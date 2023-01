Recenze Microsoft Surface Pro 9: nadprůměrný notebook a podprůměrný tablet

Od svého předchůdce se příliš neliší

Potěší výbavou, 120Hz displejem, zpracováním a univerzálním použitím

Výdrž by mohla být lepší, stejně jako celková ergonomie

Rodina počítačů Microsoft Surface loni oslavila výročí 10 let svojí existence. Pokud pomineme stejnojmenný interaktivní stůl z roku 2008 (retroaktivně pojmenovaný jako PixelSense), začal se psát příběh této značky s příchodem tabletu Surface Pro/RT v roce 2012. Toto zařízení se zdánlivě podobalo tehdy začínajícímu iPadu, ovšem Microsoft vytáhl z rukávu dvě esa – vyklápěcí stojánek přímo na těle a barevné kryty, který v sobě ukrývaly klávesnici. Tohoto konceptu se drží i současná generace, která byla představena v říjnu letošního roku a o které budou následující řádky.

Surface Pro 9 v sobě spojuje dvě řady – původní Surface Pro, kterou od pradávna poháněly procesory Intel, a Surface Pro X, která běžela na ARMových čipsetech. Letos Microsoft servíruje pouze jeden model a u něj dává zákazníkovi vybrat, jakou architekturu procesoru si vybere. Každá má své pro a proti – u Intelu máte jistotu kompatibility všech aplikací, ale musíte se smířit s kratší výdrží, u ARMu je to přesně naopak, navíc dostanete podporu 5G sítí. My jsme na test dostali první jmenovanou verzi, tak se pojďme podívat na to, jaký na nás udělala dojem.

Obsah balení: tablet, nabíječka a nic víc

Microsoft nikdy v balení svých počítačů neprojevoval velkou štědrost a ani letos tomu není jinak – v krabičce najdete pouze tablet a nabíječku sestávající ze dvou kusů. Pokud si chcete „Devítku“ užít v plné parádě, musíte zainvestovat minimálně do klávesnicového krytu, v ideálním případě zakoupit jeho dražší variantu s integrovaným stylusem.

Design a konstrukce: tradičně skvělé zpracování

Popisovat konstrukci je jako nosit písek na Saharu. Stejně jako v minulých letech dostáváme do rukou tablet obohacený o výklopný stojánek, díky kterému umí samostatně stát prakticky v libovolném úhlu. To se může hodit ve spoustě situací – já takto například rád sleduji videa při vaření. Stojánek má jistý chod a podle mých mnohaletých zkušenosti bych se nebál ani o jeho životnost. Panty v Redmondu konstruovat umí.

Stroj přišel na test v zelenkavé barvě, ovšem tu si na našem trhu oficiálně nepořídíte – v tuzemském konfigurátoru Microsoftu máte na výběr pouze platinovou a grafitovou (rozuměj šedou a černou). Odstín testovaného stroje mi k srdci nijak nepřirostl, ale například modrá varianta na propagačních materiálech nevypadá špatně. Vzhled lze ozvláštnit barvou klávesnicového krytu, široké možnosti máme naštěstí i na tuzemském trhu.

Rozměry se od minulé generace téměř nezměnily, prakticky vycházejí z původního Surface Pro X z roku 2019. Díky tomu je zachována kompatibilita veškerého příslušenství. Radost mi neudělala hmotnost: 879 gramů je na 13″ tablet podle mého názoru příliš. Mezigeneračně se sice podařilo 12 gramů „shodit“, ale stále se jedná o vysoké číslo – například srovnatelně velký iPad Pro s 12,9″ displejem váží 682 gramů. Jistému úchopu navíc kromě vysoké hmotnosti brání i kluzký povrch hliníkových zad, takže čtení článků v posteli nad hlavou může být poměrně nebezpečnou činností.

Novinka má v pase 9,3 mm, což opět ve srovnání s jablečnou konkurencí nevyznívá nijak pozitivně – zmíněný iPad Pro se například pyšní tloušťkou 6,4 mm. Aby tělo nepůsobilo příliš tlustě, Microsoft sáhl k rozdělení bočnice tenkou linií táhnoucí se přes horní stranu a boky. Tento prvek navíc nemá pouze estetické důvody – v horní části tato štěrbina nasává studený a odvádí teplý vzduch, v dolní polovině pak plynule přechází ve výklopný stojánek.

