Recenze Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni: špičkový vysavač s mnoha AI funkcemi

Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni patří ke špičce na trhu s robotickými vysavači

Nabízí řadu chytrých funkcí, AI, vysoký výkon, mopování, LiDAR i mobilní aplikaci

Na českém trhu se včetně dokovací stanice prodává za 24 990 Kč

Segment robotických vysavačů se v posledních letech posouvá mílovými kroky vpřed a výrobci neustále hledají způsoby, jak nabídnout vyšší výkon, lepší navigaci a co nejvíce automatizovat každodenní úklid. Novinka Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni patří mezi ty nejambicióznější modely současnosti – nejenže nabízí extrémní sací výkon 18 500 Pa, ale přidává i automaticky zvedací mopy, vylepšenou orientaci v prostoru pomocí umělé inteligence, výdrž až 205 minut a komplexní dokovací stanici, která se postará o čištění, sušení i doplňování vody s čistícím prostředkem.

V této recenzi se podíváme na to, zda Deebot T50 Max Pro Omni splňuje vysoká očekávání, jak si poradí s různými povrchy a nečistotami a zda je skutečně schopen výrazně ulehčit každodenní úklid. Obstojí v tvrdé konkurenci prémiových značek? A stojí za cenu, kterou si Ecovacs za svůj high-end model účtuje? Odpovědi přináší naše podrobná recenze.

Design a konstrukce

Přesně takto si představuji prémiový robotický vysavač. Design modelu T50 Max Pro Omni se skutečně povedl – matné černé provedení robotu velmi sluší, k dispozici je však i elegantní varianta v decentní bílé barvě. Oceňuji rovněž růžovo-zlaté detaily, konkrétně logo Ecovacs a výrazný prvek ve tvaru „ypsilonu“, který ukrývá senzorické tlačítko, tři barevně svítící proužky a také hned tři mikrofony.

Kruhový tvar, typický pro většinu moderních robotických vysavačů, nepředstavuje žádný ergonomický problém. Novinka působí elegantně a minimalisticky, mimo jiné díky absenci výrazného „majáku“ s klasickým LiDARem. Pro orientaci v prostoru totiž využívá vepředu umístěný mini dToF LiDAR a kameru.

Chválím také matný povrch celého zařízení – nezůstávají na něm viditelné otisky prstů ani tolik prach, což přispívá k udržení čistého vzhledu. Vysavač působí stylově a bez problémů zapadne do většiny moderních interiérů, kde nebude rušivým prvkem.

Výška pod 10 cm a elegantně řešený LiDAR

Rozměry činí 35,3 × 35,1 × 9,8 cm, což jej řadí mezi průměrně velké robotické vysavače. Za zmínku však stojí výška pod hranicí 10 cm, která potěší zejména ty, kdo potřebují, aby vysavač zajel pod nízký nábytek – například pod pohovku nebo postel. Hmotnost 4,6 kg je rovněž příjemná; robot je dostatečně stabilní, ale zároveň snadno přenositelný.

Přední strana tradičně ukrývá řadu senzorů, ale také slouží jako nárazník, ale v 99 % případů robot do ničeho nenaráží. Na pravém boku se nacházejí další senzory, levý bok je vybaven hlasitým reproduktorem. Zadní část obsahuje dvojici kontaktních plošek pro nabíjení, konektor pro propojení s nádrží a pod gumovou záslepkou šachtu, skrze kterou dokovací stanice automaticky odsává nečistoty ze sběrné nádobky.

Horní kryt, jak bývá zvykem, lze sundat. Trochu mě překvapilo, že ho nedrží žádné magnety. Pod ním najdete hlavní přepínač pro kompletní zapnutí/vypnutí vysavače, resetovací tlačítko Wi-Fi, nádobu na prach o objemu 300 ml a QR kód pro spárování s aplikací. Sběrnou nádobku je samozřejmě možné vyjmout, ale pravděpodobně k tomu budete sahat jen zřídka – důvod si objasníme o pár odstavců níže.

