicméně za poslední rok a půl odehrála spousta věcí, především pak odchod Panose Panaye z počítačové divize. Jak moc se reorganizace uvnitř Microsoftu projeví na vývoji a vydávání nových verzí Windows.

Podle dnešních informací Zaca Bowdena se Microsoft nevzdal myšlenky vydat v roce 2024 novou hlavní verzi Windows – její vývoj stále probíhá, přičemž samotný systém nese kódové označení Hudson Valley a je postaven na platformě Germanium. Marketingové oddělení Microsoftu si údajně láme hlavu nad tím, jak se nový systém bude jmenovat.

V úvahu by logicky přicházelo označení Windows 12, avšak tomu se zřejmě bude chtít Microsoft vyhnout. Důvodem má být nežádoucí fragmentace uživatelské základny – ve světě počítačů Windows drží prvenství osm let starý systém Windows 10 a zřejmě to tak ještě dlouhou zůstane, velkou spoustu počítačů s Windows 10 totiž není možné kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům upgradovat na novější systém. Na „dvanáctky“ by tak upgradovali pouze majitelé počítačů s Windows 11, čímž by se základna uživatelů ještě více roztříštila.

Může se tedy stát, že příští verze Windows ponese jméno… Windows 11, akorát někde hluboko v nastavení najdeme jiné číselné označení.

Co nová verze Windows přinese?

Ať se bude nová hlavní verze Windows jmenovat jakkoliv, Microsoft s ní přinese několik „přelomových“ vylepšení. Hlavní roli bude hrát umělá inteligence, díky které má systém vylepšit vyhledávání, porozumět kontextu, lépe organizovat práci apod.

Novinkou má být například časová osa, která umožní ukládání historie všech aplikací a webů a vyhledávání v ní na základě specifických kritérií. Posíleno má být i samotné vyhledávání, které porozumí přirozenému jazyku, prý postačí položit dotaz typu „najdi mi dokument, který mi nedávno poslal Jirka přes WhatsApp“.

Microsoft rovněž využije umělou inteligenci v rámci funkce Super Resolution, která bude zvyšovat kvalitu her. Plánován je i překlad mezi jazyky v reálném čase, a to jak formou titulků, tak přímo v audio/videohovorech.

Umělá inteligence má umět pracovat i s tapetami na ploše, dokáže například identifikovat hloubku obrázku, rozdělit jej na několik vrstev a poté do něj přidat paralaxní efekty viditelné při pohybu myši či naklonění zařízení.

Všechny výše uvedené novinky budou vyžadovat dedikovanou neurální jednotku, která je součástí pouze hrstky procesorů od Intelu, AMD a Qualcommu – většina funkcí tak bude dostupná pouze majitelům nových počítačů. Starší stroje se nicméně také mohou těšit na pár vylepšení.

Novinkou má být například nová oblast pro tvůrce v nabídce Start a v Průzkumníkovi souborů, která na jedno místo shromáždí všechny uživatelem používané služby od Microsoftu, aby mohl snáze vytvářet nový obsah. Chystá se i několik klíčových vylepšení v oblasti úspory energie – na některých konfiguracích by údajně mohl nový systém prodloužit výdrž na jedno nabití až o 50 procent.

Dojít by mělo i na některé vizuální změny, Microsoft si údajně pohrává s myšlenkou vyčlenit z hlavního panelu oblast v okolí hodin a přesunout ji do řádku v horní části obrazovky – rozhraní by tak mohlo připomínat systém macOS. Redmondští s touto změnou stále experimentují, a je možné ji nakonec do systému nepřidají.

Aktualizace jen jednou ročně

S novou verzí Windows má Microsoft rovněž v plánu nastolit (staro)novou aktualizační politiku. Současná Windows 11 dostávají nové funkce několikrát ročně, a to v rámci menších systémových aktualizací interně nazývaných Moment. U příští verze systému Microsoft údajně plánuje vydávat každý rok jednu větší aktualizaci, což je praxe, která již byla uplatňována v pozdější éře Windows 10 (na jejím začátku vycházely dvě větší aktualizace ročně).

Bowden uvádí, že „Momenty“ by mohly být využívány i nadále avšak nebude se jednat o primární prostředek k doručování nových funkcí. Ještě než nová hlavní verze Windows vyjde, údajně se dočkáme ještě jednoho „Momentu“ u současných Windows 11 – vyjít má v únoru nebo březnu příštího roku.

Nový systém vyjde začátkem léta, ale…

A kdy se nové hlavní verze Windows dočkáme? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Podle harmonogramu vývoje má být přechod na platformu Germanium dokončen počátkem roku, v dubnu pak má být tato verze prohlášena za RTM (připravenou k distribuci). V tu dobu nicméně ještě nebude funkčně hotov samotný systém Hudson Valley – u něj se počítá s dokončením až v srpnu, přičemž distribuován by měl být někdy v září nebo říjnu příštího roku. Na tomto harmonogramu není nic zvláštního, v podstatě se s ním dá naložit podobně jako u Windows 11 – představení systému na jarní vývojářské konferenci Build a vypuštění na veřejnost na podzim.

Tento plán je ale v kolizi s výrobci zařízení, kteří chtějí co nejdříve poslat do světa nové počítače s nedávno představeným ARMovým procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite. Tyto stroje budou připravené již v červnu příštího roku, a proto u nich podle zdrojů Zaca Bowdena Microsoft učiní výjimku – vydá pro ně „nedokončený“ systém, který sice poběží na platformě Germanium, ale všechny nové funkce dostane až v kumulativní aktualizaci na začátku podzimu. Vůbec poprvé tak redmondští nevydají novou verzi platformy a klienta Windows najednou.