Microsoft si pohrál i s rozestavěním tlačítek a portů. Mechanická tlačítka pro odemknutí a změnu hlasitosti byla po jednogeneračním přesunu na bok navrácena na horní stranu, za což jsem rád – když se tablet opírá o stojánek, lze tlačítka stisknout jednou rukou, aniž by se zařízení posouvalo do stran. Stěhování podstoupily i porty – dvojice USB-C se přesunula z pravé strany na levou, vpravo zůstal osamocený Surface Connect, který Microsoft tentokráte umístil nezvykle vysoko. S 3,5mm sluchátkovým portem jsme se museli rozloučit úplně.

Displej: perfektní podívaná

Přes přední stranu se rozprostírá 13″ zobrazovač PixelSense s rozlišením 2 880 × 1 920 pixelů, což znamená jemnost 267 ppi. Poměr stran 3:2 je ideální na práci a čtení článků na internetu, méně pak na sledování širokoúhlých filmů a na práci se dvěma aplikacemi vedle sebe.

Pro moje potřeby je tento poměr vyhovující, navíc jej považuji za ideální pro použití v tabletu – s širokoúhlým zobrazovačem by v režimu na výšku působil jako nepřirozeně úzká nudle. Surface Pro 9 si navíc o používání v režimu na výšku přímo říká, jelikož se takto díky asymetrickým rámečkům lépe drží. Mnozí sice tuto asymetričnost novým Surfacům vytýkají, ovšem málokdo si uvědomuje, že to ani jinak udělat nejde – kdyby Microsoft horní a spodní rámeček zmenšil, neměl by kam umístit kamerový systém s podporou Windows Hello a také by nebylo k čemu připnout klávesnicový kryt.

Co se kvality zobrazení týče, je obtížné na zdejším displeji hledat nedostatky. Chybí snad jen podpora širšího barevného gamutu DCI-P3 – spokojit se musíte „pouze“ se 100% pokrytím sRGB. Pokud ale není vaším denním chlebem profesionální úprava obrazových materiálů, můžete nad tím s klidem mávnout rukou.

Obrazovka produkuje líbivé barvy, které lze navíc ještě povzbudit barevným profilem „Vivid“. Stačí jen kliknout na jeden z rychlých přepínačů u hodin. Na tomto místě lze i měnit jas v rozsahu 2–450 nitů, což plně dostačuje jak pro noční čtení v posteli, tak pro práci na ostrém letním slunci. V druhém případě je nastavení nejvyššího jasu nutné, neboť lesklá povrchová úprava funguje jako dokonalé zrcadlo.

Displej podporuje technologii Dolby Vision a jeho maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz. Tu můžete nechat systém měnit automaticky, nebo si ji nastavit „natvrdo“. K dispozici jsou bohužel pouze hodnoty 60, nebo 120 Hz, nic mezi nastavit nelze. Změna obnovovací frekvence je schována hluboko v Nastavení, což zamrzí – stačilo by jedno tlačítko v rychlých přepínačích.

Dost mě překvapilo, jak málo je vyšší obnovovací frekvence na první pohled patrná. Zatímco na smartphonu si bez ní nedovedu představit život, na tabletu je rozdíl takřka nepostřehnutelný. Jedinou výjimku tvoří kreslení stylusem, kdy je při 60 Hz jasně zřetelné, jak čára za hrotem tužky rychlostně zaostává.

Šikovné pero na vytváření poznámek

Podporovaný stylus Surface Slim Pen 2 lze získat dvěma způsoby – buď jej zakoupit samostatně s vlastní nabíjecí kolébkou, nebo jako součást klávesnicového krytu. Ten je vybaven nabíjecí prohlubní, kam lze pero v případě nečinnosti elegantně schovat. Škoda jen, že zároveň neexistuje možnost jej připnout na samotný tablet.

Jmenované příslušenství se od minulé generace nijak nezměnilo. Stylus je plastový a poměrně tenký, což sice nijak nebrání jeho pohodlnému používání, ale původní generace ve tvaru bytelné kovové tužky mi seděla více. Nejen díky tvaru, ale také pogumovanému hrotu, který po displeji neklouzal tak ochotně jako současné plastové zakončení. Částečnou zpětnou vazbu poskytují alespoň jemné vibrace, ovšem ty fungují pouze ve vybraných aplikacích.