Spodní strana toho nabízí vskutku hodně. Nachází se zde řada senzorů, otočné přední kolečko, dvě velká gumová kola, boční rotační kartáč pro zametání okrajů, hlavní vysávací kartáč a dva mopy. Funkčnost si popíšeme v kapitole o vysávání a vytírání.

Dokovací stanice a údržba

Dokovací stanice Omni působí stejně prémiově jako samotný robot. I zde se opakují designové prvky v podobě zlatých akcentů a jemně vroubkovaných detailů, které zařízení dodávají elegantní vzhled. Vysavač do stanice automaticky zajíždí, avšak zcela se do ní neschová, což může být z praktického hlediska nevýhoda – částečně vyčnívá, může překážet a zároveň se na něj může usazovat prach.

Výhodou tohoto řešení je však kompaktnější půdorys stanice, která tak nezabírá zbytečně mnoho místa. Její rozměry činí 35 × 47,7 a výška dosahuje nezanedbatelných 53,3 cm. Hmotnost stanice je pouhých 7,6 kg, čímž patří k nejlehčím na trhu. Kompaktnost stanice je opravdu sympatická.

Horní část stanice je řešena netradičně: celé „patro“ tvoří dvě velkokapacitní nádoby – jedna na čistou vodu (4 litry), druhá na špinavou (4 litry). Nezasouvají se dovnitř, jak bývá zvykem, ale jsou součástí konstrukce. Tento přístup hodnotím kladně: díky vysokému objemu je potřeba stanici obsluhovat jen minimálně. Jedinou výtkou může být lesklý povrch prohlubní, který sice vypadá efektně, ale snadno přitahuje prach a otisky.

Automatické vyprázdnění a mytí mopů

Robot do stanice najíždí pozpátku, což je důležité pro správné umístění během automatického čištění mopovacích podložek (pokud byly použity) a zároveň pro efektivní vyprázdnění prachové nádržky. Vysavač je navíc vybaven vlastním 80ml zásobníkem na vodu, který dokáže stanice podle potřeby automaticky doplnit.

Mopy jsou omývány horkou vodou o teplotě 40 až 75 °C, přičemž systém inteligentně upravuje teplotu dle stupně znečištění. Následně jsou mopovací podložky vysušeny teplým vzduchem o teplotě až 63 °C, což efektivně brání vzniku plísní, zápachu i množení bakterií. Vysavač navíc průběžně sleduje stav čistoty mopů a sám rozhoduje, kdy je potřeba provést oplach, aby každé mopování probíhalo s co nejčistší textilií.

V praxi se celý proces mytí a sušení mopů ukázal jako plně automatizovaný a spolehlivý – během testování fungoval naprosto bezchybně. Hlučnější je pouze krátké vyprázdnění prachové nádržky, které však trvá jen několik vteřin. Odpadní sáček o objemu 3 litry vydrží v běžném provozu přibližně šest až sedm týdnů bez výměny. Díky této komplexní automatizaci je potřeba manuálních zásahů minimální – stačí čas od času doplnit čistou vodu, vylít nádržku se špinavou vodou a vyměnit sáček na nečistoty.

Automatické dávkování čisticího prostředku

Při poklesu hladiny vody nebo jiné provozní situaci vás upozorní výrazná LED dioda umístěná uprostřed přední části stanice, případně notifikace v mobilní aplikaci. Napájecí kabel má délku zhruba 1,8 m, což je opravdu dost a pro většinu domácností bohatě postačí. Avšak přebytečný kabel bohužel nelze namotat na zadní stranu.

Za zmínku stojí praktická nádržka na čisticí prostředek. Stanice jej následně automaticky dávkuje v přesném poměru 200:1, což eliminuje potřebu ručního, často nepřesného míchání přímo v nádrži na čistou vodu. Tento detail posouvá uživatelský komfort na ještě vyšší úroveň. Celá stanice je navíc konstruována s důrazem na údržbu – všechny důležité části lze snadno vyjmout a omýt, což usnadňuje dlouhodobou péči o zařízení.

