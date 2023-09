Panos Panay po 19 letech opouští Microsoft. Šéf Windows a Surface utíká ke konkurenci

Už za dva dny se odehraje tisková konference Microsoftu, která přinese jednak upgrade stávajících počítačů Surface, a také novinky ze světa Windows. Pokud jste se těšili, že tuto událost povede Panos Panay, musíme vás zklamat – šéf počítačové divize Microsoftu totiž včera večer nečekaně oznámil svoji rezignaci.

Panos Panay začínal v Microsoftu v roce 2004 jako programový manažer. Nejprve dohlížel na vývoj vybraných prémiových produktů, poté převzal divizi starající se o vývoj počítačů Surface a operačního systému Windows. V roce 2018 byl jmenován produktovým ředitelem, tři roky nato byl povýšen na výkonného viceprezidenta, který přímo radil řediteli Microsoftu Satya Nadellovi.

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

— Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023