Pokud se stylus displeje přímo nedotýká, ale pouze nad ním levituje, zobrazí se tečka, která pomůže přesnějšímu zacílení na konkrétní místo. Tímto způsobem lze také na webu zobrazit prvky, které by se ukázaly pouze při přejetí kurzoru myši – typicky různá výsuvná menu nebo ovládací prvky celoobrazových videí. Na stylusu se nacházejí dvě tlačítka, přičemž k tomu hornímu lze přiřadit hned tři různé funkce – na jednoduchý, dvojitý a dlouhý stisk. Takto jde například rychle pořídit snímek obrazovky nebo spustit malovací aplikaci Whiteboard.

Opět špičková klávesnice

Jestli mám něco na tabletech Surface Pro rád, tak jsou to klávesnicové kryty Type Cover – dlouhodobě je řadím na první příčku v mém osobním žebříčku nejpohodlnějších klávesnic. Jednotlivé klávesy mají dostatečný zdvih, přesný stisk a rovnoměrné podsvícení. K dokonalému pohodlí také přispívá konstrukce samotného krytu – v zadní části může být přizvednutý, v přední části zase začíná hned z roviny stolu, takže do zápěstí neřeže žádná kovová hrana. Naopak vás potěší hřejivý a hebký povrch alcantary. Jedinou výtku si zaslouží absence českých popisků, ovšem na českém trhu lze sehnat i klávesnicové kryty, kterým „ěščřžýáíé“ nechybí.

Používání nijak velkého touchpadu je mimořádně pohodlné. Podporuje vícedotyková gesta, která jsou ve Windows 11 zvlášť návyková – nastavit si totiž můžete, co vás jen napadne. Já například pohybem třemi prsty nahoru/dolů měním hlasitost, čtyřmi prsty doleva/doprava zase připínám okna aplikací ke stranám. Dřív jsem si bez myši nedovedl představit život, dnes už si na ni ani nevzpomenu. Klikání na je řešeno mechanicky a je malinko hlučnější – haptické řešení ze Surface Laptopu Studio by rozhodně udělal více radosti, ale asi je prostorově náročnější.

Výkon: deset jader do nepohody

Surface Pro 9 je nabízen se třemi různými procesory – s Intel Core i5 a i7 12. generace, a poté s ARMovým čipsetem Microsoft SQ3. Námi testovaná konfigurace běží na procesoru Intel Core i5-1235U, který disponuje deseti jádry – dvěma výkonnými a osmi efektivními (12 vláken). Základní frekvence činí 2,5 GHz, ovšem v turbu se může vybičovat až k 4,4 GHz. Tím ale dojde k poměrně významnému navýšení spotřeby ze základních 15 až na 55 wattů.

Oproti Core i5-1135G7, který poháněl předchůdce, má zde použitý procesor o 4 procesorová jádra více, což je ve výsledcích benchmarků jasně patrné – při zapojení všech jader má novější Core i5 větší výkon o zhruba 40 procent. Naopak ve výkonu jednoho jádra novinka za svým předchůdcem o pár procent zaostává, a to i přes mírně vyšší maximální frekvenci. Zkusil jsem benchmarky několikrát opakovat (údaje v tabulce ukazují maximální ze tří naměřených hodnot), ale ani jednou se mi nepodařilo ve výkonu jednoho jádra minulou generaci překonat.

Benchmark Surface Pro 8

Intel Core i5-1135G7 Surface Pro 9

Intel Core i5-1245U Geekbench 5 CPU Single Core 1 288 1 209 Geekbench 5 CPU Multi-Core 5 090 7 007 Geekbench 5 GPU OpenCL 15 252 14 016 Geekbench 5 GPU Vulcan 15 380 14 461 Geekbench 4 CPU Single Core 5 648 5 319 Geekbench 4 CPU Multi Core 19 559 26 381 Geekbench 4 GPU OpenCL 51 106 49 134 PC Mark 10 4 227 3 967 PC Mark 10 Express 4 074 3 824 PC Mark 10 Extended 4 024 3 868 3D Mark (Time Spy) 1 508 1 418 Cinebench R23 Single Core 1 280 1 136 Cinebench R23 Multi Core 4 930 7 345 CPU-Z Single Core 531,8 516 CPU-Z Multi Core 2683,8 3 864