Vysoký sací výkon

Pojďme se podívat na technické parametry, které hrají klíčovou roli při výběru robotického vysavače. Deebot T50 Max Pro představuje aktuální vlajkovou loď značky Ecovacs, což samo o sobě slibuje špičkovou výbavu a výkon. Základem je výkonný 100W motor, který využívá efektivní aerodynamickou technologii Blast. Ta dokáže vytvořit sací tlak až 18 500 Pa, což je hodnota, která v současnosti patří k absolutní špičce. Výrobce navíc udává průtok vzduchu až 16,3 litru za sekundu.

Tento výkon oceníte především v domácnostech s koberci nebo zvířecími mazlíčky, kde je potřeba vyšší sací síla. Šířka hlavního kartáče činí 15 cm, což není výjimečné, ale díky spirálovému tvaru a efektivnímu nasměrování proudění vzduchu je schopný velmi dobře sbírat i jemné nečistoty a chlupy. Navíc se do něj nezmotávají vlasy. Hlučnost při maximálním výkonu činí méně než 65 dB, avšak při nejvyšším stupni vysávání vydává nepříjemný zvuk.

Uvnitř robota se dále nachází integrovaná nádržka na vodu a čerpadlo, které průběžně zásobuje dvojici rotujících mopovacích podložek. Ty jsou vyrobeny ze žinylkové tkaniny a během úklidu rotují rychlostí až 135 otáček za minutu, což pomáhá s odstraněním zaschlých nečistot. Pomocí kamery a umělé inteligence vyhledá skvrny a fleky, zaměří se na ně a opakovaně je čistí, dokud nezmizí.

Plno pokročilých technologií

T50 Max Pro patří svou výbavou a funkcemi ke špičce robotických vysavačů. Klíčovým prvkem je technologie AIVI 3D 3.0, která využívá umělou inteligenci pro precizní rozpoznávání a vyhýbání se překážkám v reálném čase. Systém si poradí i s běžnými nástrahami domácností, jako jsou kabely, boty, hračky nebo náhodně zanechané předměty na podlaze.

Navigaci zajišťuje AINA 2.0 – pokročilý autonomní systém, který kombinuje mini dToF LiDAR, kameru, 3D senzory a strojové učení. Robot je tak schopen neustále aktualizovat mapu prostoru a přizpůsobovat se změnám v rozložení nábytku či dalších objektů v místnosti – bez nutnosti manuálního zásahu.

Zvednutí mopů a překonání prahů

Díky ultrazvukovým senzorům s přehledem rozpozná, kde se nachází koberec. To je užitečné, protože na něm dokáže zvýšit sací výkon a zároveň koberec nevytírá. Robot umí automaticky zvednout zadní mopy až o 18 mm, takže ani chlupatější koberce by neměly přijít do kontaktu s vodou.

Vysavač navíc pracuje velmi efektivně v rozích a podél stěn. Boční kartáč je uchycen na kloubu, takže se lépe přizpůsobí tvaru místnosti i lištám. Unikátní je také pravý zadní mop, který se přesně přidržuje okraje stěny s minimální odchylkou pouhého 1 mm – to je ideální pro důkladné čištění v těžko přístupných místech. Robot nepatří k nejlepším zdolávačům prahů. Lišty do 22 mm přejede snadno, vyšší jak kdy. Pro většinu domácností to bude ale zcela dostatečné.

Dobrá výdrž baterie

Uvnitř Deebotu T50 Max Pro se nachází akumulátor typu „pouch cell“ Li-Ion pro EV, který se běžně používá u elektromobilů. Jedná se tak o jeden z prvních vysavačů, který využívá tuto baterii s vyšším výkonem a až 2,4× delší životností. Má nadprůměrnou kapacitou 6 400 mAh. V porovnání s konkurencí v cenové kategorii 18 až 40 tisíc korun jde o výbornou hodnotu. Běžná výdrž robotických vysavačů v této třídě se pohybuje mezi 75 a 260 minutami. Testovaný model zvládne pracovat až 205 minut na jedno nabití, což jej řadí mezi špičku.