To samé lze říci i o grafickém výkonu. Intel do svého procesoru opět integroval grafiku Iris Xe Graphics s 80 výpočetními jednotkami, avšak snížil takt v turbu ze 1 300 na 1 200 MHz. Tento rozdíl je opět poznat – ve všech grafických benchmarcích jsme u novějšího čipu naměřili nižší hodnoty než u loňského modelu. Nutno ale podotknout, že se pokles počítá v řádu jednotek procent.

Lze tedy opět konstatovat, že i aktuální model je vhodný především na kancelářskou práci, konzumaci multimédií a hraní některých méně náročných her – v Apex Legends, GTA V nebo Battlefield V se lze při nastavení Full HD rozlišení dostat i nad snímkovací frekvenci 40 fps, u Far Cry 5 nebo Mafia Definitive Edition se ale procesor zadýchává i při nastavení nižších detailů. Náročnější hráči mohou ještě sáhnout po externí grafické kartě, kterou lze připojit do jednoho ze dvou přítomných Thunderbolt 4 portů.

Přestože má zařízení aktivní chlazení, ve většině případů jsou jeho lopatky zaparkované. Roztáčí se až při větší zátěži a i tehdy jsou sotva slyšitelné. Surface se mi během testování nepodařilo roztopit do nepříjemných hodnot, což je dobrá vizitka.

Spokojeni budete s rychlostí úložiště. V našem případě bylo nainstalováno 256GB SSD od Samsungu, které zaujme jak rychlým čtením, tak i zápisem. Nejsou to sice rekordní hodnoty, ale oproti minulé generaci se jedná o významný posun kupředu – například při zápisu pracuje až 2,5× rychleji. Jde navíc jednoduše vyměnit, dostanete se k ní snadno přes magnetická dvířka ukrytá za stojánkem. Jen si musíte opatřit méně obvyklý typ 2230 se zkrácenou délkou 30 mm, jeden takový například nedávno představila společnost Sabrent. Po prvním spuštění bylo z 237GB prostoru zaplněno 60 GB. Pro úplnost dodávám, že RAM měla kapacitu 8 GB.

Konektivita: dva Thunderbolty a jeden Surface Connect

Co se týče konektivity, vsází Surface Pro 9 na jednoduchost – na jeho těle najdete pouze dvojici USB-C se specifikací USB 4.0 / Thunderbolt 4 a magnetický konektor Surface Connect. Ten pokaždé chválím a udělám to i nyní – ačkoliv jsem fanoušek univerzálního USB-C, přál bych si mít Surface Connect v každém přenosném počítači. Oproti Apple MagSafe v nejnovějších MacBoocích mají magnety v portu od Microsoftu menší přitažlivost, takže máte opravdovou jistotu, že při zaškobrtnutí o kabel nedojde ke katastrofě. A že už jsem takových zažil.

Nenajdete tu již klasický sluchátkový port. Poslech zvuku je tak možný třemi následujícími způsoby – s pomocí USB-C redukce (v balení se žádná nenachází), bezdrátově, nebo napřímo prostřednictvím integrovaných stereo reproduktorů. Ty sice svým výkonem 2 watty nedokáží ozvučit ani malou pokojovou party, ale jejich kvalita je nadstandardní. Produkovaný zvuk nezní nijak lacině, je docela hutný a přímočarý. Co se bezdrátové konektivity týče, máme zde Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.1, přičemž ani v jednom případě jsem neměl problém s rychlostí nebo stabilitou.

Příjemně mě překvapily i fotoaparáty. Najdeme tu dva – přední dokáže pořizovat video v rozlišení až Full HD, zadní pak lze využít k natáčení ve 4K a pořizování 10Mpx fotografií. Častěji bude bezesporu v pohotovosti ten přední, který neudělá ostudu při žádné videokonferenci, zatímco ten zadní je spíše do počtu. Na poměry tabletu sice fotí mírně nadprůměrně, ale ergonomie používání je naprosto šílená – kvůli rozměrům, hmotnosti, kluzkému tělu a tenkým rámečkům neustále čelíte riziku vyklouznutí z ruky. Berte jej tedy spíše jako nouzovku pro „skenování“ dokumentů v kanceláři.