Při reálném testování se tato hodnota potvrdila – za ideálních podmínek, tedy při dobře členěné a robotu přizpůsobené ploše. Pokud se během práce blíží vybití baterie, robot automaticky ponechá dostatek energie pro bezpečný návrat do dokovací stanice. Chytrá funkce Smart Charge zajišťuje, že se vysavač dobije pouze na tolik, kolik potřebuje pro dokončení aktuálního úklidu, což šetří čas i energii. Plné dobití baterie trvá méně než 3,5 hodiny, což je na robotické vysavače nadstandardně rychlé.

Mobilní aplikace a chytré funkce

Robotický vysavač ovládáte jednoduše přes aplikaci Ecovacs Home, která je dostupná pro Android i iOS. Proces přidání robota je velmi snadný: stačí zapnout hlavní tlačítko pod vrchním krytem, přes Bluetooth spárovat smartphone, zadat heslo k vaší Wi-Fi, a vysavač je prakticky připraven k použití. Hned na začátek musím upozornit, že pro některé uživatele může být nevýhodou absence češtiny.

Na úvodní obrazovce aplikace vidíte, na kolik procent je robot nabitý, zda je připojen apod.. Jedním kliknutím můžete zahájit úklid podle scénáře, celkový úklid nebo robota poslat do dokovací stanice. Je zde dostupné i tlačítko pro chytrého asistenta Yiko GPT, ale o něm až později.

Po kliknutí na tlačítko „Enter“ se dostanete na hlavní ovládací obrazovku, kde je k dispozici mapa vaší domácnosti. Po prvním spuštění je nutné provést zmapování domácnosti, což trvá jen několik desítek vteřin. Robot náhodně projede bytem a díky LiDARu nemusí všude zajíždět, aby získal přehled o dispozici a velikosti bytu.

Mapa celé domácnosti

2D mapa se později sama zdokonaluje při každém vysávání podle aktuálního stavu domácnosti. Musím říct, že zobrazení bytu je většinou velmi přesné, odpovídají proporce i rozvržení nábytku, koberců, dveří apod. Aplikace podporuje mapování více pater, přičemž můžete uložit až tři mapy. Tento limit je sice mírně omezující, ale pro většinu rodin by měl být dostačující.

Bohužel aplikace doznala aktualizací a mapa už není tak přehledná jako dřív. Ecovacs se sice snaží o věrné zobrazení celého bytu, avšak detaily se z mapy vytrácejí. Dříve byla neprůjezdná místa (nábytek apod.) vyznačena vynecháním barvy, nyní se zobrazuje jemné šrafování. Pro běžný pohled na mapu to stačí, ale při umisťování zón apod. jsem se natrápil.

Mapu si můžete upravit podle vlastních potřeb. Robot mi automaticky rozdělil byt na tři pokoje: obývací pokoj, chodbu a ložnici (pojmenování bylo „Room 1“, „Room 2“ a „Room 3“), ale přejmenoval jsem „Room 1“ na „Obývák“ a oddělil jsem část pro „Kuchyň“. Pokoje lze nejen rozdělovat, a vytvářet tak virtuální stěny, ale i spojovat.

Nastavení zón je potřeba vylepšit

K dispozici je také možnost nastavit zóny, kam robot nemá jezdit, a tyto zóny respektuje velmi spolehlivě. Můžete také vybrat části domácnosti, které se nebudou mopovat. Bohužel rozměry obdélníku jsou značně limitované. Bohužel mi nešla vyznačit užší oblast. Tohle je rozhodně potřeba vylepšit. Naopak příjemnou funkcí je posouvání zdí, pokud náhodu nesedí. Vybírat můžete i materiály podlah v jednotlivých místnostech.

Do mapy můžete přidávat nábytek, spotřebiče apod., což je příjemná funkce, díky níž mapa vypadá ještě lépe. Výběr nábytku je bohatý, lze volit velikosti apod. Upravovat můžete i koberce, které robot jinak přesně detekuje sám. U koberců si můžete vybrat: vyhnout se jim, přejíždět bez čištění, pouze vysávat nebo vysávat a vytírat. Dokonce lze do mapy umisťovat i prahy.

Volba režimů čištění

Na úvodní obrazovce kromě mapy vidíte velké tlačítko „Start“, kterým se spustí automatické čištění celé domácnosti. Pokud na mapě kliknete na konkrétní pokoj, provede se čištění pouze této části. Můžete si také vysunout nabídku a vybrat režim čištění: pouze vysávání, pouze mopování, vysávání a následné mopování, nebo vysávání a mopování současně.

Dále lze nastavit sací výkon – na nízký, střední, vysoký nebo maximální. Můžete také upravit dávkování vody na škále 1 až 50, což ovlivní vlhkost mopů při vytírání a výslednou mokrost podlahy. Úklid probíhá ve třech rychlostech: rychlé, základní nebo hloubkové čištění, při kterém robot jede důkladněji (najezdí toho víc). Poslední volbou je, zda má vysavač uklidit jednou nebo celý proces zopakovat podruhé – ideální, pokud chcete mít jistotu perfektního úklidu.

To však není vše; nechybí ani pokročilé nastavení. V něm můžete zadat pořadí místností, zapnout automatické pokračování v úklidu po dobití potřebné energie, režim nerušit, nastavit chování u koberců, zapnout vyšší sací výkon u koberců, čistit koberce na začátku, hloubkové čištění koberců, zvolit citlivost detekce koberců, dětský zámek a nastavit chytré funkce.

Volby stanice

Na úvodní stránce lze přepnout i na správu samotné stanice. Zde se nacházejí tlačítka pro okamžité „vysypání“ robotovy nádobky na prach, umytí mopů nebo jejich sušení. Nechybí zde ani pokročilé možnosti nastavení.

Mezi ty patří zapnutí/vypnutí automatického vyprázdnění robota, volba hlasitosti vysypání, mytí či nemytí mopů, výběr typu mytí (inteligentní, eko, standard, hluboké), nastavení intervalu, po jakém se má robot vrátit do stanice vyprat mopy (10, 15 nebo 25 minut), případně možnost volby podle konkrétní místnosti. Dále zde můžete nastavit dobu sušení mopů (2, 3 nebo 4 hodiny).

Další funkce a nastavení

Na závěr se podíváme na obecné nastavení, kde můžete zobrazit historii čištění, velikost plochy, kterou robot za celou dobu již uklidil a počet hodin strávených úklidem. Je to poměrně hezká drobnost. Můžete zde také naplánovat úklid, nastavit scénáře čištění, robota aktualizovat, podívat se na dostupné náhradní díly, spravovat Wi-Fi připojení, najít robota v domácnosti apod.

Nechybí ani podpora hlasových asistentů – konkrétně Google Assistant a Amazon Alexa. Velkým plusem je také kompatibilita s univerzálním standardem Matter, díky níž lze vysavač bez problémů integrovat do širšího ekosystému chytré domácnosti, jako je Google Home, Apple Home nebo Samsung SmartThings.

AI asistent Yiko GPT

Jednou z posledních položek v nastavení je výběr jazyk a hlasitosti robota. Ano, robot občas „promlouvá“ – oznámí například, že začal nabíjení, že je nabitý, že vyjíždí vysávat či mopovat, a poskytne mnoho dalších informací. Škoda, že chybí podpora češtiny. Někteří výrobci nabízejí nejen české prostředí aplikace, ale i možnost, aby robot „mluvil“ česky.

Můžete jedině zadávat hlasové příkazy v angličtině nebo jiných světových jazycích. Podobně je na tom testové zadávání příkazu ve stylu Chat GPT, které má podobný název – Yiko GPT. Nečekejte ale žádnou sofistikovanou umělou inteligenci, která vám bude odpovídat na jakékoliv dotazy. Spíše vám nabídne, na co se můžete zeptat, co můžete nechat robota vykonat. Například na dotaz, jestli dnes pracoval, mi nebyl schopný opovědět.