Výdrž baterie? Dle nastavení displeje

Surface Pro 9 si bere energii z akumulátoru s kapacitou 47,7 Wh, což je méně než v případě minulé generace. A zhoršila se bohužel i výdrž. Microsoft sice ve specifikacích slibuje až 15,5 hodiny při běžném používání, ovšem při mé běžné pracovní činnosti zahrnující „pouze“ otevřený prohlížeč Google Chrome a textový editor Microsoft Word nebyl problém tablet vybít už za 4–5 hodin čistého času. Pravděpodobně to bude dané tím, že Microsoft své hodnoty dosáhl kombinací aktivního používání a pohotovostního režimu, a to navíc při sníženém jasu na 150 nitů.

Systém Windows 11 nenabízí žádnou možnost vybalancování mezi výdrží a výkonem jako Windows 10, takže v podstatě jediné, co uživatel může ovlivnit, je jas displeje a jeho obnovovací frekvence. Ty dokáží výdrž ovlivnit poměrně markantně – po snížení frekvence na 60 Hz a jasu na zhruba dvě třetiny mi Surface dovolil pracovat něco málo přes 6 hodin. Po stažení jasu na 50 procent a spuštění lokálně uloženého videa ve Full HD se baterie vybila za 9 hodin 51 minut.

Nabíjení z nuly zabere přiloženou 65W nabíječkou necelé dvě hodiny. Na cihličce adaptéru se stále ještě nachází dodatečný USB port plné velikosti umožňující současně nabíjet i jiné zařízení. Jeho přítomnost vítám, byť i zde by to chtělo nasadit modernější USB-C, notabene když klasické USB-A už nenajdeme ani na samotném tabletu. K nabíjení jde každopádně využít i jakoukoliv jinou nabíječku s USB-C.

Windows 11 není systém pro tablety

Běží tu Windows 11 v edici Home, upgradovat na edici Pro lze přímo z Microsoft Store za poplatek 4 tisíce korun. Já osobně mám k „Jedenáctkám“ jisté výhrady, kvůli nimž zatím na některých počítačích odolávám upgradu, ovšem zde nebylo na výběr. Leda bych se pokusil o downgrade, což jsem ale nezkoušel.

Co mi na Windows 11 vadí? Především fakt, že se nejedná o žádný nový systém, ale pouze o přemalované „Desítky“ s několika ořezanými funkcemi a uměle zvýšenými hardwarovými požadavky. Hlavní panel umí méně věcí, kalendář u hodin nezobrazuje události, kontextové nabídky jsou tu ve dvou podobách, Průzkumník se spouští pomaleji a chvíli mu trvá, než zobrazí panely i ovládací prvky.

Na výše uvedené už jsem si stihl na běžných počítačích pomalu zvyknout, ale na tabletu se můj seznam výhrad ještě více rozšiřuje. Zmizel například dedikovaný tabletový režim, takže po odepnutí klávesnice dojde v podstatě jen ke zvětšení vybraných prvků, například rozestupů mezi ikonami na Hlavním panelu. Já bych ale byl radši, kdyby při takové akci šlo Hlavní panel úplně schovat.

Také mi nevyhovují celoobrazová gesta. Chápu snahu Microsoftu sjednotit displejová gesta s touchpadem, ovšem chtělo by to zapracovat na jejich spolehlivosti – tažením třemi prsty vzhůru se má například otevřít multitasking, ovšem ne vždy se tak stane. A když se to povede, tak rozestoupení oken doprovází nepříjemně trhaná animace. Ta je k vidění i při překlápění na výšku. Jednou se mi při této činnosti dokonce podařilo přivést systém do úzkých a na vteřinu přesunout Hlavní panel na horní stranu displeje, což by vůbec nemělo být možné.

Tažením zleva se otvírají pro mě naprosto zbytečné widgety, tažením zprava zase notifikace s hloupým kalendářem. Raději bych v druhém případě viděl rychlé přepínače – na Windows 10 šlo i ve spuštěném celoobrazovém videu změnit jas, zde je ovšem nutné video minimalizovat, trefit se napravo do Hlavního panelu, v rychlých přepínačích zvýšit jas a zase se do videa vrátit.

Windows 11 také zjevně nepočítají s držením za aktivní část displeje, čemuž se kvůli tenkým postranním rámečkům prakticky nejde vyhnout. Nechtěné dotyky jsou na denním pořádku. Jistější je tak držení na výšku, kdy prsty dopadají na širší rámečky. Škoda že v této orientaci nelze použít stojánek, jako to umí konkurenční HP.

Také se mi párkrát stalo, že na přihlašovací obrazovce nebylo možné zapnout kameru Windows Hello a musel jsem zadávat PIN. S minulými modely jsem se s tímto problémem nesetkával, maximálně mě kamera nerozpoznala. Na druhou stranu, v drtivé většině případů funguje systém přihlašování obličejem spolehlivě, a to i za zhoršených světelných podmínek.

Nemůžu si pomoct, ale Windows 11 na mě i po roce stále působí jako nedodělek. Ano, jsou hezčí než Windows 10, jsou stabilní a spolehlivě spouští aplikace, přesto mám pocit, že mi při používání neustále hází klacky pod nohy. V notebookovém režimu to jsou jenom drobné větvičky, ovšem v tom tabletovém jsou to pořádně tlustá polena. Záleží tedy, v jakém poměru tyto dva režimy střídáte (u mě je to 50 na 50).

Závěr: skvělý počítač, horší tablet

Pokud byste mě v noci vzbudili a zeptali se mě, jaké zařízení jsem si kdy nejvíce oblíbil, bez rozmýšlení bych odpověděl Surface Pro. V důsledku svého mobilního života oceňuji jeho univerzálnost a přitom jednoduchost. Kdyby se Apple nestyděl u svých iPadů okopírovat výklopný stojánek, mohl by si ušetřit složitou a těžkou konstrukci Magic Keyboard.

Vrchol v mých očích představuje „firemní“ Surface Pro 7+, tedy model se starším designem. Nemá sice 13 ″ displej se zvýšenou obnovovací frekvencí a tenčími rámečky, výkonnější procesor nebo chytře ukrytý stylus v klávesnicovém krytu, zato potěší znatelně lehčím tělem, pasivním chlazením, bytelnějším stylusem, širší portovou zásobou, delší výdrží a lepší ergonomií v tabletovém režimu – jak hardwarově, tak softwarově.

Surface Pro 9 oproti minulé generaci v podstatě nepřináší žádné markantní změny, tu největší pravděpodobně představuje přesunutí hardwarových tlačítek na horní stranu a odstranění 3,5mm jacku na sluchátka. Jinak vše zůstalo při starém – špičkový displej, bytelná konstrukce, příjemný zvuk, příjemně návykové magnetické nabíjení a přihlašování obličejem, perfektní klávesnice a touchpad.

Za největší nedostatky považuji ergonomii v tabletovém režimu a také cenu – naše konfigurace s 8 GB RAM a 256GB úložištěm přijde na ještě vcelku přijatelných 34 tisíc, avšak za dvojnásobnou porci operační paměti už dáte o lichvářských 8 700 korun více. Tak drahých 8 GB RAM nenabízí ani Apple. Klávesnicový kryt s integrovaným stylusem přijde na dalších 7 500 korun, takže není problém se u kompletu dostat i za hranici 50 tisíc korun.

Pokud nad tímto výdajem dokážete mávnout rukou a tabletový režim používáte jenom sporadicky, nebojím se vám produkt doporučit. Já osobně bych si rád vyzkoušel ještě variantu s ARMovým čipsetem Microsoft SQ3, která by mohla nabídnout o něco větší výdrž.

Microsoft Surface Pro 9 8.8 Design a konstrukce 9.4/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Výkon a optimalizace 8.9/10

















Výdrž baterie 8.1/10

















Displej 8.9/10

















Konektivita 8.5/10

















Klady hezký design a kvalitní konstrukce

líbivý 120Hz displej

podpora Thunderboltu 4

vyměnitelné SSD

perfektní klávesnice pojme stylus

magnetické nabíjení

rychlé přihlašování obličejem Zápory ergonomie při používání jako tabletu

vyšší hmotnost

horší výdrž

chybí čtečka microSD a 3,5mm jack

nekřesťanské příplatky