Kamera pro kontrolu nejen při úklidu

Deebot T50 Max Pro je vybaven kamerou s rozlišením 960p, která umožňuje sledovat dění v domácnosti v reálném čase – a to nejen při úklidu. Díky integrovanému joysticku lze robot ovládat jako autíčko na dálkové ovládání, nebo mu přímo na mapě zadat konkrétní místo, kam se má vydat. Během pohybu lze pořizovat fotografie i videa, a to včetně záznamu zvuku.

Velmi praktickou funkcí je také „Patrol“ – automatická hlídka domácnosti. Po aktivaci se robot samostatně vydá zkontrolovat jednotlivé místnosti, zda se někde neděje něco neobvyklého. Tato funkce tak může posloužit jako jednoduchý dohledový systém v době, kdy nejste doma.

Nechybí ani obousměrná audio komunikace přes videohovor, která během testování fungovala spolehlivě. Díky této funkci si můžete například „zatelefonovat“ se svým mazlíčkem, případně se přes kameru podívat, co právě dělají děti nebo jestli jste opravdu zavřeli balkon.

Kvalita vysávání a mopování

Přejděme k jedné z nejdůležitějších částí – samotné kvalitě úklidu. Deebot T50 Max Pro v tomto ohledu rozhodně nezklamal. Díky pokročilým senzorům a inteligentním algoritmům dokáže rozpoznat silně znečištěné oblasti a automaticky jim věnovat větší pozornost. V kombinaci s vysokým sacím výkonem tak bez problémů zvládne i náročnější prostory, jako jsou koberce v obývacím pokoji nebo ložnici.

Většinu testování jsem prováděl na střední úroveň výkonu, protože robot uklízel téměř obden. Přesto byl výsledek vždy bezchybný. Na nejnižší výkon vysavač příjemně překvapil tichým chodem a stále velmi dobrými výsledky – ideální volba, pokud jste zrovna doma a nechcete být rušeni. Maximální výkon se hodí například při jarním úklidu nebo v silně znečištěných prostorách.

Velmi dobrý dojem zanechalo i mopování. Díky technologii adaptivního přítlaku a systému pohyblivých mopů si robot výborně poradil s úklidem podél stěn, kolem nábytku i v rozích – tedy místech, kde běžně jiným robotům nečistoty často unikají.

Pohyb robota zajišťují kvalitní kola s vysokou trakcí, která mu umožňují plynule překonávat různé typy podlah i drobné překážky. Úklid bytu o rozloze 50 m² zvládl včetně důkladného vysávání a mopování za zhruba 40 minut, což je velmi slušný čas. Úklid byl tedy vždy důkladný, systematický a výsledkem byl pokaždé perfektně čistý domov.

Závěrečné hodnocení

Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni se řadí k nejlepším robotickým vysavačům na trhu a v mnohém konkurenty překonává. Nabízí špičkový sací výkon, efektivní mopování, a především mimořádně inteligentní dokovací stanici Oomni, která se stará nejen o údržbu samotného vysavače, ale také výrazně snižuje potřebu manuální obsluhy. Vysoká výdrž na jedno nabití, promyšlený systém navigace a bohatá senzorová výbava z něj dělají komplexní řešení i pro náročné uživatele a větší domácnosti.

Velkým benefitem je propracovaná mobilní aplikace s širokou paletou nastavení a automatizací, i když budete muset oželet češtinu. Také jsem měl problém s nastavením menších zón, ale to se snad povede opravit. Chválím elegantní design samotného vysavače i stanice. Oceňujeme praktičnost v podobě samostatné nádržky na čisticí prostředek, což se jen tak nevidí. Výrobce zkrátka myslel na detaily a je to znát v každodenním používání.

Za cenu 24 990 korun dostáváte vysoce funkční a komplexní zařízení, které dokáže téměř kompletně převzít rutinní úklid domácnosti. Ačkoliv se nejedná o nejlevnější řešení na trhu, poměr cena/výkon je vzhledem k bohaté výbavě, kvalitnímu zpracování a téměř bezúdržbovému provozu více než přesvědčivý. Pokud hledáte jeden z nejpokročilejších robotických vysavačů současnosti, Deebot T50 Max Pro Omni by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti.

